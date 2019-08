Xe "Tàu" BAIC X65 2016 chỉ hơn 400 triệu tại Việt Nam

Khi xe ôtô ngày càng phổ biến thì việc tìm kiếm những mẫu xe cũ giá rẻ đã qua sử dụng không còn mấy khó khăn. Chiếc xe Trung Quốc BAIC X65 với kiểu thiết kế SUV 5 chỗ nhưng giá bán hiện tại chỉ tương đương Kia Morning là một lựa chọn có thể cân nhắc cho những người muốn mua xe để sử dụng gia đình. Chiếc xe này sản xuất năm 2016, mới qua 3 năm sử dụng nên vẫn còn khá mới. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe SUV BAIC X65 này còn có tên gọi khác Senova X65, mẫu xe này được ứng dụng những công nghệ và khung gầm của thương hiệu Saab và được BAIC giới thiệu lần đầu tiên tại Triển lãm ôtô Quảng Châu vào tháng 11/2014. BAIC X65 phiên bản 2016 sở hữu kích thước dài, rộng, cao tương ứng (4.654 x 1.816 x 1.680)mm, cùng chiều dài cơ sở 2.670 mm, khoảng sáng gầm xe 180 mm. Các thông số này có phần nhỉnh hơn các đối thủ cùng phân khúc vào thời điểm đó là Honda CR-V hay Mazda CX-5. Phía trước có thiết kế khá mạnh mẽ, dứt khoát nhưng cụm lưới tản nhiệt có hình thù ẻo lả, không được sắc sảo. Xe sở hữu bộ mâm hợp kim kích thước 17 inch cùng bộ lốp Michelin tiêu chuẩn 225/60 R17, khá nhỏ nếu so với CX-5 hay CR-V. Trong khi đó phía sau BAIC X65 có thiết kế đẹp mắt hơn với cụm đèn LED hiện đại và ống xả đôi ở hai bên. Nhờ kích thước lớn nên BAIC X65 có không gian tương đối rộng rãi, khách hàng có hai tùy chọn tông màu gồm đen và be. Các điểm nhấn thể thao thể hiện ở thiết kế vô lăng 3 chấu, cụm đồng hồ dạng ống, lẫy chuyển số dưới vô lăng, ghế ngồi thể thao và dải ốp trang trí màu bạc. Chiếc BAIC X65 trong bài viết này còn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, có chiều dài lên tới 930 mm, rộng 630 mm mang đến một không gian thông thoáng cho những người ngồi trong xe. Ngoài ra, xe còn có ghế lái điều chỉnh điện 6 hướng, hệ thống an toàn khá đầy đủ với 7 túi khí, hệ thống phanh ABS/EBD, cân bằng điện tử ESP, cảm biến áp suất lốp, camera lùi toàn cảnh 360, cảm biến lùi. Xe sở hữu khối động cơ 2 lít 4 xi-lanh tăng áp, công suất 175 mã lực, mô-men xoắn cực đại 240 Nm phù hợp với một chiếc crossover tầm trung tuy nhiên theo nhiều người tiêu dùng Việt đánh giá - BAIC X65 không mạnh mẽ như những thông số mà hãng đưa ra cho xe, thậm chí yếu.Giá xe BAIC X65 2016 khi ra mắt thị trường khoảng hơn 600 triệu đồng, sau 3 năm sử dụng nhiều chủ chiếc xe đang rao bán trên thị trường xe cũ với giá hơn 400 triệu đồng. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn còn khá kén khách - thậm chí ít người dám bỏ ra số tiền này để mua xe Trung Quốc đã qua sử dụng tới 3 năm. Phần đông cho rằng giá bán của chiếc BAIC X65 này là khá cao, khi tính ra mức thanh khoản của xe cũng ngang các mẫu xe Nhật – Hàn cùng đời. Ví dụ như Toyota Vios hay Honda City có mức giá tương đương ở thời điểm 2016 cũng hiện đang được bán lại với giá chỉ hơn 400 triệu đồng. Video: BAIC X65 giá 600 triệu đối thủ Honda CR-V và Mazda CX-5.

