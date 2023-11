Zero Model S giá 363 triệu đồng - môtô điện sạc 95% pin chỉ hơn một giờ

Chiếc xe môtô Zero Model S 2024 chạy điện sở hữu ngoại hình khỏe khoắn, thể thao. Đầu xe nổi bật với cụm đèn LED 2 tầng đi cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số 5 inch và ngăn đựng đồ. Zero Model S 2024 chạy điện được phát triển dựa trên động cơ điện SR/F và SR/S đi cùng cụm pin lithium-ion 14,4 kWh, cung cấp năng lượng cho động cơ điện tạo ra công suất 68 mã lực và mô-men xoắn 131 Nm. Sức mạnh này cho phép chiếc xe đạt tốc độ tối đa lên tới 167 km/h. Theo công bố của Zero, Model S có thể di chuyển liên tục 248 km trong thành phố hoặc 162 km khi “đi lại trên đường cao tốc với tốc độ cao”. Xe môtô điện Zero Model S mất khoảng 9,7 giờ để sạc đầy bằng ổ cắm 110V. Nếu sử dụng bộ sạc nhanh 6 kW, người dùng chỉ mất khoảng 1,3 giờ để sạc được 95%. Ngoài ra, Zero Model S còn được trang bị khung thép, hệ thống treo Showa, tay đòn tùy chỉnh và bánh xe 17 inch bọc trong lốp Pirelli Diablo Rosso III để giúp xe dễ dàng chinh phục nhiều địa hình. Để nâng cấp khả năng vận hành cho xe, người dùng có thể tải xuống bộ nâng cấp hiệu suất, chiếc xe sẽ được tự động kết nối và cập nhật tất cả những tính năng mới nhất. Phần mềm giúp nâng cấp hiệu suất giúp hỗ trợ tối đa cho người dùng trong quá trình vận hành và sử dụng xe môtô điện Zero Model S. Được biết, giá xe Zero Model S 2024 có giá niêm yết khoảng 14.995 USD (tương đương 363 triệu đồng). Video: Zero Model S - môtô điện sạc 95% pin chỉ hơn một giờ.

