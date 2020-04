Xe sang Mercedes-Benz E220 máy dầu chỉ hơn 460 triệu ở Hà Nội

Mercedes-Benz E220 đời 2005 sở hữu thiết kế truyền thống của hãng xe Đức, đầu xe với lưới tản nhiệt mạ crôm tinh tế đi cùng với cụm đèn pha bi-xenon hình tròn nổi tiếng của “Mẹc”. Cụm đèn pha này sử dụng hệ thống chiếu sáng chủ động tự liếc khi đánh lái giúp mở rộng tầm chiếu sáng. Tổng thể chiếc Mercedes-Benz E220 máy dầu trong bài viết này được nhấn mạnh sự sang trọng bằng các chi tiết thiết kế như “dàn chân” lắp bộ mâm xe hợp kim, các chi tiết trang trí viền crôm ngoại thất cho cản trước, cản sau và nẹp hông xe… Chiếc xe sang được sản xuất năm 2005 này từng phục vụ cho Đại sứ quán được đưa về Việt Nam đăng ký lần đầu vào năm 2009. Hiện tại, giá xe Mercedes-Benz E220 đời 2005 này được chào bán 468 triệu đồng, mức giá chỉ ngang bằng với các mẫu sedan hạng B phổ thông trên thị trường. Với mức giá này, chiếc E-Class đời cũ này rất đáng mua đối với những khách hàng thích chơi xe sang đời cũ, hàng độc với chi phí đầu tư thấp và hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu sử dụng cao trong đô thị. Mercedes-Benz E220 máy dầu có mức tiêu hao nhiên liệu khá ấn tượng, dao động trong mức 6 – 7Lít/100 km ở đường trường, và đường hỗn hợp là khoảng 4,1L/100km. Không giống như E240 E được phân phối cùng thời điểm dùng máy V6 2.6L mạnh 177 mã lực. Phiên bản E220 sử dụng động cơ dầu 4cyl dung tích 2.0L tăng áp cho công suất tối đa 167 mã lực tại 3.800 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 400Nm đạt được tại 2.000 vòng/phút. Sức mạnh được truyền xuống cầu sau (RWD) thông qua hộp số tự động 6 cấp (6AT). Mercedes-Benz E220 còn là chiếc xe an toàn khi sở hữu 6 túi khí, loạt phanh ABS, BA, SBC. Đặc biệt là hệ thống cân bằng điện tử ESP (Electronic Stability Program) vốn là một trang bị xa xỉ tại thời điểm cách đây hơn 10 năm nếu so với các dòng xe phổ thông. Nội thất E220 hơn 10 năm vẫn còn khá mới mẽ nhờ được giữ gìn, do vậy vẫn giữ lại được nét sang trọng quý phái của một mẫu xe sang trọng hàng đầu lúc bấy giờ. Ghế lái chỉnh điện nhớ 3 vị trí, điều hoà tự động... Video: Chi tiết xe sang Mercedes-Benz E220 đời 2005.

