Vừa tậu VinFast VF3 chủ xe đã rao bán kiếm lời hơn 60 triệu đồng

Chỉ một thời gian ngắn sau khi chính thức được bàn giao, xe điện mini VinFast VF3 tại Việt Nam đã bắt đầu xuất hiện trên thị trường chuyển nhượng, thu hút sự quan tâm đặc biệt từ cộng đồng. Theo tham khảo, một chiếc VF3 màu xanh (Urbant Mint) không kèm pin đang được một người dùng tại TP. HCM chào bán với giá khoảng 300 triệu đồng. Như vậy, mức giá xe Vinfast VF3 sang tên cao hơn 60 triệu so với giá niêm yết (240 triệu đồng). Mặc dù người bán khẳng định xe còn mới toanh, chưa qua sử dụng và vẫn nguyên bọc ni-lông nội thất, nhưng không phải ai cũng hài lòng với mức giá "chênh" cao. Một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng mức giá đó quá cao cho VF3 thuê pin giá chỉ 240 triệu đồng. Tuy nhiên, cũng có ý kiến bênh vực rằng người đầu tư có quyền tìm kiếm lợi nhuận. Người bán đã đặt cọc thuê pin và cam kết chi trả tất cả chi phí sang tên và các phí lăn bánh tại TP. HCM, nên người mua không phải chi thêm bất kỳ khoản phí nào khác ngoài mức giá "sang tay". Những khách hàng tiên phong mua VinFast VF3 không kèm pin được hưởng mức giá ưu đãi 235 triệu đồng. Nếu thanh toán trả thẳng, họ còn được giảm thêm 4% tức 9,4 triệu đồng, đưa số tiền cần thanh toán xuống còn 225,6 triệu đồng. Ngoài ra, chi phí đặt cọc thuê pin là 7 triệu đồng, phí đăng ký biển số tại TP. HCM là 20 triệu đồng và các phí khác khoảng 4 triệu đồng. Chiếc VinFast VF3 được chủ nhân tại TP HCM rao bán lại này được chào bán lại với giá 300 triệu đồng, gần chạm ngưỡng giá niêm yết cho thuê pin là 322 triệu đồng, có thể đáp ứng nhu cầu của những khách hàng muốn sở hữu xe ngay lập tức. Hiện tại, nếu khách hàng đặt mua mẫu mini SUV này sẽ phải chờ đợi đến năm sau mới có thể nhận xe do lượng đơn đặt hàng đã vượt qua 30.000 chiếc. Trong khi đó, VinFast đã đặt mục tiêu giao ít nhất 20.000 xe VF3 trong năm nay. Khách hàng đặt xe VF3 hiện nay không còn được hưởng mức giảm 4% khi trả thẳng như trước. Giá bán xe đã trở về mức 240 triệu đồng (không kèm pin) và không còn được giảm thêm 5 triệu đồng như đợt đầu. Đặc biệt, màu xanh (Urbant Mint) nằm trong bảng màu Nâng cao cần chi thêm 8 triệu đồng. Như vậy, nếu mua chiếc VF 3 màu xanh vào thời điểm này, khách hàng sẽ cần trả 248 triệu đồng cho xe, 20 triệu cho phí đăng ký biển số tại TP. HCM và 4 triệu cho một số chi phí khác. Tổng chi phí có thể lên đến 272 triệu đồng, hơn nữa còn phải chờ khá lâu mới được nhận xe. Nếu nhận xe sau ngày 01/03/2025, khách hàng có thể sẽ phải nộp thêm lệ phí trước bạ (xe điện hiện đang được miễn phí trước bạ), ước tính khoảng 18 triệu đồng. VinFast VF3 sử dụng động cơ điện đặt ở bánh sau cho công suất 43 mã lực và 110 Nm mô-men xoắn, có thể chạy tốc độ tối đa 100 km/h và mức tiêu hao nhiên liệu trung bình đạt 8,33 Wh/1km. Xe dùng pin LFP dung lượng 18,64 kWh cho quãng đường di chuyển tối đa 210 km/lần sạc theo tiêu chuẩn NEDC. Thời gian sạc nhanh từ 10-70% chỉ trong 36 phút. Về an toàn, VinFast VF3 có hệ thống chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp, kiểm soát lực kéo TCS, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, căng đai khẩn cấp ghế trước, tính năng khóa động cơ khi có trộm và 1 túi khí. Xe còn có hỗ trợ đỗ xe phía sau (cảm biến lùi) và camera lùi. Video: Lái thử xe điện Vinfast VF3 bản thương mại tại Việt Nam.