Khi xe ôtô ngày càng phổ biến thì việc tìm kiếm những mẫu xe cũ giá rẻ đã qua sử dụng không còn mấy khó khăn. Chiếc xe Trung Quốc BAIC X65 với kiểu thiết kế SUV 5 chỗ nhưng giá bán hiện tại chỉ tương đương Kia Morning là một lựa chọn có thể cân nhắc cho những người muốn mua xe để sử dụng gia đình. Chiếc xe này sản xuất năm 2016, mới qua 3 năm sử dụng nên vẫn còn khá mới. Tại thị trường Trung Quốc, mẫu xe SUV BAIC X65 này còn có tên gọi khác Senova X65, mẫu xe này được ứng dụng những công nghệ và khung gầm của thương hiệu Saab và được BAIC giới thiệu lần đầu tiên tại Triển lãm ôtô Quảng Châu vào tháng 11/2014. BAIC X65 phiên bản 2016 sở hữu kích thước dài, rộng, cao tương ứng (4.654 x 1.816 x 1.680)mm, cùng chiều dài cơ sở 2.670 mm, khoảng sáng gầm xe 180 mm. Các thông số này có phần nhỉnh hơn các đối thủ cùng phân khúc vào thời điểm đó là Honda CR-V hay Mazda CX-5. Phía trước có thiết kế khá mạnh mẽ, dứt khoát nhưng cụm lưới tản nhiệt có hình thù ẻo lả, không được sắc sảo. Xe sở hữu bộ mâm hợp kim kích thước 17 inch cùng bộ lốp Michelin tiêu chuẩn 225/60 R17, khá nhỏ nếu so với CX-5 hay CR-V. Trong khi đó phía sau BAIC X65 có thiết kế đẹp mắt hơn với cụm đèn LED hiện đại và ống xả đôi ở hai bên. Nhờ kích thước lớn nên BAIC X65 có không gian tương đối rộng rãi, khách hàng có hai tùy chọn tông màu gồm đen và be. Các điểm nhấn thể thao thể hiện ở thiết kế vô lăng 3 chấu, cụm đồng hồ dạng ống, lẫy chuyển số dưới vô lăng, ghế ngồi thể thao và dải ốp trang trí màu bạc. Chiếc BAIC X65 trong bài viết này còn được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, có chiều dài lên tới 930 mm, rộng 630 mm mang đến một không gian thông thoáng cho những người ngồi trong xe. Ngoài ra, xe còn có ghế lái điều chỉnh điện 6 hướng, hệ thống an toàn khá đầy đủ với 7 túi khí, hệ thống phanh ABS/EBD, cân bằng điện tử ESP, cảm biến áp suất lốp, camera lùi toàn cảnh 360, cảm biến lùi. Xe sở hữu khối động cơ 2 lít 4 xi-lanh tăng áp, công suất 175 mã lực, mô-men xoắn cực đại 240 Nm phù hợp với một chiếc crossover tầm trung tuy nhiên theo nhiều người tiêu dùng Việt đánh giá - BAIC X65 không mạnh mẽ như những thông số mà hãng đưa ra cho xe, thậm chí yếu. Giá xe BAIC X65 2016 khi ra mắt thị trường khoảng hơn 600 triệu đồng, sau 3 năm sử dụng nhiều chủ chiếc xe đang rao bán trên thị trường xe cũ với giá hơn 400 triệu đồng. Tuy nhiên, mẫu xe này vẫn còn khá kén khách - thậm chí ít người dám bỏ ra số tiền này để mua xe Trung Quốc đã qua sử dụng tới 3 năm. Phần đông cho rằng giá bán của chiếc BAIC X65 này là khá cao, khi tính ra mức thanh khoản của xe cũng ngang các mẫu xe Nhật – Hàn cùng đời. Ví dụ như Toyota Vios hay Honda City có mức giá tương đương ở thời điểm 2016 cũng hiện đang được bán lại với giá chỉ hơn 400 triệu đồng. Video: BAIC X65 giá 600 triệu đối thủ Honda CR-V và Mazda CX-5.