Xe Lamborghini Aventador SV Roadster gần 40 tỷ tại Việt Nam

Mới đây, tại một trạm đăng kiểm ở quận Thủ Đức, TP HCM đã gây bất ngờ lớn cho giới chơi xe trong khắp cả nước khi có sự xuất hiện của một chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster chỉ sản xuất giới hạn 500 chiếc trên toàn thế giới. Điều gây bất ngờ chính là việc ngoại thất xe mang màu xanh Blue Lemans. Đây là bộ áo rất khác biệt so với chiếc siêu xe mui trần Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster được mang về nước cách đây đúng 3 năm trước có màu sơn vàng nhám. Hiện giới mê xe đang quan tâm liệu chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP750-4 SV mui trần mới xuất hiện mang ngoại thất màu xanh dương nhạt có phải là chiếc Lamborghini Aventador LP750-4 SV mui trần màu vàng nhám mới thay áo bằng đề can hay không. Nếu đây quả thực là một chiếc siêu xe Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster mới xuất hiện tại Việt Nam, số lượng xe Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster ở dải đất hình chữ S đã nâng lên con số 2 trên tổng số 500 chiếc sản xuất trên thế giới. So với bản mui cứng kín thì bản Roadster không có khác biệt về thiết kế tổng thể. Xe có trục cơ sở 2.700 mm; kích thước dài, rộng, cao lần lượt là 4.835 x 2.030 x 1.136 mm. Trọng lượng của chiếc xe là khoảng 1.574 kg, nặng hơn mẫu coupe 50kg. Một tính năng đặc biệt khác củaxe chính là mui cứng hai mảnh được chế tạo từ sợi carbon bền, rắn chắc mà lại nhẹ. Xe sở hữu nội thất màu đen, bên trong sử dụng chất liệu da Alcantara cao cấp cùng nhiều chi tiết bằng sợi carbon. Bảng điều khiển trung tâm có khá nhiều nút bấm. Một màn hình màu ở giữa hiển thị hình ảnh từ camera lùi và thông tin giải trí. Ngoài ra, Lamborghini còn trang bị cho dòng xe này cửa kính chỉnh điện, cho phép âm thanh động cơ "tràn" vào cabin. Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster sử dụng khối động cơ V12, hút khí tự nhiên, dung tích 6.5 lít, sản sinh công suất tối đa 750 mã lực và mô-men xoắn cực đại 690 Nm. Siêu xe mui trần hàng hiếm của này có thể tăng tốc từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 2,9 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 350 km/h.Giá xe Lamborghini Aventador LP750-4 SV Roadster lúc mới về nước được rao bán với mức 39 tỷ đồng khiến không ít giới chơi xe choáng váng. Tại thị trường Mỹ, mức giá "thách cưới" của mẫu siêu xe mui trần hàng hiếm nhà Lamborghini là 531.000 đô la, tương đương 12,3 tỷ đồng. Video: Cường Đô la test Lamborghini Aventador SV Của Minh Nhựa.

