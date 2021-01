Xe giá rẻ Nissan Magnite 2021 sẽ không bán tại Việt Nam?

Nissan Magnite 2021 mới đã từng được tin rằng sẽ sớm ra mắt Việt Nam, nhất là sau khi xe được giới thiệu ở Indonesia cách đây hơn một tháng. Nhưng theo bảng công bố kết quả thử nghiệm an toàn của ASEAN NCAP, cột thị trường Việt Nam được đề rõ là không bán. Hiện tại, Nissan Magnite chỉ được mở bán tại Ấn Độ và Indonesia. Ở Indonesia, giá xe Nissan Magnite 2021 bán ra từ 499.000 - 935.000 Rupee (khoảng 156 - 292 triệu đồng). Sở hữu kiểu dáng bắt mắt, trẻ trung và đặc biệt là mức giá quá rẻ, Magnite khiến nhiều đối thủ lo sợ. Tương tự như bản Ấn Độ, Nissan Magnite giá rẻ của Indonesia cũng được trang bị động cơ xăng tăng áp 1.0L 3 xi-lanh sản sinh công suất gần 100 mã lực và mô-men xoắn cực đại 160Nm. Khi kết hợp cùng hộp số sàn 5 cấp xe có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 5 lít/100 km, còn với hộp số CVT xe có mức tiêu thụ 5,6 lít/100 km. Về kết quả kiểm tra độ an toàn từ ASEAN NCAP, Nissan Magnite chỉ đạt tổng điểm trung bình 70,60% (4 sao), cụ thể, mảng bảo vệ hành khách người lớn đạt 28,09 trên 36 điểm tối đa, mảng bảo vệ hành khách trẻ nhỏ đạt 31,96 trên 49 điểm tối đa trong khi điểm công nghệ hỗ trợ an toàn cũng chỉ dừng ở 11 trên 18 điểm. Khả năng bảo vệ phần ngực người dùng kém trong bài thử nghiệm va chạm một phần đầu xe chính là một trong những điểm trừ lớn nhất của Magnite. Xe được trang bị đồng hồ tốc độ kỹ thuật số, hỗ trợ Android Auto và Apple CarPlay, xe cũng có cả camera 360 độ. Tuy nhiên, Magnite chỉ có 2 túi khí và hệ thống cân bằng điện tử, mà không có sự hỗ trợ của các tính năng an toàn chủ động. Video: Ra mắt xe giá rẻ Nissan Magnite 2021 mới.

