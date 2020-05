"Xế nổ" Royal Enfield Interceptor 650 giá rẻ độ Scrambler tuyệt đẹp

Royal Enfield Interceptor 650 mới là một trong những mẫu xe Tracker Classic nổi tiếng thế giới được tạo ra bởi hãng xe Ấn Độ. Mẫu xe này nổi tiếng do thiết kế cổ điển khá chuẩn mực cùng động cơ 2 xy-lanh, 650 phân khối. Bên cạnh đó, mức giá xe Royal Enfield 650 còn được xem là cực kỳ hợp lý trên thị trường, rẻ hơn rất nhiều so với huyền thoại Triumph Bonneville cũng như như những thương hiệu đình đám khác trên thế giới. Mới đây, sau khi vừa có thông tin đồn đoán rằng hãng xe Ấn Độ sẽ có xe Scrambler sử dụng động cơ 650 trong tương lai gần thì một hãng độ đến từ Châu Âu đã đi trước một bước. Theo đó, chỉ 10 mẫu Royal Enfield Interceptor 650 độ Scrambler sẽ được bán ra bởi Moto Classic House. Tất cả các chi tiết được độ trên 10 chiếc Royal Enfield Scrambler 650 đều là những trang bị chính hãng đến từ Royal Enfield như cặp cao su chống trượt bình xăng, baga sau, gương độ, ốp lưới bảo vệ đèn pha... Ngoài ra, một số thay đổi khiến chiếc xe khác biệt và đậm chất hơn nằm ở chính cặp lốp gai thưa, pô vắt Zard nhẹ hơn 12kg so với pô nguyên bản, tay lái Scrambler cao to hơn. Tuy nhiên, mâu Royal Enfield Scrambler 650 này cũng chỉ là một phiên bản độ được bán ra chỉ 10 chiếc từ xưởng độ Moto Classic House mà thôi. Ngoài ra mức giá bán cho bản độ này cũng chưa được công bố. Tuy nhiên, đây lại là một ý tưởng tuyệt vời dành cho những người đang sở hữu Interceptor từ chiếc xe Royal Enfield giá rẻ nhưng muốn biến đổi nó thành một mẫu Scrambler đa dụng và đặc biệt. Video: Đánh giá Royal Enfield Interceptor 650 tại Việt Nam.

