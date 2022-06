Xem Toyota Innova giá rẻ "nhái" siêu SUV Lamborghini Urus tiền tỷ

Toyota Innova 7 chỗ ngồi hiện là một trong những mẫu xe bán chạy nhất tại thị trường Indonesia. Với không gian nội thất rộng rãi, có thể chở nhiều người và động cơ với sức mạnh vừa đủ, đặc biệt là máy dầu, Toyota Innova là sự lựa chọn phù hợp cho việc đi lại hàng ngày. Tuy nhiên, vẫn có những người chưa thực sự hài lòng với thiết kế nguyên bản của mẫu MPV này. Đó là lý do những bộ phụ kiện độ Toyota Innova được ra đời để làm đẹp cho xe. Phiên bản độ của chiếc Toyota Innova tại Indonesia dưới đây là một ví dụ điển hình. Chiếc Toyota Innova độ Lamborghini Urus này do một người đàn ông có tên Agus tạo ra. Anh Agus gọi chiếc xe độ của mình là "Toyota Innova tái sinh". Qua những hình ảnh do anh Agus cung cấp, có thể thấy chiếc Toyota Innova này được độ với cảm hứng từ siêu xe Lamborghini Urus. Điều này được thể hiện rõ nhất qua thiết kế đầu xe. Tại đây, xe được bổ sung lưới tản nhiệt 2 tầng hầm hố và thể thao hơn với mắt lưới hình tổ ong. Nằm hai bên lưới tản nhiệt là cụm đèn pha vẫn giữ nguyên thiết kế nhưng có thêm vỏ màu khói, đèn và dải đèn LED định vị ban ngày màu đỏ nhằm tăng vẻ ấn tượng cho đầu xe. Bên dưới là hốc gió trung tâm cỡ lớn và 2 khe gió mới theo phong cách của siêu xe Lamborghini Urus. Ngoài ra, chiếc Toyota Innova độ này còn có dải đèn sương mù trước nằm hai bên hốc gió trung tâm. Vòng sang bên sườn, chúng ta sẽ thấy chiếc Toyota Innova độ này được bổ sung ốp hông mới và bộ vành Vorsteiner VFF101 R20 8.5/10.5, đi kèm lốp Michelin Pilot Super Sports 4S có kích thước 245/35/20 trước, 285/30/20 sau. Thêm vào đó là phanh Brembo GT-R R35 trên cả 4 bánh. Đằng sau xe là cụm đèn hậu với vỏ màu tối và tạo hình mới bên trong cũng như cánh gió mui cỡ lớn. Ngoài ra, anh Agus còn bổ sung dải đèn LED mới nằm vắt ngang trên cửa cốp và logo Toyota màu đen cho chiếc Innova độ của mình. Trong khi đó, trên cản sau xuất hiện bộ khuếch tán gió, 2 khe gió nằm dọc và 4 ống xả hình tròn mới. Không chỉ ngoại thất mà ngay cả nội thất của chiếc Toyota Innova cũng được anh Agus cải tiến. Theo đó, xe được trang bị ghế TRD và bảng đồng hồ mới. Vô lăng và cần số đều được bọc lại bằng chất liệu da mới. Trong khi đó, trần xe và các cột được bọc bằng chất liệu Alcantara theo phong cách xe thể thao. Nằm bên dưới nắp ca-pô của chiếc Toyota Innova độ vẫn là động cơ nguyên bản. Tuy nhiên, anh Agus đã bổ sung một số trang bị mới cho khoang động cơ như trục khuỷu hay lọc gió. Theo anh Agus, thời gian hoàn thành chiếc Toyota Innova nhái Lamborghini Urus mất 7 tháng và tốn khá nhiều chi phí. Đáng tiếc là anh Agus chưa công bố chi phí độ chiếc xe này. Video: Xem loạt xe Toyota Innova cũ "nhái" Lamborghini Urus.

