Xe Rolls-Royce Phantom Tranquillity hơn 60 tỷ "cập bến" Việt Nam

Sau những hình ảnh siêu phẩm McLaren Senna của đại gia quận 12 khui công ở tận Campuchia trước khi mang về Việt Nam khiến giới mê xe trong nước nức lòng thì vào chiều tối hôm qua, ngày 24 tháng 4 năm 2020, trên mạng xã hội lại lan truyền hình ảnh một siêu phẩm khác đình đám không kém cũng cập bến dải đất hình chữ S là xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity mới. Lần này là một chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8, nhưng chớ vội nhầm, đây còn là phiên bản siêu đắt đỏ và giới hạn số lượng sản xuất. Được biết, Rolls-Royce Phantom Tranquillity đã lần đầu tiên trình làng trước công chúng thế giới vào tháng 3/2019. Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity mới xuất hiện tại Việt Nam là 1 trong 25 xe được sản xuất trên toàn thế giới. Xe được nhập khẩu về nước qua cảng Hải Phòng. Và hiện chưa rõ chiếc Rolls-Royce Phantom Tranquillity này thuộc diện chính hãng hay nhập khẩu tư nhân. Về siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Tranquillity độc nhất Việt Nam hiện nay, xe mang ngoại thất màu trắng đi kèm nắp capô màu tối, chưa hết, biểu tượng Spirit of Ecstasy của xe bằng chất liệu titan màu tối và dưới chân logo này là tên phiên bản xe in dập nổi. Vòng ra bên hông xe, Rolls-Royce Phantom Tranquillity mới xuất hiện tại Việt Nam có bộ mâm đa chấu kép mạ crôm nhưng viền chụp mâm lại hoàn thành màu trắng, đây là đặc điểm riêng biệt của xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity. Để nói về xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity phải kể đến bên trong khoang lái của xe. Nội thất của 25 chiếc Rolls-Royce Phantom Tranquillity là sự kết hợp của nhiều vật liệu khác nhau từ tên lửa không gian Skylark của Anh, vệ tinh Voyager của NASA, vùng tối và sáng của mặt trăng hay đến cả các chi tiết mạ vàng lấp lánh. Bộ điều khiển âm lượng của xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity mới về Việt Nam còn được chế tạo từ thiên thạch Muonionalusta. Hệ thống loa là Bespoke Audio có màu vàng rất độc đáo và sang trọng. Trên bậc cửa của mỗi chiếc Rolls-Royce Phantom Tranquillity đều có dòng chữ mang ý nghĩa đây là 1 trong 25 xe sản xuất thế giới. Khá đáng tiếc rằng Rolls-Royce Phantom Tranquillity mới về Việt Nam không có gì nâng cấp ở hệ truyền động. Dựa trên phiên bản Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8, vì thế, Rolls-Royce Phantom Tranquillity sử dụng khối động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6,75 lít, tạo ra công suất tối đa 563 mã lực, mạnh hơn 110 mã lực so với thế hệ thứ 7 và mô-men xoắn cực đại đạt 900 Nm, tăng 180 Nm so với thế hệ cũ. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp với công nghệ "hỗ trợ vệ tinh" khi sang số, nhờ đó xe có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 5,3 giây, nhanh hơn 0,4 giây so với thế hệ cũ. Một số nguồn tin cho biết, mức giá ra biển trắng cho mẫu xe này có thể hơn 60 tỷ đồng. Tại thị trường Trung Đông giá xe Rolls-Royce Phantom Tranquillit bán ra gần 20 tỷ đồng. Video: Chi tiết xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity.

Sau những hình ảnh siêu phẩm McLaren Senna của đại gia quận 12 khui công ở tận Campuchia trước khi mang về Việt Nam khiến giới mê xe trong nước nức lòng thì vào chiều tối hôm qua, ngày 24 tháng 4 năm 2020, trên mạng xã hội lại lan truyền hình ảnh một siêu phẩm khác đình đám không kém cũng cập bến dải đất hình chữ S là xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity mới. Lần này là một chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8, nhưng chớ vội nhầm, đây còn là phiên bản siêu đắt đỏ và giới hạn số lượng sản xuất. Được biết, Rolls-Royce Phantom Tranquillity đã lần đầu tiên trình làng trước công chúng thế giới vào tháng 3/2019. Chiếc xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity mới xuất hiện tại Việt Nam là 1 trong 25 xe được sản xuất trên toàn thế giới. Xe được nhập khẩu về nước qua cảng Hải Phòng. Và hiện chưa rõ chiếc Rolls-Royce Phantom Tranquillity này thuộc diện chính hãng hay nhập khẩu tư nhân. Về siêu phẩm Rolls-Royce Phantom Tranquillity độc nhất Việt Nam hiện nay, xe mang ngoại thất màu trắng đi kèm nắp capô màu tối, chưa hết, biểu tượng Spirit of Ecstasy của xe bằng chất liệu titan màu tối và dưới chân logo này là tên phiên bản xe in dập nổi. Vòng ra bên hông xe, Rolls-Royce Phantom Tranquillity mới xuất hiện tại Việt Nam có bộ mâm đa chấu kép mạ crôm nhưng viền chụp mâm lại hoàn thành màu trắng, đây là đặc điểm riêng biệt của xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity. Để nói về xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity phải kể đến bên trong khoang lái của xe. Nội thất của 25 chiếc Rolls-Royce Phantom Tranquillity là sự kết hợp của nhiều vật liệu khác nhau từ tên lửa không gian Skylark của Anh, vệ tinh Voyager của NASA, vùng tối và sáng của mặt trăng hay đến cả các chi tiết mạ vàng lấp lánh. Bộ điều khiển âm lượng của xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity mới về Việt Nam còn được chế tạo từ thiên thạch Muonionalusta. Hệ thống loa là Bespoke Audio có màu vàng rất độc đáo và sang trọng. Trên bậc cửa của mỗi chiếc Rolls-Royce Phantom Tranquillity đều có dòng chữ mang ý nghĩa đây là 1 trong 25 xe sản xuất thế giới. Khá đáng tiếc rằng Rolls-Royce Phantom Tranquillity mới về Việt Nam không có gì nâng cấp ở hệ truyền động. Dựa trên phiên bản Rolls-Royce Phantom thế hệ thứ 8, vì thế, Rolls-Royce Phantom Tranquillity sử dụng khối động cơ V12, tăng áp kép, dung tích 6,75 lít, tạo ra công suất tối đa 563 mã lực, mạnh hơn 110 mã lực so với thế hệ thứ 7 và mô-men xoắn cực đại đạt 900 Nm, tăng 180 Nm so với thế hệ cũ. Sức mạnh được truyền tới bánh thông qua hộp số tự động 8 cấp với công nghệ "hỗ trợ vệ tinh" khi sang số, nhờ đó xe có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 5,3 giây, nhanh hơn 0,4 giây so với thế hệ cũ. Một số nguồn tin cho biết, mức giá ra biển trắng cho mẫu xe này có thể hơn 60 tỷ đồng. Tại thị trường Trung Đông giá xe Rolls-Royce Phantom Tranquillit b án ra gần 20 tỷ đồng. Video: Chi tiết xe siêu sang Rolls-Royce Phantom Tranquillity.