Yamaha Fascino 125 FI Hybrid siêu tiết kiệm chỉ hơn 20 triệu đồng

Mới đây, hãng xe Nhật Bản Yamaha vừa chính thức cho ra mắt mẫu xe Hybrid với với ngoại hình rất nhỏ gọn của mình mang tên Yamaha Fascino 125 FI Hybrid 2021 mới. Theo đó, đây sẽ là mẫu xe Hybrid giá tốt nhất trên thị trường hiện tại và sở hữu nhiều trang bị tiên tiến. Xe ga Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid có thiết kế thân vỏ toát lên được sự thanh lịch và lôi cuốn. Hàng loạt chi tiết mạ kim loại crôm bóng bẩy được nhà sản xuất đưa lên dàn áo của xe mang lại sự nổi bật cho Fascino. Cụ thể Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid sở hữu sức mạnh đến từ loại động cơ đơn xy lanh, dung tích 125cc, công nghệ Blue Core. Khối động cơ làm mát bằng không khí này sản sinh công suất tối đa 8,2 mã lực tại 6500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 10,3 Nm tại 5000 vòng/phút. Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid mới còn trang bị hệ thống phát điện Smart Motor Generator (SMG) vận dụng hệ thống lai (Hybrid System). SMG đóng vai trò như động cơ điện hỗ trợ sức mạnh khi xe tăng tốc, giảm đi sự bất an trong trường hợp xe cần leo dốc và khởi động xe hiệu quả hơn. Khoảng 3 giây sau khi khởi động, hoặc khi ga xe giảm hoặc vòng tua máy vượt quá mức quy định thì trang bị Power Assist (Hỗ trợ sức mạnh) trên Fascino 125 Fi Hybrid sẽ bị hủy. Ngoài ra, đèn báo trong cụm đồng hồ điều khiển cũng sẽ thông báo cho lái xe biết khi mà Power Assist của hệ thống lai đang hoạt động. Thay đổi so với thế hệ cũ là hệ thống đèn pha LED, dãy đèn LED chạy ngày (DRL), và đèn hậu, cùng cụm đồng hồ kỹ thuật số, kết nối Bluetooth qua thiết bị di động với ứng dụng Yamaha Motorcycle Connect X App trên bản phanh đĩa. Trên Fascino 125 Fi Hybrid mới có các trang bị hấp dẫn khác như: Quiet Engine Start System (Hệ thống khởi động động cơ yên tĩnh), Automatic Stop & Start System (Hệ thống Khởi động và ngắt động cơ tự động), và Side Stand Engine Cut off Switch (Hệ thống ngắt động cơ khi xe nghiêng). Yamaha Fascino 125 sở hữu nhiều trang bị cơ bản của một chiếc xe ga như cốp xe rộng với dung tích 21L, phanh tùy chọn theo phiên bản cùng UBS - phanh kết hợp tương tự CBS của Honda - và hàng loạt tiện ích khác... Yamaha Fascino 125 Fi Hybrid bản phanh đĩa có tất cả đến 9 màu tùy chọn gồm: màu Đỏ đặc biệt, màu Đen đặc biệt, màu Xanh da trời kim loại, màu Xanh đen, màu Đồng, màu Vàng, màu Xanh Cyan, màu Đỏ và Đen. Bản phanh trống gồm các tùy chọn màu như: Đỏ, Xanh kim loại, Vàng, Xanh đen, màu Đồng, Xanh da trời, và Đen kim loại. Được ra mắt tại Ấn Độ với hai phiên bản phanh gồm phanh đùm và phanh đĩa, giá xe Yamaha Fascino 125 FI Hybrid có mức bán ra đề xuất cho 2 phiên bản là 72.030 INR (tương đương với khoảng 22,3 triệu) và 74.530 INR (tương đương 23,1 triệu). Video: Giới thiệu Yamaha Fascino 125 FI Hybrid siêu tiết kiệm.

