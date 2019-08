Xe sang BMW X6 dùng 7 năm, bán 1,2 tỷ ở Hà Nội

Mặc dù đã được sản xuất cách đây khoảng 7 năm và đã lăn bánh hơn 30.000 km, tuy nhiên, chiếc xe sang BMW X6 đời 2012 trong bài viết này còn khá nguyên bản và mới. Nó từng sở hữu mức giá bán 3,298 tỷ đồng (đã bao gồm thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, và thuế GTGT) cùng một số trang bị lựa chọn thêm từ BMW chính hãng tại Việt Nam. BMW X6 ra đời nhằm tiếp nối sự thành công của người anh em X5 tuy nhiên được thiết kế hướng đến chất thể thao và có phần sexy hơn. Sự khác biệt lớn nhất giữa X5 và X6 chính là ở thiết kế phần đuôi xe. Xe sở hữu phần mui trượt ra phía sau tạo dáng vẻ ngoại thất mềm mại và thể thao. X6 phiên bản này cũng có thiết kế thể thao hơn X5. Lưới tản nhiệt đôi đặc trưng được làm thụt vào phía trong, hai khe gió 2 bên cản đính kèm đèn sương mù được mở rộng hơn X5 đời 2007. Trong khi cụm đèn pha gần như tương tự nhau. Thiết kế bo tròn bụ bẫm ở phía sau cũng giúp X6 khác biệt với phần còn lại của dòng X-Series của BMW. BMW X6 đời 2012 cũng là dòng xe đầu tiên được trang bị hệ thống truyền lực đẩy thông minh (Dynamic Performance Control) - một tính năng sẽ được trang bị cho tất cả các mẫu xe cao cấp của BMW sau này. Các trang bị cơ bản trên xe, phần thân xe, khung xe bằng nhôm và thép, vỏ xe bằng nhôm và ma-giê… Bên trong nội thất, cách bố trí thiết bị trên BMW X6 khá đơn giản, hiệu quả, một núm tròn để điều khiển hệ thống âm thanh và điều hòa. Nội thất của chiếc xe được bọc chất liệu da mềm, với những chiếc ghế cực kỳ thoải mái. Chiếc xe có khoang hành lý lớn hơn thế hệ cũ, hàng ghế sau được bố trí tỷ lệ 40/20/40. Xe được trang bị vô-lăng 3 chấu bọc da, trợ lực điện, tích hợp một số phím chức năng hỗ trợ người lái. Ghế lái và ghế phụ điều khiển điện có khả năng nhớ 2 vị trí lái. Trang thiết bị của X6 khá đơn giản bởi tất cả được điều khiển qua hệ thống iDrive, đi kèm hệ thống âm thanh 12 loa. Phía trung tâm bảng điều khiển là màn hình giải trí cỡ lớn với đầu đọc DVD cho chất lượng âm thanh và hình ảnh tốt. Xe cũng được trang bị hệ thống điều hòa 4 vùng với khả năng điều khiển nhiệt độ từng vùng riêng biệt. Gương chiếu hậu điều khiển điện với khả năng chống chói. BMW X6 được trang bị hệ thống an toàn chủ động, tích hợp kiểm soát độ bám đường DTC, kiểm soát phanh khi vào cua CBC, hệ thống ổn định thân xe điện tử DSC… Ngoài ra, X6 có hệ thống hỗ trợ lên/xuống dốc, hệ thống túi khí trước, bảo vệ đầu và cạnh bên cho hàng ghế trước. Vị trí lái của X6 có tầm nhìn trước tốt do ghế lái cao, nhưng thiết kế đuôi xe kiểu coupe đã hạn chế rất nhiều tầm nhìn sau; ngoài ra, điều này còn khiến không gian trên đầu người ngồi sau bị hẹp lại. BMW X6 phiên bản 2012 vẫn được trang bị động cơ I6 dung tích 3.0L kết hợp với hệ thống dẫn động bốn bánh xDrive như thế hệ tiền nhiệm trước đó, nhưng có thêm hỗ trợ tăng áp TwinPower Turbo, hệ thống phun nhiên liệu trực tiếp và điều khiển van biến thiên Valvetronic.Giá xe BMW X6 cũ đời 2012 này hiện đang được chủ nhân giao bán lại với mức giá chỉ 1,2 tỷ đồng tại Việt Nam - rẻ hơn khá nhiều so với mức giá 3,29 tỷ đồng cách đây 7 năm. Nếu xét ở phân khúc xe sang so với nhiều đối thủ thì mẫu xe này được xem là rẻ, tuy nhiên người dùng sẽ mất kha khá tiền cho việc bảo hành, bảo dưỡng. Video: Có nên mua BMW X6 máy dầu 3.0 đời 2015 giá 2,8 tỷ đồng.

