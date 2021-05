Xe sang Bentley Mulsanne Speed chạy 5 năm, bán hơn 17 tỷ ở Hà Nội

Từ trước đến nay, những chiếc Bentley luôn là biểu tượng cho sự sang trọng, quý phái. Cùng phân khúc với những chiếc Rolls-Royce, xe siêu sang Bentley luôn giữ phong độ khác biệt so với "người đồng hương" bởi sự trẻ trung hơn. Tại Việt Nam, Bentley luôn nằm trong top xe sang được các doanh nhân trẻ được ưa chuộng nhất. Bentley Mulsanne Speed hạng sang cũng là một mẫu xe được khá nhiều đại gia tại Việt Nam yêu thích và đưa về sử dụng. Chiếc xe trong bài thuộc đời 2016 và thuộc sở hữu của một đại lý tư nhân ở Hà Nội. Đây là bản cao cấp nhất của dòng xe siêu sang Bentley Mulsanne Speed, đặc biệt dù đã có tuổi đời 5 năm nhưng chiếc xe này chỉ mới lăn bánh khoảng 15.000km. Chiếc Bentley Mulsanne Speed đời 2016 trong bài viết này sở hữu ngoại thất khá ấn tượng với màu xanh đẹp mắt. Xe sở hữu kích thước dài: 5,575 mm, chiều rộng và chiều cao lần lượt là: 2,208 mm và 1,521 mm. Thiết kế của phần đầu của Mulsanne Speed nổi bật với phần đầu xe là bộ lưới tản nhiệt dạng hình vuông lớn, biểu tượng "Flying B" của thương hiệu xe sang Bentley đặt chính giữa. Cụm đèn pha lớn của xe mang thiết kế dạng hình tròn cổ điển, viền với các dải đèn bóng LED nhỏ, đèn sương mù dạng gương cầu nằm dưới cản trước. Đuôi xe với đèn hậu to bản, xếp tầng. Cặp ống-xả lớn ở hai bên làm bằng chất liệu kim loại sang không gỉ. So với những phiên bản tiêu chuẩn, xe siêu sang Bentley Mulsanne Speed nổi bật với bộ la-zăng kích thước lên tới 21 inch, 5 cánh xoắn theo 2 chiều khác nhau. Thân xe được ốp những viền chrome tạo vẻ sang trọng, cùng hốc gió nhỏ phía bánh trước với logo “Speed” biểu trưng cho dòng xe siêu sang nhưng vẫn đậm chất thể thao này. Bên trong nội thất của Bentley Mulsanne Speed còn được thiết kế với màu sắc khá bắt mắt và được trang bị các chi tiết cao cấp nhất. Các chi tiết da sử dụng trên xe đều là loại da bò đực, ngoài ra, còn có loại gỗ óc chó để đảm bảo sự sang trọng cho một chiếc xe siêu sang. Bentley Mulsanne Speed sở hữu vô lăng 4 chấu sang trọng bọc da cao cấp tích hợp thêm các phím chức năng, cùng biểu tượng chữ B đặc trưng của hãng nằm chính giữa. Đồng hồ hiển thị đầy đủ thông số vận tốc, mô men xoắn, lượng tiêu hao nhiên liệu, vận tốc, quãng đường, nhiệt độ,... cùng các tiện ích thời thượng mới nhất được Bentley trang bị. Bảng điều khiển trung tâm ốp gỗ, trang bị màn hình cảm ứng. Ngoài ra, Bentley còn trang bị thêm 3 đồng hồ báo mức nhiên liệu, thời gian, nhiệt độ dung dịch làm mát kiểu dáng tròn cổ điển cho Mulsanne Speed. Hệ thống giải trí với âm thanh cao cấp 14 loa Naim, công suất 2.200 W. Bên trong xe được gắn một bộ phát wifi, tai nghe Bluetooth... Hàng ghế phía sau với những trang bị đầy đủ các phụ kiện như: tựa đầu ghế có ốp sợi carbon mới xuất hiện trên phiên bản này. Phía trước còn có một bàn làm việc có thể được gập gọn gàng, ngoài ra, còn có 2 máy tính bảng iPad được tích hợp ngay sau tựa ghế trước phục vụ. Bentley Mulsanne Speed 2016 được trang bị động cơ V8, tăng áp kép, dung tích 6,75 lít, sản sinh công suất tối đa 530 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.100 Nm. Kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp thể thao và hệ dẫn động cầu sau, chiếc xe siêu sang tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 4,9 giây trước khi đạt tốc độ tối đa 305 km/h. Trên mẫu xe siêu sang này, hãng xe Anh quốc đã trang bị hệ thống treo khí nén được bổ sung thêm chế độ "Sport", tăng thêm độ cứng. Trong khi đó, hệ thống lái được nâng cấp, tăng thêm sự chính xác. Ngoài ra, Bentley cũng cho người dùng có thể tự tùy chỉnh đối với hệ thống lái, khung gầm và động cơ theo ý thích. Vào năm 2017 một chiếc xe Mulsanne Speed phân phối chính hãng được khai báo mức giá 202.000 bảng Anh, tổng các khoản thuế mà chiếc xe phải nộp (khi làm thủ tục nhập khẩu) gần 13 tỷ đồng (64% thuế Nhập khẩu, 10% thuế Giá trị gia tăng; 60% thuế Tiêu thụ đặc biệt)... khiến cho mức giá của xe vào khoảng 25 tỷ đồng.Hiện chiếc giá xe Bentley Mulsanne Speed 2016 trong bài viết này đang được chào bán trên thị trường xe cũ Hà Nội chỉ khoảng hơn 17 tỷ. Video: Chi tiết Bentley Mulsanne Muliner Speed 2016 tại Việt Nam.

