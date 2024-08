Xiaomi SU7 Ultra điện hơn 1.500 mã lực được sản xuất thương mại

Theo Carscoops, ông Lei Jun - CEO của Xiaomi đã quyết định đưa Xiaomi SU7 Ultra 2025 mới vào dây chuyền sản xuất thương mại, chỉ khoảng một tháng sau khi mẫu sedan hiệu suất cao này được công bố ra mắt. Vị lãnh đạo này cho biết chiếc SU7 Ultra đầu tiên có thể đến tay khách hàng vào đầu năm 2025. Mặc dù là một “tay mơ” trong lĩnh vực sản xuất ô tô, tuy nhiên, với nền tảng công nghệ hàng đầu thế giới và tiềm lực tài chính vững vàng, Xiaomi đã nhanh chóng đạt được nhiều dấu mốc ấn tượng. Vào tháng trước, màn ra mắt của siêu xe điện Xiaomi SU7 Ultra đã gây chấn động khi mẫu xe điện này sở hữu công suất vượt qua nhiều mẫu siêu xe hàng đầu thế giới. SU7 Ultra là phiên bản dành cho đường đua của mẫu xe điện SU7, được trang bị thêm hàng loạt chi tiết tập trung vào việc tối ưu khí động học bao gồm cánh lướt gió cỡ lớn ở đuôi xe, bộ chia gió trước kiểu mới, các tấm chắn hông cũng như mâm xe đua đặc biệt. Các chi tiết khí động học trên giúp SU7 Ultra tạo ra lực ép 2.145 kg xuống mặt đường, nhờ đó mà xe luôn giữ được sự ổn định ngay cả khi chạy ở dải tốc độ cao. Trong khi đó, với phần thân vỏ được làm từ sợi carbon, mẫu xe điện hiệu suất cao của Xiaomi có khối lượng riêng chỉ 1.900 kg, nhẹ hơn tới 400 kg so với Tesla Model S Plaid. Xiaomi SU7 Ultra được trang bị 2 motor điện V8s kết hợp cùng một motor điện V6s do chính Xiaomi phát triển và sản xuất, cho ra tổng công suất tối đa đến 1.548 mã lực. Với sức mạnh này, Xiaomi SU7 Ultra chỉ cần 1,97 giây để đạt tốc độ 100 km/h. Sở hữu công suất còn hơn cả Bugatti Chiron, SU7 Ultra không phải là mẫu xe dễ kiểm soát. Để đảm bảo an toàn, CEO Lei Jun cho biết khách hàng sẽ buộc phải trải qua một bài kiểm tra nhiều bước để nắm rõ cách thức điều khiển mẫu sedan hiệu suất cao này, dù chi tiết về bài kiểm tra vẫn chưa được tiết lộ. Nhiều khả năng, Xiaomi sẽ cung cấp nhiều chế độ lái để phần nào hạn chế sức mạnh của hệ thống mô-tơ điện này. Hiện tại, Xiaomi chưa công bố mức giá xe Xiaomi SU7 Ultra. Trong khi đó, SU7 đang được mở bán rộng rãi ngoài thị trường với 3 phiên bản, đi kèm mức giá từ 29.900 - 41.500 USD. Video: Giới thiệu siêu xe điện Xiaomi SU7 Ultra 2025 mới.

Theo Carscoops, ông Lei Jun - CEO của Xiaomi đã quyết định đưa Xiaomi SU7 Ultra 2025 mới vào dây chuyền sản xuất thương mại, chỉ khoảng một tháng sau khi mẫu sedan hiệu suất cao này được công bố ra mắt. Vị lãnh đạo này cho biết chiếc SU7 Ultra đầu tiên có thể đến tay khách hàng vào đầu năm 2025. Mặc dù là một “tay mơ” trong lĩnh vực sản xuất ô tô, tuy nhiên, với nền tảng công nghệ hàng đầu thế giới và tiềm lực tài chính vững vàng, Xiaomi đã nhanh chóng đạt được nhiều dấu mốc ấn tượng. Vào tháng trước, màn ra mắt của siêu xe điện Xiaomi SU7 Ultra đã gây chấn động khi mẫu xe điện này sở hữu công suất vượt qua nhiều mẫu siêu xe hàng đầu thế giới. SU7 Ultra là phiên bản dành cho đường đua của mẫu xe điện SU7, được trang bị thêm hàng loạt chi tiết tập trung vào việc tối ưu khí động học bao gồm cánh lướt gió cỡ lớn ở đuôi xe, bộ chia gió trước kiểu mới, các tấm chắn hông cũng như mâm xe đua đặc biệt. Các chi tiết khí động học trên giúp SU7 Ultra tạo ra lực ép 2.145 kg xuống mặt đường, nhờ đó mà xe luôn giữ được sự ổn định ngay cả khi chạy ở dải tốc độ cao. Trong khi đó, với phần thân vỏ được làm từ sợi carbon, mẫu xe điện hiệu suất cao của Xiaomi có khối lượng riêng chỉ 1.900 kg, nhẹ hơn tới 400 kg so với Tesla Model S Plaid. Xiaomi SU7 Ultra được trang bị 2 motor điện V8s kết hợp cùng một motor điện V6s do chính Xiaomi phát triển và sản xuất, cho ra tổng công suất tối đa đến 1.548 mã lực. Với sức mạnh này, Xiaomi SU7 Ultra chỉ cần 1,97 giây để đạt tốc độ 100 km/h. Sở hữu công suất còn hơn cả Bugatti Chiron, SU7 Ultra không phải là mẫu xe dễ kiểm soát. Để đảm bảo an toàn, CEO Lei Jun cho biết khách hàng sẽ buộc phải trải qua một bài kiểm tra nhiều bước để nắm rõ cách thức điều khiển mẫu sedan hiệu suất cao này, dù chi tiết về bài kiểm tra vẫn chưa được tiết lộ. Nhiều khả năng, Xiaomi sẽ cung cấp nhiều chế độ lái để phần nào hạn chế sức mạnh của hệ thống mô-tơ điện này. Hiện tại, Xiaomi chưa công bố mức giá xe Xiaomi SU7 Ultra . Trong khi đó, SU7 đang được mở bán rộng rãi ngoài thị trường với 3 phiên bản, đi kèm mức giá từ 29.900 - 41.500 USD. Video: Giới thiệu siêu xe điện Xiaomi SU7 Ultra 2025 mới.