Xe siêu sang Bentley rao bán chỉ 2,4 tỷ tại Việt Nam mùa COVID

Cùng với Roll-Royce Phantom, Bentley Flying Spur là dòng xe mở màn cho phong trào chơi xe sedan siêu sang tại Việt Nam cách đây nhiều năm. Những chiếc Bentley Flying Spur tại Việt Nam đã có những chiếc đầu tiên đưa về nước từ năm 2006, 2007, sau đó là những phiên bản cao cấp hơn như Bentley Flying Spur Speed và các dòng xe khác của Bentley như Bentley Mulsanne... Ở thời điểm mà dòng xe siêu sang Bentley Flying được ưa chuộng, các “đại gia” Việt rất ít sự lựa chọn chơi siêu sang tầm trung, Flying Spur trở thành sự lựa chọn có giá bán “dễ thở” hơn so với Roll-Royce Phantom hay Maybach 62. Thời điểm này, với số tiền khoảng 3 tỷ đồng khách hàng Việt đã có thể sở hữu một chiếc Bentley “khủng” một thời. Thật vậy, tạm thời bỏ qua các phiên bản thông thường, chiếc Bentley Flying Spur Speed đời 2008, được đăng ký lần đầu năm 2011 đang được chào bán với giá 2,4 tỷ đồng là một ví dụ. Tại thời điểm về Việt Nam, giá xe Bentley Flying Spur Speed có mức bán khoảng 9 - 10 tỷ đồng. Ở thời điểm ra mắt vào năm 2008, phiên bản Speed mới của dòng Continental Flying Spur là một trong những mẫu sedan thương mại mạnh mẽ nhất trên thị trường, khi sử dụng động cơ W12 dung tích 6.0L tăng áp kép (twin-turbo) chia sẻ với “người anh em” coupe Continental GT Speed, động cơ W12 6.0L cho công suất 600 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750Nm. Sức mạnh được truyền xuống bốn bánh (AWD) thông qua hộp số tự động 6 cấp. Nhờ đó, Bentley Continental Flying Spur Speed có thể tăng tốc 0 – 96km/h chỉ trong 4,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 314km/h. So với phiên bản Bentley Flying Spur thông thường, phiên bản Spur Speed sở hữu cụm lưới tản nhiệt mang màu tối, cản trước với hốc hút gió được hạ thấp chia làm 3 phần. Là phiên bản hiệu năng cao thiên về tốc độ cao, Bentlay Flying Spur Speed sở hữu hệ thống treo khí nén được thiết lập cứng hơn (có thể điều chỉnh hạ 10mm), trong khi thanh cân bằng trước và sau được gia cố dày dặn hơn. Trong khi “dàn chân” trang bị bộ mâm 20 inch đi kèm với lốp Pirelli dòng P Zero cho phép vận hành ở tốc độ cao và hơn thế nữa. Mặc dù nó đã qua thời hoàng kim, nhưng chiếc Bentley Flying Spur Speed đời 2008 vẫn là một món đồ chơi cân bằng giữa sự sang trọng và hiệu suất cao rất đáng để sưu tầm. Chi phí nuôi một chiếc xe sang luôn xa tầm với của nhiều người, xe siêu sang còn hơn thế nữa! Chính vì thế, dù “rớt” giá còn 2,4 tỷ đồng, nhưng Flying Spur Speed vẫn là chiếc xe không dành cho số đông nếu không muốn nói rằng nó khó bán, nếu không tìm được chủ nhân chịu chơi. Nếu kinh tế cho phép và hiểu được giá trị của nó, đây có thể xem là “của hời” với giá dưới 2,5 tỷ đồng. Video: Bentley Flying Spur V8 S giá gần 17 tỷ đồng tại Việt Nam.

