Xpeng P7i 2023 hạng sang chạy 702km/lần sạc, “đối thủ” Tesla Model 3

Vào ngày 10/3 vừa qua, thương hiệu Xpeng đã cho ra mắt mẫu xe diện hạng sang Xpeng P7i bản nâng cấp giữa vòng đời tại thị trường Trung Quốc với 1 số tính năng mới mẻ chủ yếu ở hệ truyền động so với bản P7 đang bán ra tại thị trường châu Âu. Đầu tiên là việc Xpeng P7i 2023 chạy điện có sức mạnh được cải thiện và LiDAR mới so với bản trước đó dù chiếc xe mới vẫn cung cấp các kiểu dẫn động 2 bánh và 4 bánh để khách hàng lựa chọn. Tuy nhiên, mẫu xe dẫn động 2 cầu có công suất cực đại 273 mã lực, tăng 10 mã lực và mô-men xoắn cực đại cũng được tăng thêm 50 Nm, lên mức 440 Nm. Thời gian tăng tốc của xe Xpeng P7i bản nâng cấp giữa vòng đời từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong 6,4 giây và phạm vi hành trình 702 km trong điều kiện CLTC. Tiép đến, Xpeng P7i 2023 dẫn động 4 bánh có 2 động cơ điện mang đến cho xe công suất tối đa lên đến 467 mã lực và mô-men xoắn cực đại 757 Nm, nhờ đó mà giúp xe điện hạng sang có thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,9 giây, phạm vi hành trình di chuyển là 610 km trong điều kiện CLTC. Đáng tiếc là XPeng P7i sẽ tiếp tục được xây dựng trên nền tảng 400V thông thường, thay vì nền tảng điện áp cao 800V được sử dụng trong G9. Tuy nhiên, công suất sạc tối đa của P7i đã được tăng lên 175 kW so với 90 kW của người tiền nhiệm. Việc sạc nhanh từ 10 – 80% chỉ mất 10 phút. Đối với lái xe tự động, P7i được trang bị LiDAR kép, hệ thống hỗ trợ lái xe thế hệ thứ hai (XNGP) của Xpeng, XNet và hệ thống tự phát triển toàn diện. Phiên bản Max đi kèm với chip Orin-X kép và 31 cảm biến với mức sức mạnh tính toán lên tới 508 TOPS, được cải thiện đáng kể so với sức mạnh tính toán 30 TOPS của kiểu máy cũ. Về kiểu dáng, P7i không khác nhiều so với P7 nguyên bản mà chỉ thay đổi lớn nhất ở các chi tiết phía trước như cảm biến LiDAR kép được tích hợp vào đèn pha là điểm mới, ngoài ra, đôi mắt của xe giờ đây có độ sáng và phạm vi chiếu sáng đã tăng 20%. Tiếp đến là xe Xpeng P7i 2023 có 2 màu mới là xanh Interstellar Green và bạc Crescent Silver mang đến cho người mua nhiều sự lựa chọn hơn. Bên trong xe có những nâng cấp đáng chú ý, bao gồm vô-lăng hoàn toàn mới với lớp đệm dày hơn, hệ thống tạo hương thơm mới, giá đỡ cốc có thể nâng lên, đế sạc không dây dọc, sạc nhanh có dây 60W Type-C phía trước và phía sau, các nút tương tác và không gian chứa đồ mới. Xpeng P7i bản nâng cấp được trang bị hệ thống Xmart OS 4.0 và sử dụng chip màn hình lớn Qualcomm Snapdragon SA8155P. Ghế ngồi cũng đã được cải tiến khi có tựa đầu/gối cổ thoải mái, ghế sau có sưởi và vô lăng có sưởi. Người lái xe cũng nhận được loa ẩn độc quyền mới. Cuối cùng, mức giá xe Xpeng P7i 2023 khởi điểm từ 249.900 – 339.900 nhân dân tệ (tương đương 849 triệu đồng đến 1,15 tỷ đồng). Các đối thủ cạnh tranh lớn nhất của xe là Tesla Model 3 và BYD Seal. Với việc ra mắt mẫu nâng cấp giữa vòng đời, phiên bản P7 sẽ được Xpeng giảm giá, được biết, P7 là mẫu xe bán chạy nhất của Xpeng và chiếm gần một nửa doanh số bán hàng của hãng tại Trung Quốc vào năm 2022. Video: Giới thiệu xe điện hạng sang Xpeng P7i 2023 mới.

