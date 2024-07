Xiaomi SU7 Ultra - siêu xe điện vỏ full carbon, mạnh 1.548 “sức ngựa”

Được biết, Xiaomi SU7 Ultra 2025 mới cũng là mẫu xe đầu tiên được trang bị hệ thống HyperEngine V8 mới do chính Xiaomi nghiên cứu. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.260 x 2.064 x 1.406 mm, với chiều dài cơ sở 3.000 mm. Siêu xe điện Xiaomi SU7 Ultra rộng hơn và dài hơn đáng kể so với phiên bản tiêu chuẩn SU7 nhưng vẫn giữ nguyên chiều dài cơ sở. SU7 Ultra gây ấn tượng với ngoại thất hầm hố, thể thao khác biệt đáng kể so với SU7 thường. Xe được trang bị thêm cánh gió sau carbon khổng lồ tạo ra lực nén xuống lên tới 2,145 kg. Thiết kế của xe cũng được tinh chỉnh để có cấu trúc khí động học hơn, bao gồm việc bổ sung hai khe thông gió lớn ở phía trước và mở rộng phần splitter phía trước và tấm ốp Xiaomi phát triển, bao gồm hai động cơ V8s và một động cơ V6s cho tổng công suất tối đa lên đến 1.548 mã lực. Sức mạnh này giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 1,97 giây và đạt vận tốc tối đa 300 km/h. Xiaomi SU7 Ultra sẽ được bán ra với 3 phiên gồm tiêu chuẩn, Pro và Max. Bản thấp nhất được trang bị pin BYD Blade 73,6 kWh, sản sinh công suất 299 mã lực. Phiên bản Pro sử dụng pin CATL Shenxing 94.3 kWh và phiên bản Max dùng pin CATL Qilin 101 kWh, mang đến công suất 673 mã lực. Hiện giá xe Xiaomi SU7 Ultra vẫn chưa được công bố. Những hình ảnh được hãng công bố cũng mới chỉ là bản thử nghiệm nên có thể ngoại thất và các trang bị của xe có thể bị thay đổi ít nhiều. Video: Giới thiệu siêu xe điện Xiaomi SU7 Ultra.

Được biết, Xiaomi SU7 Ultra 2025 mới cũng là mẫu xe đầu tiên được trang bị hệ thống HyperEngine V8 mới do chính Xiaomi nghiên cứu. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 5.260 x 2.064 x 1.406 mm, với chiều dài cơ sở 3.000 mm. Siêu xe điện Xiaomi SU7 Ultra rộng hơn và dài hơn đáng kể so với phiên bản tiêu chuẩn SU7 nhưng vẫn giữ nguyên chiều dài cơ sở. SU7 Ultra gây ấn tượng với ngoại thất hầm hố, thể thao khác biệt đáng kể so với SU7 thường. Xe được trang bị thêm cánh gió sau carbon khổng lồ tạo ra lực nén xuống lên tới 2,145 kg. Thiết kế của xe cũng được tinh chỉnh để có cấu trúc khí động học hơn, bao gồm việc bổ sung hai khe thông gió lớn ở phía trước và mở rộng phần splitter phía trước và tấm ốp Xiaomi phát triển, bao gồm hai động cơ V8s và một động cơ V6s cho tổng công suất tối đa lên đến 1.548 mã lực. Sức mạnh này giúp xe có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h chỉ trong 1,97 giây và đạt vận tốc tối đa 300 km/h. Xiaomi SU7 Ultra sẽ được bán ra với 3 phiên gồm tiêu chuẩn, Pro và Max. Bản thấp nhất được trang bị pin BYD Blade 73,6 kWh, sản sinh công suất 299 mã lực. Phiên bản Pro sử dụng pin CATL Shenxing 94.3 kWh và phiên bản Max dùng pin CATL Qilin 101 kWh, mang đến công suất 673 mã lực. Hiện giá xe Xiaomi SU7 Ultra vẫn chưa được công bố. Những hình ảnh được hãng công bố cũng mới chỉ là bản thử nghiệm nên có thể ngoại thất và các trang bị của xe có thể bị thay đổi ít nhiều. Video: Giới thiệu siêu xe điện Xiaomi SU7 Ultra.