MG5 Scorpio 2022 giá rẻ trình làng, “xịn sò” hơn MG5 ở Việt Nam

Vừa qua, hãng MG đã chính thức giới thiệu mẫu xe MG5 Scorpio 2022 mới tại thị trường Trung Quốc. Đây vốn là phiên bản thể thao hơn của dòng xe MG5 vừa ra mắt tại Việt Nam. Nhắm đến đối tượng khách hàng trẻ tuổi, MG5 Scorpio mang trên mình thiết kế hầm hố hơn, nội thất công nghệ cao hơn và động cơ cũng mạnh mẽ hơn bản thường.



Sự khác biệt của MG5 Scorpio 2022 giá rẻ so với bản thường được thể hiện rõ qua phần đầu xe. Tại đây, chúng ta có thể bắt gặp lưới tản nhiệt cỡ lớn với mắt lưới đan vào nhau và sơn màu đen bóng. Nằm ngay bên dưới lưới tản nhiệt là 2 hốc gió trung tâm và cánh lướt gió trước.



Tiếp đến là hệ thống đèn được chia thành 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày nằm trên và đèn pha nằm dưới vốn khá phổ biến trong làng xe hiện nay. Ngay cả cản trước của MG5 Scorpio 2022 cũng không hề giống bản thường.



Bên sườn, MG5 Scorpio 2022 vẫn giữ lại phong cách thiết kế của bản thường với nóc dốc về phía sau và những đường dập gân nổi bật. Tuy nhiên, xe có thêm bộ vành hợp kim 5 chấu được sơn màu đen và cùm phanh màu đỏ tương phản mới.



Đằng sau MG5 Scorpio 2022 cũng có một số điểm mới như logo hình bọ cạp cho phù hợp với tên xe, tạo hình bên trong cụm đèn hậu, 4 ống xả hình tròn chia đều sang hai bên và đèn phản quang nằm ngang trên cản sau. Đặc biệt, xe còn được trang bị cánh gió đuôi màu đen và bộ khuếch tán gió giả dưới cản sau.



Về kích thước, MG5 Scorpio 2022 sở hữu chiều dài 4.695 mm, chiều rộng 1.842 mm, chiều cao 1.480 mm và chiều dài cơ sở 2.680 mm. Như vậy, so với bản thường, xe chỉ dài hơn 20 mm.



Tương tự ngoại thất, nội thất của MG5 Scorpio 2022 cũng được thay đổi đáng kể so với bản thường. Bước vào bên trong mẫu sedan cỡ C thể thao này, người lái sẽ bắt gặp bảng đồng hồ kỹ thuật số nối liền với màn hình thông tin giải trí, cả hai cùng có kích thước 12,3 inch.



Theo hãng MG, màn hình trung tâm của xe kết hợp với hệ thống thông tin giải trí Zebra Luoshen thế hệ mới do hai công ty SAIC và Alibaba cùng nhau phát triển.



Tiếp đến là vô lăng hình lục giác thể thao, tích hợp lẫy chuyển số và ốp kim loại trang trí trên mặt táp-lô, mặt cửa cũng như cụm điều khiển trung tâm. Thêm vào đó là hệ thống đèn viền tạo cảm giác vừa công nghệ cao vừa thời trang cho xe.



Là mẫu xe mang hơi hướng thể thao nên MG5 Scorpio 2022 được trang bị ghế không trọng lượng, bọc da phối 2 màu tương phản. Ngoài ra, xe còn có một số điểm nhấn màu vàng như dây đai an toàn, logo "MG" ở tựa đầu ghế, chỉ khâu trên vô lăng, ghế và bệ tì tay trung tâm.



"Trái tim" của MG5 Scorpio 2022 là khối động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 285 Nm.



Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong thời gian 6,9 giây. So với bản thường, MG5 Scorpio 2022 mạnh hơn 8 mã lực nhưng vẫn đạt vận tốc tối đa 200 km/h. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp.





Hiện giá xe MG5 Scorpio 2022 vẫn chưa được công bố. Trong khi đó, MG5 được bán với giá từ 67.900 - 99.900 Nhân dân tệ (khoảng 237 - 349 triệu đồng) tại Trung Quốc. Chưa rõ sau Trung Quốc, MG5 Scorpio 2022 có được bán ở những thị trường khác như Việt Nam hay không.

Video: Chi tiết MG5 Scorpio 2022 mới của Trung Quốc.





