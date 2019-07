Xe sang Maserati Levante Trofeo sở hữu "trái tim" Ferrari

Mẫu Maserati Levante Trofeo mới là một trong các mẫu SUV sử dụng động cơ V8 mới, chiếc còn lại là Levante GTS mạnh 530 mã lực. Xe SUV Maserati Levante Trofeo được trang bị động cơ V8 tăng áp kép 3.8L do Ferrari cung cấp, hệ dẫn động 4 bánh Alfa Q4. Levante là mẫu xe bán chạy nhất của Maserati và thường xuyên rơi vào tình trạng “cháy hàng” ở cả Bắc Mỹ và Trung Quốc. Levante Trofeo đạt công suất 572 mã lực (582 mã lực ở các thị trường ngoài châu Âu), có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 4 giây mặc dù trọng lượng của xe lên đến 2,17 tấn. Ferrari chưa có xe SUV, vì thế Levante Trofeo là một lựa chọn rất đáng cân nhắc cho khách hàng vừa yêu Ferrari, vừa yêu nước Italy. Levante Trofeo sở hữu bộ mâm lớn tới 22 inch, lớn nhất trong những bộ mâm được trang bị tiêu chuẩn của hãng. Cản trước và cản sau được thiết kế với góc tới và góc thoát hợp lý. Levante Trofeo có thiết kế nổi bật và ngoại hình hấp dẫn hàng đầu trong phân khúc SUV hạng sang. Lưới tản nhiệt kiểu mới và logo đinh ba “siêu ngầu” trên cột C. Về trang bị vận hành, hệ thống điều khiển phương tiện tích hợp của Maserati (Maserati Integrated Vehicle) giúp chiếc xe kiểm soát tốc độ, hoạt động của động cơ, hệ thống phanh để có thể tăng tối đa hiệu suất chiếc xe mà vẫn đảm bảo an toàn một cách chủ động. Độ nặng tay lái, phản ứng động cơ và hệ thống treo sẽ thay đổi tùy theo tốc độ xe và tùy chọn chế độ lái mà chủ xe lựa chọn. Nội thất của Levante Trofeo được thiết kế lại với bộ ghế kiểu mới được bọc da tự nhiên Pieno Fiore, các chi tiết trang trí carbon mờ, các nút điều chỉnh và công tắc nhôm. Màn hình giải trí của xe là màn hình cảm ứng kích thước 8,3 inch, dàn âm thanh 17 loa Bowers & Wilkins. Xe sở hữu khối động cơ V8 turbo kép 3.799 cc, công suất cực đại 572 mã lực tại vòng tua máy 6.250 vòng/phút, mô-men xoắn tối đa 730 Nm. Xe tăng tốc từ 0-100 km trong 4,1 giây, tốc độ tối đa 298 km/h. Giá xe Maserati Levante Trofeo bán ra từ 140.000 USD tại thị trường châu Âu (tương đương khoảng 3,3 tỷ đồng). Video: Chi tiết xe SUV hạng sang Maserati Levante Trofeo.

