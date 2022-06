"Xe Tàu" MG5 STD giá rẻ vẫn hơn 500 triệu sắp bán tại Việt Nam

MG5 tại Việt Nam bán ra từ đầu năm 2022 và nhanh chóng thu hút được sự quan tâm lớn từ phía người tiêu dùng. Tuy nhiên, hãng mới chỉ chào hàng bản cao cấp với giá 759 triệu đồng, đây được xem là mẫu sedan C tràn ngập công nghệ của thương hiệu Trung Quốc. Theo một số nguồn tin, nhiều khả năng MG5 bản tiêu chuẩn sẽ có màn "chào sân" ngay trong tháng 7/2022 tới đây. Về ngoại hình, MG5 STD 2022 mới sở hữu vẻ ngoài đậm chất thể thao, trẻ trung, năng động với lưới tản nhiệt dạng 3D, sơn đen bóng nhưng không có tấm ốp màu ghi xám bao quanh giống trên bản cao cấp. Hệ thống đèn pha thiết kế sắc sảo kết hợp đèn ban ngày halogen chứ không phải dạng LED. Thân xe toát lên vẻ sang trọng với những đường thiết kế vát nhẹ về phía đuôi, mang dáng dấp của một chiếc Coupe. Đuôi xe MG5 2022 STD giá rẻ tương tự bản cao cấp đang mở bán tại Việt Nam với cặp đèn hậu LED tạo hình móng vuốt bắt mắt cùng ống xả kép viền crom khỏe khoắn. Bộ la-zăng tạo hình cánh hoa dạng đa chấu có kích thước 16 inch, trong khi bản cao cấp là 17 inch. Gương chiếu hậu tích hợp đèn báo rẽ LED. Khoang nội thất MG5 STD rộng rãi, hiện đại không kém bản cao cấp. Song, do nằm ở tầm giá thấp hơn nên mẫu xe sắp ra mắt của MG cũng sẽ "khuyết" một số trang bị. Vô lăng xe sẽ không có nút bấm Cruise Control; đồng hồ hiển thị thông số lái không phải màn hình điện tử kích thước lớn mà là dạng analog; ghế lái chỉnh cơ thay vì chỉnh điện; không có nóc cửa nóc. Tuy vậy, các trang bị trên MG5 STD 2022 vẫn hiện đại hơn xe cỡ B với màn hình giải trí trung tâm lớn, phanh đỗ điện tử, điều hòa tự động và có cửa gió cho hàng ghế sau. MG5 STD được trang bị động cơ xăng 1.5L, sản sinh công suất 112 mã lực và mô-men xoắn 150 Nm, tức không khác bản cao cấp đang bán. Đi kèm đó là hộp số tự động vô cấp. Nhiều khả năng xe cũng sẽ có 3 chế độ lái (Urban, Normal và Dynamic), mang đến những cảm xúc thú vị trên các cung đường di chuyển. Theo tiết lộ từ một số đại lý, xe sẽ được nhập khẩu Thái Lan và mức giá xe MG5 STD 2022 tầm 515 triệu đồng, tức tương đương với các mẫu xe nằm ở phân khúc dưới như Mazda 2 (từ 479 triệu đồng), Toyota Vios (từ 508 triệu đồng) hay Honda City (từ 529 triệu đồng). Nằm trong phân khúc sedan hạng C, MG5 sẽ phải đối đầu với loạt đối thủ sừng sỏ đến từ Nhật, Hàn như: Toyota Altis, Honda Civic, KIA K3... mực dù có giá bán cạnh tranh nhưng theo dự đoán, mẫu xe thương hiệu Trung Quốc này sẽ khó đạt doanh số cao tại Việt Nam. Video: Đánh giá xe MG5 của Trung Quốc tại Việt Nam.

