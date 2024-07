Xem Hyundai Accent, Toyota Vios và Honda City "đua tam mã" doanh số

Thị trường ôtô Việt Nam đã đi qua chặng đường 6 tháng đầu 2024. Đây cũng là lúc cùng nhìn lại kết quả kinh doanh từng phân khúc để sớm có định hướng cụ thể cho cuộc đua doanh số cuối năm. Trong bài này, phân khúc sedan cỡ B tại Việt Nam sẽ được chúng tôi ưu tiên nhắc đến. Người Việt đã mua 16.176 chiếc sedan trong 6 tháng đầu năm 2024. Nhu cầu mua xe đã giảm gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Trừ Mazda2 tăng trưởng nhẹ, các mẫu xe còn lại trong phân khúc đều giảm doanh số so với lượng xe tiêu thụ 6 tháng đầu năm 2023. Hyundai Accent dẫn đầu phân khúc với 4.988 xe bán ra, giảm 33% so với 6 tháng đầu năm 2023. Toyota Vios xếp thứ 2 với cự ly rất gần khi doanh số đạt 4.215 xe, kém mẫu xe đầu bảng 700 xe. Doanh số Toyota Vios cũng không nằm ngoài xu hướng giảm. Tuy nhiên, đà giảm nhẹ hơn nên mẫu sedan của Toyota có cơ hội thu hẹp khoảng cách với Accent khi so với số liệu cùng kỳ năm ngoái. Doanh số 6 tháng đầu năm 2023 của Accent đạt 7.452 xe, Toyota đạt 5.425, duy trì khoảng cách lên tới hơn 2.000 xe. Honda City xếp thứ 3 với 3.316 xe bán ra, giảm 36% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 3 mẫu xe đầu bảng, Hyundai Accent có phong độ ổn định nhất khi chỉ có một lần "trượt chân" ở tháng thứ 2 theo đà giảm chung toàn thị trường, các tháng còn lại doanh số luôn duy trì trong khoảng 850-970 xe. Trong khi Toyota Vios và Honda City lên xuống thất thường. Toyota Vios chỉ có một lần nắm ngôi đầu bảng vào tháng 4/2024 (923 xe). City là xe bán chạy nhất phân khúc vào tháng 3 (1.043 xe). Những tháng còn lại, Vios, City thay nhau xếp vị trí thứ 2 và 3 trong phân khúc. Dù doanh số lúc lên lúc xuống nhưng bộ 3 sedan bán chạy nhất Việt Nam là Accent - Vios - City đã tạo nên kịch tính cho cuộc đua tam mã phân khúc sedan cỡ B. 3 mẫu xe đầu bảng nắm giữ 77% thị phần. Các vị trí tiếp theo phía dưới bàng xếp hạng sedan cỡ B lần lượt thuộc về Mazda2 (2.372 xe), Mitsubishi Attrage (1.091 xe), Kia Soluto (186 xe) và Suzuki Ciaz (8 xe). Trong đó, Mazda2 là mẫu xe duy nhất có tốc độ tăng trưởng dương và Suzuki Ciaz là xe duy nhất trong phân khúc lọt danh sách 10 xe bán chậm nhất nửa đầu năm 2024. Suzuki Việt Nam đã quyết định ngừng bán Ciaz từ tháng 5/2024 vừa qua do ế ẩm. Lý giải nguyên nhân khiến doanh số phân khúc sedan cỡ B thấp hơn hẳn so với cùng kỳ năm ngoái, các chuyên gia cho rằng nhu cầu mua xe giảm, cộng thêm thông tin giảm lệ phí trước bạ từ tháng 8/2024 khiến khách hàng có tâm lý chờ đợi mua xe giá tốt. Ngoài ra, xu hướng chuộng xe gầm cao cũng là nguyên nhân khiến sedan cỡ B giảm sức hút. Accent tiếp tục là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu xe bán chạy nhất phân khúc năm 2024 do đang giữ lợi thế về lượng xe tiêu thụ. Tháng 6/2024 vừa qua, Hyundai đã giới thiệu Accent phiên bản mới, cải tiến nhẹ về thiết kế, trang bị, giảm giá bản tiêu chuẩn nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong khi các đối thủ vẫn chưa có kế hoạch ra mắt bản mới. Video: Đánh giá Hyundai Accent 2024 mới tại Việt Nam.

