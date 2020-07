Xe điện BMW iX3 mạnh gần 300 mã lực, chạy 460 km/lần xạc

Mới đây, hãng xe sang xứ Bavaria - BMW đã cho ra mắt mẫu xe iX3 hoàn toàn mới, mẫu xe thuần điện được phát triển dựa trên người anh em X3 truyền thống. So sánh với biến thể sử dụng động cơ đốt trong, BMW iX3 2021 mới bên cạnh việc sở hữu hệ truyền động hoàn toàn bằng điện còn mang một diện mạo tươi mới và dễ dàng thu hút tập người dùng trẻ tuổi hơn. Về ngoại thất, BMW iX3 chạy điện mang một số khác biệt nhỏ so với biến thể X3 truyền thống như bộ lưới tản nhiệt hình quả thận kín một phần, mâm xe hợp kim 19 inch và đặc biệt là các đường chỉ màu xanh dương đúng kiểu xe điện xuất hiện ở nhiều chi tiết từ ngoại tới nội thất. Đối với không gian nội thất, BMW iX3 gần như không có sự khác biệt nào về thiết kế so với người anh em X3. Xe vẫn được trang bị đầy đủ các tiện nghi như màn hình công-tơ-mét dạng LCD, màn hình giải trí kích thước lớn, hệ thống giải trí iDrive, khoang cabin bọc da cao cấp... Được biết, BMW iX3 chính là mẫu xe đầu tiên trong dải sản phẩm bộ 3 mẫu xe thuần điện mới của BMW trong thời gian này, tiếp ngay sau là mẫu i4 và mẫu iNext dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm 2021. Đáng chú ý, thay vì được sản xuất ở quê nhà, bộ 3 sản phẩm mới này của BMW đều sẽ được chế tạo tại nhà máy Shenyang ở Trung Quốc. Bên dưới nắp ca-pô, "trái tim" của BMW iX3 thế hệ mới là khối động cơ eDrive thế hệ thứ 5 với ắc-quy 80 kWh kết hợp mô-tơ điện, sản sinh ra công suất 282 mã lực và 400 Nm mô-men xoắn cực đại Theo nhà sản xuất, mẫu xe này có thể di chuyển với phạm vi 460 km trong một lần sạc đầy. Ngoài ra, xe được trang bị cổng sạc nhanh 150 kW cho phép sạc đầy 80% ắc-quy chỉ trong 34 phút. Thời gian tăng tốc từ 0 - 100 km/h của iX3 là 6.8 giây cùng vận tốc giới hạn điện tử 180 km/h. Video: Xe điện BMW iX3 mới mạnh gần 300 mã lực.

