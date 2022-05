Volvo P1800 Cyan - chiếc xe cổ “hồi sinh” chào bán hơn 16 tỷ đồng

Mẫu Volvo P1800 Cyan hoài cổ này đã đưa cái tên Volvo lên “đấu trường” của những chiếc xe thể thao nhiều năm về trước. Nhân kỷ niệm 60 năm ngày ra mắt của dòng xe này, Volvo và WTC Champions Cyan Racing đã chế tạo một chiếc xe tuyệt đẹp dựa trên diện mạo ngoại thất của P1800 nhưng đã được nâng cấp với hàng loạt các công nghệ hiện đại. P1800 Cyan lần đầu tiên được đưa vào thử nghiệm vận hành trong tháng 7 năm 2020. Mẫu xe này đang dần được phát triển và sẽ sớm hướng tới việc có mặt trên thị trường, được phân phối tại một số quốc gia và khu vực. Mức giá xe Volvo P1800 Cyan dự kiến mà người mua phải trả dao động ở mức khoảng 700.000 Đô (Giá quy đổi hơn 16 tỷ Đồng). P1800 Cyan sẽ ra mắt chính thức thị trường Mỹ tại sự kiện The Quail dự kiến tổ chức vào ngày 9 tháng 8 trong Tuần lễ xe hơi Monterey và Cyan sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng tại thi trường Mỹ với giá khởi điểm từ 700.000 Đô. Trong quá khứ, một chiếc P1800 Coupe nguyên bản có giá khoảng 3.700 Đô và xe còn được trang bị động cơ 4 xi-lanh hút khí tự nhiên 1,8 lít sản sinh công suất 120 mã lực. P1800 Cyan là lại là một con quái thú hoàn toàn khác so với bản gốc và được trang bị hàng loạt các tính năng ấn tượng. P1800 của Cyan vẫn giữ nguyên khung gầm nguyên bản nhưng hầu như mọi thứ khác đều được chế tạo lại để tối đa hóa hiệu suất. Chiếc xe được gia cố gầm bằng thép mới để tăng thêm độ cứng và thân xe được tạo hình từ các tấm thân bằng sợi carbon. Xe được trang bị bộ mâm 18 inch kết nối với hệ thống treo xương đòn kép hoàn toàn mới có thể điều chỉnh phía trước và phía sau với khả năng điều chỉnh độ cao. Nhờ vận dụng một cách hiệu quả các vật liệu nhẹ, Cyan đã giúp tổng trọng lượng của chiếc xe giảm xuống chỉ còn 990 kg. Phiên bản Volvo P1800 Cyan hồi sinh này được trang bị khối động cơ 4 xi-lanh tăng áp 2.0 lít tương tự như động cơ được được sử dụng cho mẫu xe đua xe đua Volvo S60 TC1. Trên phiên bản P1800 Cyan, khối động cơ này đã được điều chỉnh để đem tới sức mạnh ấn tượng 420 mã lực và mô-men xoắn 455 Nm. Động cơ mạnh mẽ này có vòng tua lên tới 7.700 vòng/phút và được trang bị đi kèm với hộp số sàn Holinger năm cấp, xe cũng được trang bị bộ vi sai chống trượt ở phía sau. Mẫu xe vẫn sở hữu các trang bị nội thất giống với mẫu xe cổ điển. Xe được trang bị hệ thống ghế đua với dây an toàn bốn điểm, vô lăng cổ điển cùng những chi tiết hoài cổ khác. Chính những chi tiết này đã tạo nên sự hấp dẫn cũng như giúp mẫu xe bản hồi sinh này trở nên chân thật nhất, giống nhất so với mẫu xe nguyên bản nay đã bước sang tuổi 60. Mức giá 700.000 Đô la ngang ngửa với những chiếc siêu xe hàng đầu ở thời điểm hiện tại, tuy nhiên chắc hẳn những người “chịu chơi” vẫn sẽ lựa chọn một mẫu xe hiện đại với diện mạo hoài cổ theo sở thích cá nhân. Video: Volvo P1800 Cyan - chiếc xe cổ “hồi sinh” tuyệt đẹp.

