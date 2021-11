ZipCharge Go - Bộ sạc xe ôtô điện di động nhỏ như vali kéo

Mặc dù mọi người đều thấy lợi ích của xe điện, nhưng thực tế là cơ sở hạ tầng hiện tại ở nhiều nơi trên thế giới chưa thể đáp ứng cho việc chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch. Do vậy, một bộ sạc xe ôtô điện di động có thể được sử dụng cho mục đích cá nhân, bất cứ nơi nào bạn cần, chắc chắn là một bước đi hữu ích theo hướng đó. Công ty ZipCharge gần đây đã tiết lộ bộ sạc có tên Go của mình, tại sự kiện COP26 (Hội nghị về biến đổi khí hậu của Liên hợp quốc năm 2021, và họ tuyên bố ZipCharge Go cho ôtô điện sẽ là một sản phẩm làm nên cách mạng. Theo ZipCharge, Go là một bộ sạc pin dự phòng nhỏ gọn, di động, nhẹ cân với thiết kế hiện đại và các tính năng thông minh. Nó trông giống như một chiếc vali có bánh xe và cũng có kích thước tương tự. Nó có trang bị một tay cầm có thể thu vào và bánh xe để bạn có thể dễ dàng đưa nó đến vị trí chiếc xe điện của mình đang đỗ. Đối với khả năng sạc, ZipCharge Go cần khoảng 30 phút để cung cấp phạm vi di chuyển lên tới 32 km, đủ để giúp người lái xe điện vượt qua các tuyến đường đi làm hàng ngày. Nó sẽ có một mô-đun giao tiếp tích hợp để hỗ trợ sạc thông minh và cung cấp những tính năng hữu ích khác như cập nhật qua mạng, chẩn đoán từ xa, và công nghệ theo dõi. Hơn nữa, một bộ biến tần AC-DC 2 chiều cũng biến Go thành một thiết bị lưu trữ năng lượng, và khi không sử dụng, nó sẽ có thể bán năng lượng trở lại lưới điện vào thời gian cao điểm. Người dùng sẽ có thể quản lý bộ sạc từ xa thông qua một ứng dụng, và hệ thống AI (trí tuệ nhân tạo) được tích hợp sẵn sẽ cho phép ZipCharge tự học hỏi các kiểu sạc của người dùng. Bằng cách này, thiết bị sẽ đưa ra những đề xuất để quá trình sạc được tối ưu hóa tùy theo khung thời gian trong ngày. Ngoài ra, ZipCharge cũng chú trọng việc làm bộ sạc Go có tính bền vững và thân thiện với môi trường nhất có thể, do vậy vỏ ngoài của nó sẽ được làm từ nhựa tái chế. Tham vọng của công ty khởi nghiệp Anh Quốc là cuối cùng sẽ sản xuất tất cả các bộ sạc từ vật liệu tái chế, hy vọng đạt được vào nửa sau của thập kỷ này.Bộ sạc Go EV 2022 sẽ được bán bằng hình thức thanh toán 1 lần ban đầu (chưa có giá cụ thể), hoặc thông qua hình thức đăng ký hàng tháng sẽ có giá khoảng 49 bảng Anh (tương đương 1,49 triệu đồng) mỗi tháng. ZipCharge có kế hoạch giao những chiếc đầu tiên vào quý 4 năm 2022. Video: ZipCharge Go - Bộ sạc xe ôtô điện di động thông minh.