Vào ngày 10/3 vừa qua, thương hiệu Xpeng đã cho ra mắt mẫu xe diện hạng sang Xpeng P7i bản nâng cấp giữa vòng đời tại thị trường Trung Quốc với 1 số tính năng mới mẻ chủ yếu ở hệ truyền động so với bản P7 đang bán ra tại thị trường châu Âu. Đầu tiên là việc Xpeng P7i 2023 chạy điện có sức mạnh được cải thiện và LiDAR mới so với bản trước đó dù chiếc xe mới vẫn cung cấp các kiểu dẫn động 2 bánh và 4 bánh để khách hàng lựa chọn. Tuy nhiên, mẫu xe dẫn động 2 cầu có công suất cực đại 273 mã lực, tăng 10 mã lực và mô-men xoắn cực đại cũng được tăng thêm 50 Nm, lên mức 440 Nm. Thời gian tăng tốc của xe Xpeng P7i bản nâng cấp giữa vòng đời từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong 6,4 giây và phạm vi hành trình 702 km trong điều kiện CLTC. Tiép đến, Xpeng P7i 2023 dẫn động 4 bánh có 2 động cơ điện mang đến cho xe công suất tối đa lên đến 467 mã lực và mô-men xoắn cực đại 757 Nm, nhờ đó mà giúp xe điện hạng sang có thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h chỉ trong 3,9 giây, phạm vi hành trình di chuyển là 610 km trong điều kiện CLTC. Đáng tiếc là XPeng P7i sẽ tiếp tục được xây dựng trên nền tảng 400V thông thường, thay vì nền tảng điện áp cao 800V được sử dụng trong G9. Tuy nhiên, công suất sạc tối đa của P7i đã được tăng lên 175 kW so với 90 kW của người tiền nhiệm. Việc sạc nhanh từ 10 – 80% chỉ mất 10 phút. Đối với lái xe tự động, P7i được trang bị LiDAR kép, hệ thống hỗ trợ lái xe thế hệ thứ hai (XNGP) của Xpeng, XNet và hệ thống tự phát triển toàn diện. Phiên bản Max đi kèm với chip Orin-X kép và 31 cảm biến với mức sức mạnh tính toán lên tới 508 TOPS, được cải thiện đáng kể so với sức mạnh tính toán 30 TOPS của kiểu máy cũ. Về kiểu dáng, P7i không khác nhiều so với P7 nguyên bản mà chỉ thay đổi lớn nhất ở các chi tiết phía trước như cảm biến LiDAR kép được tích hợp vào đèn pha là điểm mới, ngoài ra, đôi mắt của xe giờ đây có độ sáng và phạm vi chiếu sáng đã tăng 20%. Tiếp đến là xe Xpeng P7i 2023 có 2 màu mới là xanh Interstellar Green và bạc Crescent Silver mang đến cho người mua nhiều sự lựa chọn hơn. Bên trong xe có những nâng cấp đáng chú ý, bao gồm vô-lăng hoàn toàn mới với lớp đệm dày hơn, hệ thống tạo hương thơm mới, giá đỡ cốc có thể nâng lên, đế sạc không dây dọc, sạc nhanh có dây 60W Type-C phía trước và phía sau, các nút tương tác và không gian chứa đồ mới. Xpeng P7i bản nâng cấp được trang bị hệ thống Xmart OS 4.0 và sử dụng chip màn hình lớn Qualcomm Snapdragon SA8155P. Ghế ngồi cũng đã được cải tiến khi có tựa đầu/gối cổ thoải mái, ghế sau có sưởi và vô lăng có sưởi. Người lái xe cũng nhận được loa ẩn độc quyền mới. Cuối cùng, mức giá xe Xpeng P7i 2023 khởi điểm từ 249.900 – 339.900 nhân dân tệ (tương đương 849 triệu đồng đến 1,15 tỷ đồng). Các đối thủ cạnh tranh lớn nhất của xe là Tesla Model 3 và BYD Seal. Với việc ra mắt mẫu nâng cấp giữa vòng đời, phiên bản P7 sẽ được Xpeng giảm giá, được biết, P7 là mẫu xe bán chạy nhất của Xpeng và chiếm gần một nửa doanh số bán hàng của hãng tại Trung Quốc vào năm 2022. Video: Giới thiệu xe điện hạng sang Xpeng P7i 2023 mới.