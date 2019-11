"Vua doanh số" Toyota Vios bị hạ bệ bởi Mitsubishi Xpander

Theo thống kê của Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA), trong tháng 10, tổng doanh số bán ra của các doanh nghiệp thuộc hiệp hội này đạt 28.948 xe, tăng 4,3% so với tháng trước và 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Một doanh nghiệp khác không nằm trong VAMA là TC Motor bán ra tổng số 7.737 chiếc xe các loại. Đáng chú ý trong số top xe ôtô bán chạy nhất Việt Nam có nhiều thay đổi só với tháng trước. Bất ngờ lớn nhất trong danh sách chính là Mitsubishi Xpander lần đầu tiên vượt qua "ông vua doanh số Toyota Vios" để vươn lên dẫn đầu danh sách với 2.629 xe bán ra. Được biết thời gian tới, Mitsubishi Xpander sẽ chuyển từ nhập khẩu sang lắp ráp để có thể tận dụng ưu đãi thuế, giảm giá thành và chủ động nguồn cung khi nhu cầu với mẫu xe này ngày càng lớn. Toyota Vios đã đánh mất vị trí dẫn đầu trong tháng 10/2019 với doanh số bán hàng đạt 2.317 xe đến tay khách hàng, giảm nhẹ so tháng trước đó. Tính chung từ đầu năm 2019, Toyota Vios có tổng lượng xe bán ra là bán ra là 21.437 chiếc và mẫu xe này vẫn thống trị phân khúc sedan hạng B. Do bị mất ngôi đầu doanh số, Toyota Vios hiện đang nhận chương trình ưu đãi đến 100 triệu đồng để kích cầu. Hyundai Accent là mẫu xe có doanh số tốt nhất của thương hiệu Hàn Quốc tại Việt Nam trong tháng 10/2019 vừa qua với 1.977 chiếc. Doanh số cộng dồn trong 10 tháng đầu năm của Accent ở mức 15.564 xe xuất xưởng. Trong tháng 11/2019, Thành Công Motor không dành bất cứ chương trình ưu đãi nào cho khách hàng mua Hyundai Accent, mức giá niêm yết của xe dao động từ 426,1-547,1 triệu đồng. Hyundai Grand i10 bám sát "đàn anh" về doanh số trong tháng 10 vừa qua khi có 1.705 xe đến tay khách hàng. Tính chung từ đầu năm nay, mẫu xe hạng A này bán được 14.387 xe. Hyundai Grand i10 hiện được người dùng Việt lựa chọn nhiều nhất trong phân khúc hạng A với 2 tùy chọn dáng sedan và hatchback cùng mức giá dao động từ 315 - 415 triệu đồng. Mẫu xe bán tải Ford Ranger bất ngờ có doanh số cao đột biến trong tháng 10 vừa qua với 1.456 chiếc, tính chung đến thời điểm này có 10.492 chiếc được bán ra. Kết quả bán hàng trên cũng giúp Ford Ranger thống trị hoàn toàn trong phân khúc xe bán tải tại thị trường ôtô Việt Nam. Ranger hiện co giá niêm yết 616 - 918 triệu đồng, mẫu xe này hiện không nhận bất cứ chương trình ưu đãi nào đến từ đơn vị phân phối. Trong phân khúc SUV 7 chỗ, Toyota Fortuner là sự lựa chọn số 1 của khách hàng Việt trong tháng 10/2019 khi có 1.392 chiếc bán ra. Tính chung từ đầu năm 2019, lượng xe Toyota Fortuner xuất xưởng đạt 10.109 chiếc, bỏ khá xa các đối thủ bám đuổi phía sau như Ford Everest, Hyundai Santa Fe... Toyota Fortuner có giá bán từ 1,033-1,354 tỷ đồng với cả phiên bản nhập khẩu nguyên chiếc và lắp ráp trong nước. Honda CR-V là mẫu CUV duy nhất góp mặt trong Top 10 xe bán chạy nhất tháng 10 với 1.108 chiếc, cộng dồn từ đầu năm, mẫu xe của thương hiệu Nhật Bản đạt doanh số 11.140 chiếc rời đại lý, cao nhất phân khúc Crossover tại Việt Nam. Doanh số trên cũng giúp Honda CR-V bỏ xa đại kình địch Mazda CX-5 trong cuộc đua doanh số năm 2019. Toyota Innova chỉ có lượng xe xuất xưởng chưa bằng 1 nửa Mitsubishi Xpander trong cuộc đua doanh số thuộc phân khúc MPV tháng 10/2019. Theo đó, Toyota Innova bán được 1.077 chiếc và từ đầu năm 2019, lượng xe Innova bán ra đạt 9.926 chiếc rời đại lý. Hiện tại, Toyota Innova cũng là mẫu xe nằm trong chương trình ưu đãi chính hãng trong tháng 11 nhằm thúc đẩy tiêu dùng dịp cuối năm. Mazda 3 vẫn đang là lựa chọn số 1 trong phân khúc xe hạng C tại Việt Nam trong tháng 10 với 1.001 chiếc được bán ra. Tính chung từ đầu năm, lượng xe Mazda 3 đã bán đạt 10.947 chiếc. Hiện tại, Mazda 3 2020 đã được ra mắt thị trường Việt Nam với việc bổ sung nhiều công nghệ mới cùng với đó mức giá đã tăng cao bậc nhất phân khúc xe hạng C. Kia Cerato đã quay trở lại Top 10 xe bán chạy nhất tháng 10 năm 2019 với doanh số 912 xe bán ra, tính đến thời điểm này của năm 2019 mẫu xe của thương hiệu Hàn Quốc đạt 9.215 chiếc xuất xưởng. Hiện nay, Kia Cerato phiên bản cao cấp nhất mới được nâng cấp thêm một số trang bị với mức giá không đổi, hiện xe được bán ra từ 559-675 triệu đồng. Video: Danh sách 10 mẫu xe bán chạy nhất tháng 10/2019.

