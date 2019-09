Xe bán tải Trung Quốc - Great Wall đòi đấu Toyota và Ford

Khách hàng Việt Nam vfa thạm chí cả thế giới có lẽ ít nghe đến thương hiệu xe ôtô Trung Quốc - Great Wall. Great Wall ở đây không phải là "Vạn Lý Trường Thành" của Trung Quốc mà là một doanh nghiệp sản xuất ôtô có trụ sở tại Bảo Định, Hà Bắc, Trung Quốc. Đây cũng là nhà sản xuất xe SUV và bán tải lớn nhất nước này. Năm 2016, hãng này đã bán được hơn 1 triệu xe toàn cầu. Sản phẩm mới nhất của Great Wall vừa chính thức ra mắt, có tên gọi bán tải Great Wall P Series mới. Nhưng hãng xe Trung Quốc cho biết P Series không phải là một mẫu xe bình thường. Họ hứa hẹn rằng đây sẽ là chiếc bán tải thực thụ đầu tiên dành cho thị trường toàn cầu. Nó sẽ xuất hiện ở mọi thị trường mà Great Wall hiện diện. Nó sẽ là mẫu xe "định hình lại phân khúc bán tải toàn cầu" và "nằm trong top 3 mẫu xe bán tải dẫn đầu thị trường". Không chỉ thế, mẫu xe mới còn cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ từ Toyota, Ford và dự đoán sẽ đạt doanh số 200.000 mỗi năm vào 2020. Về chiếc P Series 2019, mẫu xe này được phát triển trên khung gầm mới - tên gọi P71. Nền tảng này giúp cho mẫu xe gầm cao an toàn hơn, êm ái hơn, hiệu quả hơn, nhẹ hơn và dễ dàng tùy biến hơn so với thế hệ trước. Hãng Great Wall cho biết khách hàng có thể tùy chỉnh đến hơn 100 biến thể cho mẫu bán tải này, với những khác biệt về: tùy chọn động cơ, kích cỡ thân, phong cách lái...Great Wall P Series 2019 mới sở hữu động cơ tăng áp 2.0L. Đi cùng là hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động tất cả các bánh AWD thông minh. Dù không tiết lộ thêm chi tiết thông số của động cơ, nhưng dự đoán rằng nó là một phiên bản nâng cấp mạnh hơn so với động cơ 2.0L đời trước (vốn có công suất 141 mã lực/ 305 Nm). Hãng xe Great Wall cũng tự hào "khoe" rằng chiếc P Series của họ sẽ sở hữu nhiều công nghệ tiêu chuẩn (lẫn tùy chọn) đáng giá. Trong đó, có thể kể đến như camera 360 độ, cảnh báo chệch làn đường, điều khiển bằng giọng nói, điều khiển hành trình thích ứng (adaptive cruise control)... Mẫu xe bán tải Trung Quốc này cũng được lắp logo mới là một chữ P cách điệu. Chữ P này không chỉ hiện diện cho tên của xe "P Series" mà còn có nghĩa là “Power - Peak - Perfect” (Sức mạnh - Dẫn đầu - Hoàn hảo) Video: Ra mắt xe bán tải Trung Quốc - Great Wall 2019 mới.

