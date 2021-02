Xe Bentley Continental gần 20 tỷ "mua bánh khoai" tận Thái Nguyên

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền hình ảnh chiếc Coupe siêu sang Bentley Continental GT V8 thế hệ thứ 3 rất đẹp mắt và cá tính xuất hiện trên đường phố Thái Nguyên trong những ngày Xuân này đã nhận được không ít sự quan tâm của cộng đồng mạng. Hiện đây là 1 trong số ít những chiếc xe Coupe siêu sang Bentley Continental GT V8 được mang về Việt Nam. Không rõ chiếc Bentley Continental GT V8 đời mới này định cư ở Thái Nguyên hay chỉ được mang về đây chơi trong những ngày Tết đến Xuân về. Hình ảnh chụp lại còn cho thấy, người đi trên chiếc Bentley Continental GT V8 đắt tiền này còn dừng bên đường nhằm mua bánh khoai trong chiều mùng 1 Tết để thưởng thức. Chiếc Bentley Continental GT V8 xuất hiện tại Thái Nguyên trong những ngày Xuân thuộc thế hệ thứ 3 và có giá bán không dưới 18 tỷ đồng tại Việt Nam. Ngoài ra, xe còn thuộc phiên bản kỷ niệm 100 năm ra đời hãng Bentley với một số điểm nhấn rất dễ nhận ra như logo Bentley có thêm năm 1919 với 2019. Sự khác biệt của chiếc Coupe siêu sang Bentley Continental GT V8 2020 so với bản Bentley Continental GT W12 2020 nằm ở logo V8 bên hông xe và quan trọng hơn là Bentley Continental GT V8 thế hệ thứ 3 sở hữu ống xả kép rất cá tính và thể thao so với ống xả Oval của Bentley Continental GT W12 2020. Bên trong khoang lái của chiếc Coupe siêu sang Bentley Continental GT V8 mới xuất hiện tại Thái Nguyên có màu trắng-đen. Nội thất xe còn được trang bị màn hình trung tâm cảm ứng kích thước lớn được ẩn giấu một cách tinh tế bên trong bảng táp-lô ốp gỗ và bên dưới là một chiếc đồng hồ cơ đặt ngay vị trí trung tâm, cần số điện tử cỡ lớn. Xe sở hữu mâm 5 chấu kép sơn 2 tông màu tương phản là viền logo chữ B là màu vàng thể hiện xe thuộc phiên bản 100 năm kỷ niệm sinh nhật hãng Bentley vào năm ngoái. Động cơ của Bentley Continental GT V8 thế hệ mới là trái tim V8, dung tích 4.0L lít, 32 van, được tích hợp bộ tăng áp turbo kép, sản sinh ra công suất tối đa 542 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 770 Nm tại dải vòng tua máy 2.000 đến 4.000 vòng/phút. So với Bentley Continental GT W12, các thông số trên Bentley Continental GT V8 rõ ràng kém 84 mã lực ở công suất và 130 Nm. Bù lại, mức giá bán của Coupe siêu sang Bentley Continental GT V8 cũng mềm hơn so với bản W12. Bên cạnh đó, Bentley Continental GT V8 2020 sử dụng động cơ V8, dung tích 4.0 lít nên mức thuế cũng tốt hơn rất nhiều so với bản W12. Màn hình giải trí của Bentley Continental GT V8 có 3 cách thể hiện khác nhau Logo Bentley trên bậc cửa phát sáng cùng 2 số năm là 1919 và 2019 thể hiện xe thuộc bản 100 năm Động cơ kết hợp cùng hộp số tự động 8 cấp, nhờ đó mà chiếc Coupe siêu sang thể thao Bentley Continental GT V8 thế hệ mới có thể đua nước rút từ vị trí xuất phát lên 100 km/h chỉ trong thời gian 4 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 319 km/h Video: Bentley Continental GT 2018, chiếc Coupe thể thao quý tộc.

