Xe Honda Jazz 2020 thế hệ mới sẽ có phiên bản hybrid

Mẫu xe ôtô Honda Jazz/Fit Crosstar sử dụng hệ thống truyền lực điện tử HEV là một phần trong kế hoạch của thương hiệu Nhật Bản tại thị trường châu Âu, theo đó tất cả các sản phẩm chủ lực của thương hiệu Honda sẽ có hệ thống truyền động điện vào năm 2022. Lần đầu tiên, Honda Jazz hoàn toàn mới được trang bị hệ truyền động hybrid hai động cơ điện tiêu chuẩn. Hiện tại, Honda chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết, nhưng Honda tuyên bố hệ thống truyền động mới mang đến cho sự kết hợp giữa hiệu suất lái mạnh mẽ và dễ dàng sử dụng, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả. Honda Jazz biến thể Crosstar mới tại châu Âu sẽ có thiết kế tương tự Honda Fit tại thị trường Nhật Bản, xe được thiết kế lưới tản nhiệt phía trước độc đáo, tổng thể năng động trẻ trung, bên cạnh các tính năng và thiết kế nội thất tương tự như phiên bản tiêu chuẩn. So với thế hệ cũ, Jazz thế hệ mới sở hữu nội thất được thiết kế rộng rãi và tiện dụng hơn nhằm mang đến sự thoải mái tối đa cho người sử dụng. Hàng ghế phía sau đã được cải thiện và sử dụng một miếng đệm ghế dày hơn. Trong khi cột A ở phía trước được thiết kế mỏng hơn 50% so với thế hệ cũ, điều này giúp cải thiện tầm nhìn cho người lái. Ngoài ra, Jazz mới được thiết kế kính chắn gió rộng hơn cho phép ánh sáng tràn vào cabin nhiều hơn. Mẫu xe mới vẫn giữ được lại thiết kế bình xăng được đặt ở giữa khung xe bên dưới hàng ghế trước. Nhờ đó, các hàng ghế bên trọng nội thất Jazz có thể được sắp xếp linh động để tăng không gian vận chuyển hàng hóa cần thiết mà Honda gọi là ‘’Magic Seats’’ (ghế ngồi ma thuật). Về tiện nghi giải trí, Honda Jazz 2020 mới sử dụng hệ thống thông tin giải trí tập trung vào màn hình cảm ứng trung tâm mới cho phép kết nối điện thoại thông minh, điểm truy cập WiFi, hỗ trợ kết nối Android Car và Apple CarPlay. Trang bị camera có độ phân giải cao hơn. Honda Jazz thế hệ mới an toàn hơn trước với gói trang bị an toàn Honda Sensing tiên tiến. Jazz thế hệ mới hỗ trợ người lái tốt hơn trước, khi xe được trang bị hệ thống phanh giảm thiểu va chạm hoạt động vào ban đêm, hệ thống này sẽ giúp phát hiện người đi bộ và người đi xe đạp, không chỉ phát hiện, nó còn hỗ trợ phanh khẩn cấp khi các phương tiện có khả năng va chạm với xe. Ngoài ra, hệ thống camera mới và điều khiển hành trình thích ứng giúp Jazz 2020 có thể theo dõi trình trạng giao thông ở tốc độ thấp, và hệ thống này sẽ hoạt động song song cùng với hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (Lane Keeping Assist – LKA) khi lái ở đường thành phố, nông thôn và cả đường cao tốc nhiều làn đường. Video: Ra mắt Honda Jazz 2020 thế hệ mới.

Mẫu xe ôtô Honda Jazz/Fit Crosstar sử dụng hệ thống truyền lực điện tử HEV là một phần trong kế hoạch của thương hiệu Nhật Bản tại thị trường châu Âu, theo đó tất cả các sản phẩm chủ lực của thương hiệu Honda sẽ có hệ thống truyền động điện vào năm 2022. Lần đầu tiên, Honda Jazz hoàn toàn mới được trang bị hệ truyền động hybrid hai động cơ điện tiêu chuẩn. Hiện tại, Honda chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết, nhưng Honda tuyên bố hệ thống truyền động mới mang đến cho sự kết hợp giữa hiệu suất lái mạnh mẽ và dễ dàng sử dụng, đồng thời tiết kiệm nhiên liệu hiệu quả. Honda Jazz biến thể Crosstar mới tại châu Âu sẽ có thiết kế tương tự Honda Fit tại thị trường Nhật Bản, xe được thiết kế lưới tản nhiệt phía trước độc đáo, tổng thể năng động trẻ trung, bên cạnh các tính năng và thiết kế nội thất tương tự như phiên bản tiêu chuẩn. So với thế hệ cũ, Jazz thế hệ mới sở hữu nội thất được thiết kế rộng rãi và tiện dụng hơn nhằm mang đến sự thoải mái tối đa cho người sử dụng. Hàng ghế phía sau đã được cải thiện và sử dụng một miếng đệm ghế dày hơn. Trong khi cột A ở phía trước được thiết kế mỏng hơn 50% so với thế hệ cũ, điều này giúp cải thiện tầm nhìn cho người lái. Ngoài ra, Jazz mới được thiết kế kính chắn gió rộng hơn cho phép ánh sáng tràn vào cabin nhiều hơn. Mẫu xe mới vẫn giữ được lại thiết kế bình xăng được đặt ở giữa khung xe bên dưới hàng ghế trước. Nhờ đó, các hàng ghế bên trọng nội thất Jazz có thể được sắp xếp linh động để tăng không gian vận chuyển hàng hóa cần thiết mà Honda gọi là ‘’Magic Seats’’ (ghế ngồi ma thuật). Về tiện nghi giải trí, Honda Jazz 2020 mới sử dụng hệ thống thông tin giải trí tập trung vào màn hình cảm ứng trung tâm mới cho phép kết nối điện thoại thông minh, điểm truy cập WiFi, hỗ trợ kết nối Android Car và Apple CarPlay. Trang bị camera có độ phân giải cao hơn. Honda Jazz thế hệ mới an toàn hơn trước với gói trang bị an toàn Honda Sensing tiên tiến. Jazz thế hệ mới hỗ trợ người lái tốt hơn trước, khi xe được trang bị hệ thống phanh giảm thiểu va chạm hoạt động vào ban đêm, hệ thống này sẽ giúp phát hiện người đi bộ và người đi xe đạp, không chỉ phát hiện, nó còn hỗ trợ phanh khẩn cấp khi các phương tiện có khả năng va chạm với xe. Ngoài ra, hệ thống camera mới và điều khiển hành trình thích ứng giúp Jazz 2020 có thể theo dõi trình trạng giao thông ở tốc độ thấp, và hệ thống này sẽ hoạt động song song cùng với hệ thống hỗ trợ duy trì làn đường (Lane Keeping Assist – LKA) khi lái ở đường thành phố, nông thôn và cả đường cao tốc nhiều làn đường. Video: Ra mắt Honda Jazz 2020 thế hệ mới.