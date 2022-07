Vừa tậu BMW 430i Convertible, dân chơi Hà Nội rao bán 3,6 tỷ

BMW 430i Convertible thế hệ mới chính thức gia nhập thị trường Việt vào cuối năm 2021 với nhiều thay đổi, trở thành nỗi khát khao của bao tay chơi xe đua. Vốn là cái tên độc tôn trong phân khúc, cộng số lượng khá hạn chế nên việc sở hữu BMW 430i Convertible 2022 tại Việt Nam càng khẳng định thêm chất chơi của chủ nhân. Mới đây, một chiếc BMW 430i Convertible 2022 màu trắng, biển Hà Nội đã chính thức bước lên sàn xe cũ với giá 3,650 tỷ đồng sau quãng đường lăn bánh khá ít ỏi, chỉ 10.000 km. Giá xe BMW 430i Convertible 2022 chính hãng tại Việt Nam hiện đang niêm yết ở mức 3,219 tỷ đồng. Mức phí lăn bánh cho khu vực Hà Nội rơi vào khoảng 3,627 tỷ đồng. Trong bối cảnh thị trường xe cũ đang nóng lên từng ngày vì ôtô mới khan hàng, kèm "lạc" thì một chiếc mui trần thể thao "siêu lướt" có giá bán lại ngang xe chưa lăn bánh được xem là một khoản hời đối với các tay chơi xe. Chiếc BMW 430i Convertible 2022 mui trần này thuộc thế hệ mới nhất, được trang bị mui mềm, màu đen thay vì mui cứng như thế hệ trước. Chất liệu mới nhẹ hơn 40% so với mui cứng, giúp hạ thấp trọng tâm xe, từ đó mang lại cảm giác lái hoàn hảo hơn. Thời gian đóng/mở mui xe mềm cũng nhanh và linh hoạt hơn, chỉ mất khoảng 18 giây tại tốc độ dưới 50km/h. Kích thước tổng thể của thế hệ mới cũng gia tăng với các thông số dài x rộng x cao lần lượt là 4.768 x 1.852 x 1.384 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.851 mm. Sự thay đổi này mang đến vẻ bề thế, rộng rãi hơn cho xe. Khoang nội thất của chiếc BMW 430i Convertible cũ này không hề kém cạnh xe mới với thiết kế thể thao, sang trọng, tràn ngập tiện nghi cao cấp. Vô-lăng xe M-Sport tạo hình 3 chấu tích hợp các phím chức năng tiện lợi. Đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch đi kèm màn hình giải trí dạng nổi 10,25 inch chạy hệ điều hành BMW iDrive 7.0, kết nối Apple Carplay và Android Auto... Ghế ngồi trên chiếc BMW 430i Convertible này có màu bò thời thượng, bọc da Vernasca cao cấp. Ghế trước chỉnh điện, nhớ vị trí, sưởi ấm vùng cổ; ghế sau có không gian khá khiêm tốn. Dây đai an toàn M Sport tiêu chuẩn. Điều hòa tự động 3 vùng, âm thanh vòm Harman Kardon 12 loa và bộ khuếch đại 7 kênh kỹ thuật số cung cấp công suất âm thanh 408 watt... BMW 430i Convertible 2022 được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh với công nghệ TwinPower Turbo nổi tiếng của BMW 4, sinh công suất 258 mã lực và mô men xoắn 400 Nm. Kết nối với đó là hộp số Steptronic Sport 8 cấp, cho khả năng chuyển số nhanh, mượt mà. Xe chỉ mất 6,2 giây để tăng tốc từ 0-100 km/h trước khi đạt vận tốc tối đa 250 km/h. Bên cạnh đó, xe còn có 2 chế độ lái là Sport và Eco Pro. BMW 430i Convertible 2022 cũng được trang bị loạt tính năng an toàn tiên tiến như: Hệ thống kiểm soát hành trình Cruise control; Hệ thống hỗ trợ đỗ xe Parking Assistant Plus tích hợp camera 360 độ thông minh; Chức năng hỗ trợ lùi xe Reversing assistant; Bộ dụng cụ vá lốp... Ngoài ra, xe còn được trang bị hệ thống phanh hiệu năng cao M Sport với kẹp phanh sơn màu xanh; Hệ thống treo thích ứng M cho phép tùy chỉnh độ cứng / mềm; Chức năng lựa chọn chế độ vận hành Driving experience control... nhằm đảm bảo tính an toàn cao nhất cho người dùng xe. Video: Chi tiết BMW 430i Convertible tại Việt Nam.

