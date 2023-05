Volkswagen Touareg 2024 từ 1,75 tỷ đồng, "đối thủ" Mercedes-Benz GLE

Sau 5 năm ra mắt, thế hệ thứ ba của dòng xe Volkswagen Touareg đã được bổ sung phiên bản nâng cấp giữa vòng đời. Đúng như đoạn video úp mở do hãng Volkswagen tung ra trước đó, mẫu SUV Volkswagen Touareg 2024 mới đã được bổ sung cả thiết kế lẫn trang bị mới nhằm tăng sức cạnh tranh với BMW X5 và Mercedes-Benz GLE. Ngoại hình của mẫu xe SUV Volkswagen Touareg 2024 được làm mới với khu vực đầu xe cải tiến. Tại đây, xe được trang bị lưới tản nhiệt mới với những nan mạ crôm nằm ngang khiến khu vực đầu xe như rộng và bề thế hơn. Nối liền với lưới tản nhiệt là cụm đèn pha LED ma trận mới. Được gọi bằng cái tên IQ.LIGHT HD LED, cụm đèn pha trên mẫu xe SUV Volkswagen Touareg 2024 bao gồm hơn 38.000 bóng LED tương tác siêu nhỏ, có thể chiếu trực tiếp thảm ánh sáng xuống làn đường phía trước. Theo hãng Volkswagen, đèn pha của xe chẳng những chiếu sáng chính xác hơn mà còn có khả năng chống chói mắt cho người đối diện. Chưa hết, Volkswagen Touareg 2024 còn có thêm dải đèn LED định vị ban ngày được thiết kế nằm vắt ngang trên đầu xe và cản trước mới. Cản trước được trang trí bằng những nan màu đen đan vào nhau khiến hốc gió trung tâm và khe gió nằm dọc ở hai góc như nhập làm một khối. Trên cản trước còn có thêm một nan mạ crôm kéo dài làm điểm nhấn. Volkswagen chỉ bổ sung các loại vành hợp kim đa chấu mới cho mẫu xe này với đường kính dao động từ 19 - 21 inch, tùy phiên bản. Tương tự đầu xe, khu vực phía sau của Volkswagen Touareg 2024 cũng được cải tiến với dải đèn LED nằm vắt ngang đuôi xe. Ở chính giữa dải đèn này là logo phát sáng với ánh sáng màu đỏ của hãng Volkswagen. Thay đổi tiếp theo của Volkswagen Touareg 2024 là phần nóc được tích hợp cảm biến tải trọng mới. Cảm biến này có thể phát hiện các loại hộp được đặt trên nóc để điều chỉnh hệ thống cân bằng điện tử nhằm đảm bảo sự cân bằng cho xe khi vận hành. Ngoài ra, cảm biến còn liên kết với hệ thống treo nâng cấp và hệ thống đánh lái 4 bánh của xe. Volkswagen cho biết cả hệ thống treo tiêu chuẩn lẫn hệ thống treo khí nén tùy chọn đều được cải tiến nhằm cải thiện sự thoải mái và linh hoạt của xe. Riêng phiên bản R và R-Line của Volkswagen Touareg 2024 sẽ có ngoại hình thể thao hơn. Điều này được thể hiện qua lưới tản nhiệt và cản trước màu đen của xe. Trên lưới tản nhiệt và cửa trước đều có thêm logo "R" như dấu hiệu nhận biết. Vành la-zăng của bản R cũng có thiết kế riêng và đường kính lên đến 22 inch, đi kèm cùm phanh màu xanh dương. Tiến vào bên trong xe, người dùng sẽ bắt gặp thêm những chi tiết mới khác của mẫu SUV này. Có thể thấy ngay điều đó qua khoang lái Innovision Cockpit nâng cấp, bao gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình thông tin giải trí Discover Pro Max tiêu chuẩn. Bên cạnh đó là hệ thống điều khiển bằng giọng nói cải tiến, những bề mặt trong xe được bọc bằng chất liệu cao cấp mềm mại hơn và cổng USB Type C 45W giúp sạc nhanh hơn. Ở bản R cao cấp nhất, xe sẽ được trang bị ghế bọc da, cửa sổ trời toàn cảnh Panorama và hệ thống điều hòa tự động 4 vùng độc lập. Trong khi đó, trang bị an toàn của Volkswagen Touareg 2024 có thêm hệ thống hỗ trợ đỗ xe Park Assist Plus với tính năng điều khiển từ xa, hỗ trợ quan sát ban đêm Night Assist cũng như hệ thống Travel Assist giúp giữ làn đường, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước và duy trì tốc độ cài đặt trước. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Touareg 2024 là các tùy chọn động cơ V6, dung tích 3.0L. Đầu tiên là động cơ xăng với công suất tối đa 335 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Thứ hai là động cơ diesel tăng áp với công suất tối đa 228 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500 Nm. Hai con số tương ứng của động cơ diesel còn lại là 282 mã lực và 600 Nm. Tùy chọn động cơ thứ 4 của Volkswagen Touareg 2024 là hệ truyền động plug-in hybrid, bao gồm máy xăng V6, dung tích 3.0L và 1 mô-tơ điện, sản sinh công suất tổng cộng 456 mã lực. Cuối cùng là hệ truyền động plug-in hybrid với động cơ và mô-tơ điện như trên nhưng cho công suất tổng cộng chỉ 386 mã lực. Hiện Volkswagen chưa công bố quãng đường chạy bằng pin của mẫu SUV này. Chỉ biết rằng, xe sử dụng cụm pin có dung lượng 14,2 kWh. Tại thị trường Đức, giá xe Volkswagen Touareg 2024 cho 4 phiên bản, bao gồm Tiêu chuẩn, Elegance, R-Line và R eHybrid, dao động từ 69.200 - 93.870 Euro (khoảng 1,75 - 2,37 tỷ đồng). Hiện nay, Volkswagen Touareg cũng đang được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Trong tháng 5/2023 này, Volkswagen Touareg được nhận chương trình ưu đãi 100% lệ phí trước bạ từ chính hãng. Tại Việt Nam, mẫu xe này có giá dao động từ 2,99 - 3,499 tỷ đồng, tùy phiên bản. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Volkswagen Touareg 2024 mới.

