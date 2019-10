Xe Porsche Taycan chạy điện giá rẻ cắt giảm những gì?

Cách đây 1 tháng khi Porsche Taycan chạy điện mới được ra mắt, 2 phiên bản duy nhất của chiếc xe là Turbo và Turbo S đều có mức giá khá đắt. Tại Mỹ, giá xe điện Porsche Taycan S là 187.610 USD (tương đương 4,35 tỷ đồng) - đắt hơn một chút so với chiếc Panamera Turbo S E-Hybrid trục cơ sở ngắn hiện tại (185.450 USD). Trong khi đó bản Taycan Turbo có giá rẻ hơn là 153.310 USD (tương đương 3,55 tỷ đồng). Không phải khách hàng nào cũng cần tới hiệu năng vận hành cực cao của các bản Taycan Turbo hay đủ điều kiện tài chính mua chúng, chính vì vậy Porsche vừa bổ sung thêm một model mới cho dòng xe điện đầu tiên của mình là Taycan 4S. Ở bên ngoài, Taycan 4S có thể dễ dàng được phân biệt với những người anh em Turbo và Turbo S bởi mâm hợp kim 19 inch khí động học, heo phanh màu đỏ và viền bodykit màu đen. Bên trong nội thất của Taycan 4S không có sự thay đổi về thiết kế so với các phiên bản khác, với điểm nổi bật bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số màn hình cong,đặt cạnh hệ thống thông tin giải trí trung tâm cũng có màn hình 10,9 inch và thêm một màn hình nữa ở ghế hành khách nếu khách hàng thêm tiền. Ghế thoải mái phía trước với khả năng điều chỉnh điện 8 hướng và nội thất bọc da bán phần là trang bị tuỳ chọn.Porsche Taycan 4S mới sẽ có công suất lên tới 522 mã lực, nhưng khách hàng có thể mua pin dung lượng cao Performance Battery Plus 93,4kWh để đẩy con số này lên tối đa 563 mã lực. So với chiếc Taycan Turbo rẻ nhất mạnh 671 HP, chiếc xe yếu hơn 108 mã lực và còn thấp hơn tới 187 mã lực nếu đứng cạnh Taycan Turbo S. Với pin thường 79,2kWh, Taycan 4S có tầm hoạt động 405km và tăng lên thành 93,4kWh với pin dung lượng cao, đo theo chuẩn WLTP. Tại Mỹ mức giá lần lượt cho Taycan 4S thường và với pin Performance Battery Plus là 103.800 và 110.380 USD. Như vậy chiếc xe sẽ có giá khởi điểm thấp hơn 49.510 USD so với Taycan Turbo cơ bản. Hiện tại Porsche đã bắt đầu mở đơn đặt hàng cho Taycan 4S để sẵn sàng giao xe tới tay những chủ nhân đầu tiên vào mùa xuân năm sau. Vieo: Giới thiệu Porsche Taycan chạy điện mới.

