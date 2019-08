Kia Stinger hồi sinh xe đua khủng... sau khi "thoát chết"

Có tên gọi Kia Stinger GT420, chiếc xe đua trong bài viết này cũng có xuất phát điểm là một phiên bản Stinger GT S thử nghiệm. Nó vốn được sử dụng cho giai đoạn cân chỉnh cuối cùng tại Anh, cũng như từng xuất hiện trong các chương trình TV và tạp chí nổi tiếng như The Grand Tour, Top Gear... Do đã đi được 16.093km - một con số ấn tượng đối với xe thử nghiệm, cuối cùng nó đã được chi nhánh Kia Anh giữ lại thay vì tiến tới bãi phế liệu, và "lột xác" hoàn toàn thành xe đua. Ngay từ ngoại thất, chiếc xe đua Kia Stinger này đã có một số điểm nhấn khí động học mới như các cánh gió trước sau từ hãng Stillen của Mỹ và cánh đuôi của Air Design. Để giúp Stinger GT420 ôm cua chính xác hơn, Kia Anh Quốc đã độ lại "dàn chân" với các lò xo hạ thấp Eibach Pro, những thanh chống nghiêng, bộ mâm OZ Racing Leggera kèm lốp Pirelli Trofeo R và phanh trước Brembo. Kết thúc những thay đổi ngoại thất là bộ decal tem đấu bắt mắt dán bên ngoài vỏ xe. Tên gọi của chiếc xe xuất phát từ công suất tối đa mà nó đạt được: 422 mã lực từ khối động cơ 3.3l V6 tăng áp kép thay vì chỉ 365 mã lực như xe nguyên bản. Mô-men xoắn cực đại của Stinger 420 cũng đưọc nâng lên từ 510 thành 560Nm.

Để đạt được điều này, Kia Anh Quốc đã nhờ tới sự hỗ trợ của Trung tâm kỹ thuật Hyundai châu Âu nằm tại Rüsselsheim, Đức. Danh sách các thay đổi động cơ rất dài, nhưng có thể tóm gọn lại với các chi tiết như bugi HKS M45il, lọc gió K&N, hệ thống xả Milltek... Để chịu được công suất lớn hơn, hộp số tự động của Stinger GT S thường cũng đã được thay dàn két tản nhiệt 6 hàng thay vì chỉ 4 hàng. Thêm vào đó, phần mềm điều khiển động cơ cũng được canh chỉnh lại để sang số nhanh hơn ở các chế độ Sport hay Sport+. Là một chiếc xe đua chuyên nghiệp, Stinger GT420 đã được lược bỏ gần như mọi trang bị nguyên bản như hàng ghế sau, túi khí, hệ thống giải trí, ốp cửa... Những tấm cách âm và cửa sổ trời cũng được vứt bỏ. Với những biện pháp "ép cân" này, tổng cộng Stinger GT420 đã nhẹ hơn xe thương mại tới 150kg, dù các kỹ sư Kia đã lắp khung thép giằng bên trong cabin cùng các trang bị của xe đua như ghế Sparco, dây đai an toàn đa điểm, hệ thống cứu hoả... Trước đó, chiếc Kia Stinger đặc biệt này là xe thử nghiệm. Đáng ra, nó đã bị nghiền nát hoặc dỡ ra tái chế sau khi hoàn thành vai trò của mình tuy nhiên nó lại được chọn lựa để "biến hình" thành một mẫu xe đua có "102". Video: Chi tiết Kia Stinger hồi sinh xe đua khủng.

