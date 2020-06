Xe thể thao giá rẻ Mercedes-AMG GT 43 khởi điểm 2,1 tỷ đồng

Mẫu xe Mercedes-AMG GT 43 2021 mới là thành viên mới nhất trong danh sách xe sang hiệu suất cao của Mercedes-AMG đang được làm mới với phiên bản đời 2021. Được biết, Mercedes-AMG GT 43 2021 là một trong những mẫu xe giá rẻ nhất của thương hiệu và có độ cuốn hút khó cưỡng. Mẫu sedan thể thao hiện có giá khởi điểm dưới 100.000 USD nhưng vẫn hứa hẹn là một quái xế hiệu suất cao. Về ngoại thất, Mercedes-AMG GT 43 thế hệ mới trông gần giống với GT53. Điều đó có nghĩa là mẫu ô tô GT43 được xem như phiên bản kéo dài của GT coupe – đối thủ của Porsche 911. Sự khác biệt lớn nhất là cabin của mẫu xe 4 cửa lớn hơn so với GT coupe. Nội thất rộng rãi của mẫu xe hơi mới Mercedes-AMG GT 43 2021 có trang bị màn hình cảm ứng lớn tích hợp giao diện MBUX mới nhất. Ngoài ra, xe còn sở hữu bảng điều khiển trung tâm đặc trưng của AMG cùng dàn âm thanh nổi Burmester. Do được thiết kế để đáp ứng nhu cầu chạy đường dài, xe tích hợp các ghế ngồi thoải mái, tiện lợi cho cả gia đình. So với GT53, Mercedes-AMG GT 43 2021 có một chút khác biệt dưới nắp ca-pô. Mẫu xe hơi mới có phiên bản tinh chỉnh của động cơ 3 lít I6. Công suất đã giảm từ 429 xuống còn 362 mã lực và mô-men xoắn từ 521 Nm xuống còn 500 Nm. Tuy nhiên, xe vẫn có thể tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 4,8 giây. Phiên bản tại Mỹ sẽ trang bị hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn đi kèm hộp số tự động 9 cấpGiá xe Mercedes-AMG GT 43 2021 khởi điểm ở mức 90.950 USD (2,1 tỷ đồng) khi đã bao gồm phí ship. Giá này thấp hơn 10.000 USD (232 triệu đồng) so với GT53 và khoảng 25.000 USD (580 triệu đồng) so với GT coupe. Video: Chi tiết Mercedes-AMG GT 43 2021 mới.

Mẫu xe Mercedes-AMG GT 43 2021 mới là thành viên mới nhất trong danh sách xe sang hiệu suất cao của Mercedes-AMG đang được làm mới với phiên bản đời 2021. Được biết, Mercedes-AMG GT 43 2021 là một trong những mẫu xe giá rẻ nhất của thương hiệu và có độ cuốn hút khó cưỡng. Mẫu sedan thể thao hiện có giá khởi điểm dưới 100.000 USD nhưng vẫn hứa hẹn là một quái xế hiệu suất cao. Về ngoại thất, Mercedes-AMG GT 43 thế hệ mới trông gần giống với GT53. Điều đó có nghĩa là mẫu ô tô GT43 được xem như phiên bản kéo dài của GT coupe – đối thủ của Porsche 911. Sự khác biệt lớn nhất là cabin của mẫu xe 4 cửa lớn hơn so với GT coupe. Nội thất rộng rãi của mẫu xe hơi mới Mercedes-AMG GT 43 2021 có trang bị màn hình cảm ứng lớn tích hợp giao diện MBUX mới nhất. Ngoài ra, xe còn sở hữu bảng điều khiển trung tâm đặc trưng của AMG cùng dàn âm thanh nổi Burmester. Do được thiết kế để đáp ứng nhu cầu chạy đường dài, xe tích hợp các ghế ngồi thoải mái, tiện lợi cho cả gia đình. So với GT53, Mercedes-AMG GT 43 2021 có một chút khác biệt dưới nắp ca-pô. Mẫu xe hơi mới có phiên bản tinh chỉnh của động cơ 3 lít I6. Công suất đã giảm từ 429 xuống còn 362 mã lực và mô-men xoắn từ 521 Nm xuống còn 500 Nm. Tuy nhiên, xe vẫn có thể tăng tốc từ 0-96 km/h chỉ trong 4,8 giây. Phiên bản tại Mỹ sẽ trang bị hệ dẫn động 4 bánh tiêu chuẩn đi kèm hộp số tự động 9 cấp Giá xe Mercedes-AMG GT 43 2021 khởi điểm ở mức 90.950 USD (2,1 tỷ đồng) khi đã bao gồm phí ship. Giá này thấp hơn 10.000 USD (232 triệu đồng) so với GT53 và khoảng 25.000 USD (580 triệu đồng) so với GT coupe. Video: Chi tiết Mercedes-AMG GT 43 2021 mới.