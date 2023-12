Zeekr 007 từ 750 triệu đồng, sạc 15 phút chạy được tới 500 km

Ngày 23/12, lô xe Zeekr 007 đầu tiên đã chính thức lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất tại Trung Quốc. Trước đó, mẫu sedan thuần điện này đã được giới thiệu tại Triển lãm ô tô Quảng Châu vào tháng 11 năm nay, mức giá xe Zeekr 007 2024 từ 229.900 nhân dân tệ (tương đương 750 triệu đồng). Mẫu xe sedan điện Zeekr 007 sẽ chính thức được ra mắt vào ngày 27 tháng 12 tới đây với 2 phiên bản gồm Standand (tiêu chuẩn - phạm vi di chuyển 688 km) và Ultra Long Range (tầm xa - phạm vi di chuyển 870 km). Hãng cho biết xe sẽ bắt đầu được phân phối tới khách hàng từ 1/1/2024. Zeekr 007 thuộc phân khúc sedan thuần điện cỡ trung, kích thước chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.865 mm (hoặc 4880) x 1.900 mm x 1.450 mm cùng chiều dài cơ sở 2928 mm. Ngoại hình của Zeekr 007 được phát triển dựa trên ngôn ngữ thiết kế tối giản Hidden Energy mới của thương hiệu, với sáu màu ngoại thất gồm nâu, xanh da trời, bạc, xám, trắng và đen. Xe được trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến, được hỗ trợ bởi cảm biến lidar, 12 camera độ phân giải cao, 5 radar sóng milimet, 12 radar siêu âm và chip NVIDIA Orin X. Về khả năng vận hành, Zeekr 007 có tùy chọn hệ dẫn động cầu sau hoặc bốn bánh. Với phiên bản dẫn động cầu sau, xe được trang bị mô-tơ điện Silicon Carbide (SiC) 310 kW, mất 5,4 giây để tăng tốc từ 0-100km/h. Với phiên bản dẫn động bốn bánh, xe được trang bị 2 mô-tơ điện trước và sau lần lượt là 165 kW và 310 kW, cho thời gian tăng tốc 0-100km/h nhanh nhất là 2,84 giây. Cung cấp sức mạnh cho Zeekr 007 là cụm pin Golden Battery do hãng tự phát triển. Theo chia sẻ của Zeekr, loại pin mới này có độ bền và khả năng chống chịu thời tiết cực kỳ đáng nể. Để chứng minh, hãng này đã thực hiện một cuộc thí nghiệm nung cụm pin nặng 710 kg ở nhiệt độ 1.000 độ C và nhấn chìm trong nước mặn suốt 48 giờ, sau đó lại được làm đông ở nhiệt độ -45 độ trong 8 giờ. Sau bài kiểm tra khắc nghiệt này, pin xe điện vẫn hoạt động bình thường và vô cùng an toàn. Zeekr tuyên bố rằng Golden Battery của công ty là pin lithium iron phosphate (LFP) có tốc độ sạc nhanh nhất thế giới khi chỉ mất 15 phút sạc để tăng thời lượng pin lên thêm 500 km. Bên trong, Zeekr 007 có màn hình trung tâm OLED kích thước 15 inch tích hợp chip thông minh Qualcomm Snapdragon 8295, bảng đồng hồ LCD, AR-HUD 35,5 inch và vô lăng đáy phẳng hai chấu. Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống âm thanh Dolby Atmos 21 loa, đèn viền nội thất, sạc không dây và ngăn chứa đồ ở bệ tì tay trung tâm. Theo Zeekr, nội thất của mẫu sedan điện này được làm từ các các vật liệu tái tạo có hàm lượng carbon thấp và thân thiện với môi trường, bao gồm vải có thể tái chế 100% và da PU gốc nước. Trong khi đó, ghế ngồi được bọc chất liệu da Nappa cao cấp. Thời gian gần đây, Zeekr đã cho ra mắt hàng loạt mẫu xe mới, bao gồm Zeekr 001, Zeekr 009 và Zeekr 007. Bên cạnh đó, thương hiệu xe điện cao cấp thuộc tập đoàn Geely cũng công bố kế hoạch lắp đặt thêm 1.000 trạm sạc trong năm sau và đặt mục tiêu đến năm 2026 có 10.000. Hiện Zeekr đã có 401 trạm sạc nhanh ở Trung Quốc với 2.261 cổng sạc. Video: Giới thiệu xe sedan điện Zeekr 007 hoàn toàn mới.

