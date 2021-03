Xe môtô điện Curtiss One chào bán gần 1,9 tỷ đồng tại Mỹ

Sau khi ra mắt những chiếc mô tô trang bị động cơ đốt trong cuối cùng gồm Zeus, Hera và Hades trong năm 2019 và 2020, nhà sản xuất xe môtô Curtiss của Mỹ đã chuyển hẳn sang mảng sản xuất xe mô tô điện. Mới đây, Curtiss Motorcycles vừa chính thức ra mắt mẫu xe điện mới mang tên One. Là một thương hiệu xe thủ công đắt giá, Curtiss hiện đang mời chào đơn đặt hàng và đặt cọc cho mẫu xe môtô điện Curtiss One. Theo đó, khách hàng có nhu cầu mua xe có thể truy cập trang bán hàng của hãng để tiến hành đặt hàng, với số tiền đặt cọc là 9.000 USD, tương đương khoảng 207 triệu đồng. Sau khi đã được xác nhận đặt xe, khách hàng mua xe sẽ cùng Curtiss bước vào giai đoạn 90 ngày thiết kế và cá nhân hoá cho chiếc xe của mình. Công đoạn này hoàn thành cũng là lúc chiếc Curtiss One bắt đầu bước vào giai đoạn sản xuất, kéo dải khoảng 60 ngày. Nhờ có chương trình kết hợp cùng khách hàng để thiết kế và cá nhân hoá, mỗi chiếc Curtiss One xuất xưởng đều là một chiếc xe độc nhất. Khách hàng có thể lựa chọn mọi chất liệu và chi tiết điểm nhấn mà Curtiss cung cấp nhằm tạo nên một chiếc xe mang cá tính của riêng mình. Sức mạnh của Curtiss one đến từ bộ pin 399V có hệ thống làm mát riêng. Vỏ bọc bộ pin được làm bằng nhôm với nhiều cánh gió làm mát, đồng thời có thiết kế đặc biệt nhằm hấp thụ xung động trong trương hợp xảy ra va chạm nhằm bảo vệ bộ pin. Khối pin này sẽ cung vấp năng lượng cho mô-tơ điện của xe, nhằm mang đến công suất trung bình 87 mã lực và tối đa lên đến 120 mã lực, trong khi đó mômen xoắn trung bình ở mức 162 Nm và cực đại 199 Nm. Curtiss cho biết bộ điều khiển dòng điện của chiếc One hoàn toàn có thể được hiệu chỉnh nhờ các nâng cấp phần phềm từ đám mây và hệ thống điều khiển Cascadia Motion PM1000 thông qua Bluetooth hoặc bộ điều khiển từ xa. Bộ pin và mô-tơ của xe được bố trí trong cụm mô-đun, khung xe được làm từ nhôm vay cùng các kết cấu khác được làm bằng sợi carbon, giúp giảm đáng kể trọng lượng cho xe. Xe sử dụng bộ vành nhôm cao cấp kích thước 19 inch. Một điểm đáng chú ý nữa là khách hàng có thể điều chỉnh góc xeđánh lái của xe với góc 27 độ, dành cho xe có trục cơ sở ngắn và 31 độ dành cho xe có trục cơ sở dài. Ngoài ra, yên xe cũng có thể thay đổi độ cao, từ 736,6 mm cho đến 685,8 mm, tuỳ thuộc vào chiều dài cơ sở của xe. Theo Curtiss, phần gác chân của chiếc One cũng khá linh hoạt khi cho phép người dùng thây đổi vị trí. Cuối cùng, tổng trọng lượng của xe chỉ ở mức 192 kg, khá hợp lý với một mẫu môtô điện. Được biết, công đoạn sản xuất xe sẽ được bắt đầu vào cuối năm 2021 này với số lượng giới hạn chỉ 100 xe. Giá xe Curtiss One được công bố ở mức 81.000 USD, tương đương khoảng 1,9 tỷ đồng. Video: Giới thiệu xe môtô điện Curtiss One của Mỹ.

