"Vua giữ giá” Lexus LX 570 chạy 2 năm bán 9,9 tỷ ở Hà Nội

Tại thị trường Việt Nam, từ lâu nay mẫu Lexus LX 570 hạng sang luôn được biết đến là dòng SUV có số lượng bán chạy và được nhiều người tin dùng với rất nhiều những phiên bản khác nhau và những phiên bản mới thường xuyên được nhập khẩu một cách nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu cao của những vị chủ nhân giàu có. Mới đây, một chiếc Lexus LX 570 đời 2020 bản Sport Plus đã được một showroom xe cũ rao bán với mức giá 9,9 tỷ đồng và mới chỉ di chuyển khoảng hơn 13.000 km. Phiên bản Sport Plus khác biệt với phiên bản tiêu chuẩn nhờ một vài chi tiết ngoài thất như cản trước/sau,… Khi mới được đưa về Việt Nam,Lexus LX 570 Sport Plus 2020 được các đại lý nhập khẩu tư nhân chào bán khoảng hơn 9 tỷ đồng. Nó được xem là đối thủ cạnh tranh với những mẫu xe như Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover, Cadillac Escalade và BMW X7. Chiếc Lexus LX 570 trong bài sở hữu lớp sơn màu xám có số lượng khá ít tại Việt Nam. Phần đầu xe sở hữu lưới tản nhiệt hình con suốt cỡ lớn đặc trưng của những mẫu xe Lexus trong thời gian gần đây. Cụm đèn pha 3 bóng LED cỡ lớn, đèn LED ban ngày hình chữ L và đèn báo rẽ dạng tia đặc trưng của Lexus. Công nghệ LED toàn phần cũng được áp dụng cùng khả năng bật/tắt tự động, mở góc đánh lái. Lexus LX 570 Sport Plus 2020 sở hữu kích thước chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 5.080 x 1.980 x 1.865 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.850 mm. Thân xe sở hữu các chi tiết nẹp mạ chrome ở vị trí tai xe, gương chiếu hậu cỡ lớn tích hợp đèn LED báo rẽ và camera trong hệ thống camera 360 độ. Ngoài ra, logo phiên bản Sport Plus được đặt phía dưới của cửa xe, phía dưới là bậc bước chân giúp chủ nhân ra/vào xe dễ dàng hơn. Bộ mâm là loại đa chấu kích thước 21 inch được phối hai màu bạc và đen. Trong khi đó, đuôi xe gây ấn tượng mạnh với đèn hậu LED hình chữ L lạ mắt. Cửa cốp phía sau được trang bị 2 tấm ốp chrome nối 2 bên đèn hậu với logo Lexus chính giữa, đuôi xe có thêm 2 chụp ống xả giả trên cản tạo điểm nhấn, tên xe có thêm chữ S ám chỉ bản Sport. Bước vào bên trong, nội thất chiếc LX570 Sport Plus được bọc da Nappa cao cấp màu đỏ. Phần vô-lăng thiết kế 3 chấu, tích hợp các nút bấm hỗ trợ người lái. Phía sau vô-lăng là cụm đồng hồ cơ học với những chi tiết mạ bạc tinh xảo, đi kèm một màn hình 4,2 inch hiển thị các thông tin khác của xe. Màn hình giải trí trung tâm có kích thước 12,3 inch với thiết kế đặt ngang với khả năng kết nối AM/FM/USB/AUX/Bluetooth... Trên Lexus LX 570 sở hữu hệ thống âm thanh 13 loa Mark Levinson cao cấp. Không gian nội thất xa hoa với trang bị tiện nghi như 3 màn hình giải trí cho hàng ghế trước và sau, cụm phím touchpad mang đến trải nghiệm ấn tượng hay nhiều chi tiết ốp gỗ cao cấp Shimamoku. Ghế lái và ghế phụ chỉnh điện, ghế lái nhớ 3 vị trí. Hàng ghế sau cũng có khả năng chỉnh điện trượt lên xuống, gập gọn bằng tay. Hàng ghế thứ 2 có thể gập lại và nhất gọn lên 2 bên thông qua cơ chế điện. Khu vực xung quanh cần số được bố trí các phím chức năng như sưởi/làm mát ghế, nâng gầm, núm xoay điều chỉnh 5 chế độ lái bao gồm Normal, Eco, Comfort, Sports hay Sports +. Ngoài ra, xe còn trang bị chế độ lựa chọn địa hình Multi Terrain Select giúp chiếc SUV hạng sang có thể vượt qua dễ dàng những đoạn đường hiểm trở gập ghềnh. Lexus LX 570 vẫn được trang bị động cơ V8 dung tích 5,7 lít quen thuộc. Động cơ này tạo ra công suất cực đại 367 mã lực và mô-men xoắn cực đại 546 Nm. Sức mạnh được truyền đến bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp. Xe sở hữu hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian tích hợp vi-sai chống trượt Torsen với vi-sai trung tâm khóa điện tử. Chiếc SUV sang trọng này có sức kéo lên đến 3.175 kg. Mức giá xe Lexus LX 570 Sport Plus đời 2020 này hiện được chào bán gần 10 tỷ sau khoảng 2 năm lăn bánh, ngang với một chiếc Lexus LX600 mới "đập thùng". Video: Lái thử bản Super Sport của Lexus LX570 tại Việt Nam.

