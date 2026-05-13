Omoda C5 SHS-H được bảo hành 1 triệu km, hoặc 10 năm tại Việt Nam.

Bảo hành tới 1 triệu km tại thị trường Việt, Omoda C5 SHS-H không chỉ tự tin về công nghệ mà còn tự tin về chất lượng, sẵn sàng chinh phục thị trường hybrid.

Video: Trải nghiệm mẫu xe SUV Omoda C5 SHS-H tại Việt Nam.

Khi tìm hiểu về xe hybrid, phần lớn khách hàng tại Việt Nam thường quan tâm đến ba yếu tố: mức tiêu hao nhiên liệu, độ bền pin và chi phí sử dụng lâu dài. Vì vậy, chính sách bảo hành đang trở thành một trong những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến quyết định mua xe.

Với mẫu SUV hybrid C5 SHS-H, Omoda & Jaecoo Việt Nam lựa chọn cách tạo niềm tin bằng những cam kết cụ thể về hậu mãi và vận hành dài hạn. Mẫu xe được áp dụng: Bảo hành xe lên đến 7 năm hoặc 1.000.000 km. Bảo hành động cơ xăng và mô-tơ điện lên đến 10 năm hoặc 1.000.000 km. Bảo hành pin cao áp lên đến 8 năm hoặc 1.000.000 km.

Trong phân khúc hybrid hiện nay, đây là một trong những chính sách bảo hành nổi bật nhất trên thị trường, đặc biệt với các hạng mục liên quan trực tiếp đến hệ truyền động hybrid.

Chính sách bảo hành phản ánh sự tự tin vào công nghệ

Dù xe hybrid ngày càng phổ biến, nhiều khách hàng vẫn băn khoăn về độ bền của pin cao áp, động cơ điện hay chi phí sửa chữa sau nhiều năm sử dụng. Ở góc độ đó, thời gian bảo hành dài mang ý nghĩa lớn hơn một chính sách bán hàng thông thường. Đây là cách Omoda & Jaecoo Việt Nam thể hiện sự tự tin vào chất lượng sản phẩm và khả năng vận hành thực tế của công nghệ Super Hybrid (SHS).

Việc áp dụng chính sách bảo hành lên đến 1 triệu km cho cả xe, động cơ và pin cao áp cho thấy thương hiệu đang đầu tư nghiêm túc cho công nghệ hybrid và thể hiện cam kết trách nhiệm, đồng thời hướng tới trải nghiệm sử dụng lâu dài cho khách hàng tại Việt Nam

Hybrid không chỉ tiết kiệm nhiên liệu

C5 SHS-H được phát triển theo hướng cân bằng giữa hiệu quả vận hành và trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Sự kết hợp giữa động cơ xăng và động cơ điện giúp xe vận hành mượt, tăng tốc nhanh và phản hồi tốt trong điều kiện đô thị. Trong khi đó, khả năng di chuyển đường dài mà không phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc vẫn mang lại sự linh hoạt quen thuộc của xe xăng.

Trong hành trình “Super Hybrid Marathon 9 quốc gia” diễn ra tại Trung Quốc, đoàn Việt Nam đã trực tiếp trải nghiệm mẫu xe này trên nhiều điều kiện vận hành khác nhau gồm đô thị, cao tốc và đường đèo. Kết quả thực tế ghi nhận mức tiêu hao khoảng 4,6L/100 km cùng quãng đường gần 1.000 km với một bình xăng.

Điều được đánh giá cao sau hành trình không chỉ là khả năng tối ưu nhiên liệu, mà còn là độ ổn định trong vận hành. Nhiều thành viên trong đoàn nhận xét xe có cảm giác đầm chắc, tăng tốc mượt và khả năng leo dốc tốt – những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm sử dụng hàng ngày.

Giảm áp lực chi phí sử dụng dài hạn

Trong vài năm gần đây, người dùng Việt bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến “tổng chi phí sở hữu” thay vì chỉ giá bán ban đầu. Với xe hybrid, lợi ích dễ nhận thấy là khả năng tối ưu nhiên liệu. Tuy nhiên, yếu tố khiến khách hàng yên tâm sử dụng lâu dài lại nằm ở sự ổn định của hệ truyền động và chi phí sử dụng sau nhiều năm sử dụng.

Chính sách bảo hành dài hạn trên C5 SHS-H giúp giảm đáng kể áp lực về các chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng xe lâu dài, đặc biệt với các hạng mục quan trọng như pin cao áp, động cơ xăng và động cơ điện. Bên cạnh đó, Omoda & Jaecoo Việt Nam hiện đã xây dựng hai kho phụ tùng tại Hải Phòng và Đồng Nai, cam kết cung ứng linh kiện trong vòng 48 giờ trên toàn quốc. Đây là yếu tố quan trọng giúp gia tăng sự yên tâm với nhóm khách hàng sử dụng xe lâu dài.

Hybrid đang trở thành lựa chọn phù hợp tại Việt Nam

Thị trường ôtô Việt Nam đang cho thấy sự dịch chuyển rõ rệt sang các dòng xe vận hành mạnh mẽ và tối ưu chi phí sử dụng. Trong bối cảnh hạ tầng trạm sạc vẫn đang phát triển, hybrid trở thành giải pháp phù hợp với nhiều khách hàng nhờ khả năng cân bằng giữa hiệu suất, tính tiện dụng và sự linh hoạt trong vận hành.

Với C5 SHS-H, Omoda & Jaecoo Việt Nam không chỉ tập trung vào công nghệ hay thông số vận hành, mà còn hướng tới việc xây dựng sự an tâm cho khách hàng trong suốt quá trình sử dụng xe.

Ra mắt thị trường Việt Nam vào cuối tháng 3/2026, Omoda C5 SHS-H hiện đang được phân phối trên toàn hệ thống nhà phân phối chính hãng Omoda & Jaecoo Việt Nam trên toàn quốc. Trong tháng 5/2026, mẫu xe đang được áp dụng mức giá ưu đãi từ 619 triệu đồng cho phiên bản Premium và 669 triệu đồng cho phiên bản Flagship, đi kèm hỗ trợ từ 5–8 năm miễn phí xăng xe tùy phiên bản, đã được hỗ trợ trực tiếp vào giá bán.