Tại thị trường Việt Nam, từ lâu nay mẫu Lexus LX 570 hạng sang luôn được biết đến là dòng SUV có số lượng bán chạy và được nhiều người tin dùng với rất nhiều những phiên bản khác nhau và những phiên bản mới thường xuyên được nhập khẩu một cách nhanh chóng để đáp ứng nhu cầu cao của những vị chủ nhân giàu có. Mới đây, một chiếc Lexus LX 570 đời 2020 bản Sport Plus đã được một showroom xe cũ rao bán với mức giá 9,9 tỷ đồng và mới chỉ di chuyển khoảng hơn 13.000 km. Phiên bản Sport Plus khác biệt với phiên bản tiêu chuẩn nhờ một vài chi tiết ngoài thất như cản trước/sau,… Khi mới được đưa về Việt Nam,Lexus LX 570 Sport Plus 2020 được các đại lý nhập khẩu tư nhân chào bán khoảng hơn 9 tỷ đồng. Nó được xem là đối thủ cạnh tranh với những mẫu xe như Mercedes-Benz GLS, Land Rover Range Rover, Cadillac Escalade và BMW X7. Chiếc Lexus LX 570 trong bài sở hữu lớp sơn màu xám có số lượng khá ít tại Việt Nam. Phần đầu xe sở hữu lưới tản nhiệt hình con suốt cỡ lớn đặc trưng của những mẫu xe Lexus trong thời gian gần đây. Cụm đèn pha 3 bóng LED cỡ lớn, đèn LED ban ngày hình chữ L và đèn báo rẽ dạng tia đặc trưng của Lexus. Công nghệ LED toàn phần cũng được áp dụng cùng khả năng bật/tắt tự động, mở góc đánh lái. Lexus LX 570 Sport Plus 2020 sở hữu kích thước chiều Dài x Rộng x Cao lần lượt là 5.080 x 1.980 x 1.865 (mm), chiều dài cơ sở đạt 2.850 mm. Thân xe sở hữu các chi tiết nẹp mạ chrome ở vị trí tai xe, gương chiếu hậu cỡ lớn tích hợp đèn LED báo rẽ và camera trong hệ thống camera 360 độ. Ngoài ra, logo phiên bản Sport Plus được đặt phía dưới của cửa xe, phía dưới là bậc bước chân giúp chủ nhân ra/vào xe dễ dàng hơn. Bộ mâm là loại đa chấu kích thước 21 inch được phối hai màu bạc và đen. Trong khi đó, đuôi xe gây ấn tượng mạnh với đèn hậu LED hình chữ L lạ mắt. Cửa cốp phía sau được trang bị 2 tấm ốp chrome nối 2 bên đèn hậu với logo Lexus chính giữa, đuôi xe có thêm 2 chụp ống xả giả trên cản tạo điểm nhấn, tên xe có thêm chữ S ám chỉ bản Sport. Bước vào bên trong, nội thất chiếc LX570 Sport Plus được bọc da Nappa cao cấp màu đỏ. Phần vô-lăng thiết kế 3 chấu, tích hợp các nút bấm hỗ trợ người lái. Phía sau vô-lăng là cụm đồng hồ cơ học với những chi tiết mạ bạc tinh xảo, đi kèm một màn hình 4,2 inch hiển thị các thông tin khác của xe. Màn hình giải trí trung tâm có kích thước 12,3 inch với thiết kế đặt ngang với khả năng kết nối AM/FM/USB/AUX/Bluetooth... Trên Lexus LX 570 sở hữu hệ thống âm thanh 13 loa Mark Levinson cao cấp. Không gian nội thất xa hoa với trang bị tiện nghi như 3 màn hình giải trí cho hàng ghế trước và sau, cụm phím touchpad mang đến trải nghiệm ấn tượng hay nhiều chi tiết ốp gỗ cao cấp Shimamoku. Ghế lái và ghế phụ chỉnh điện, ghế lái nhớ 3 vị trí. Hàng ghế sau cũng có khả năng chỉnh điện trượt lên xuống, gập gọn bằng tay. Hàng ghế thứ 2 có thể gập lại và nhất gọn lên 2 bên thông qua cơ chế điện. Khu vực xung quanh cần số được bố trí các phím chức năng như sưởi/làm mát ghế, nâng gầm, núm xoay điều chỉnh 5 chế độ lái bao gồm Normal, Eco, Comfort, Sports hay Sports +. Ngoài ra, xe còn trang bị chế độ lựa chọn địa hình Multi Terrain Select giúp chiếc SUV hạng sang có thể vượt qua dễ dàng những đoạn đường hiểm trở gập ghềnh. Lexus LX 570 vẫn được trang bị động cơ V8 dung tích 5,7 lít quen thuộc. Động cơ này tạo ra công suất cực đại 367 mã lực và mô-men xoắn cực đại 546 Nm. Sức mạnh được truyền đến bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp. Xe sở hữu hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian tích hợp vi-sai chống trượt Torsen với vi-sai trung tâm khóa điện tử. Chiếc SUV sang trọng này có sức kéo lên đến 3.175 kg. Mức giá xe Lexus LX 570 Sport Plus đời 2020 này hiện được chào bán gần 10 tỷ sau khoảng 2 năm lăn bánh, ngang với một chiếc Lexus LX600 mới "đập thùng". Video: Lái thử bản Super Sport của Lexus LX570 tại Việt Nam.