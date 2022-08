Volkswagen Tayron 2023 từ 727 triệu đồng, ra mắt "sát vách" Việt Nam

Volkswagen mới đây đã chính thức ra mắt mẫu SUV hạng C Tayron phiên bản mới ở thị trường Trung Quốc. Đây là mẫu xe đã lần đầu tiên ra mắt thị trường tỷ dân vào năm 2018. Tại Trung Quốc, Volkswagen Tayron 2023 mới có tổng cộng 3 phiên bản là tiêu chuẩn, Tayron X và Tayron GTE. Trong đó, mẫu xe SUV Volkswagen Tayron X 2023 được áp dụng thiết kế SUV lai Coupe. Xe mang trên mình đầu xe cải tiến so với phiên bản cũ. Lưới tản nhiệt mới với tạo hình chữ "X" mạ crôm bên trong. Nằm chính giữa lưới tản nhiệt là logo mới của Volkswagen có thể phát sáng. Ngoài ra, dải đèn LED định vị ban ngày còn kéo dài vào bên trong, nằm vắt ngang đầu xe. So với phiên bản cũ, đèn pha của xe chỉ được thay đổi nhẹ về thiết kế. Chưa hết, Volkswagen Tayron 2023 còn có thêm cản trước mới với hốc gió trung tâm rộng hơn trước và dải đèn sương mù nằm dọc ở hai góc theo phong cách răng nanh của hải cẩu. Hốc đèn sương mù được trang trí bằng những nẹp mạ crôm nằm ngang, tạo cảm giác cao cấp hơn. Trong khi đó, thiết kế sườn xe của Volkswagen Tayron 2023 không có gì mới, ngoại trừ vành la-zăng. Đằng sau, mẫu SUV hạng C này được bổ sung cụm đèn hậu mới với thiết kế nối liền với nhau thay vì tách riêng như cũ. Nằm giữa 2 đèn hậu là logo mới của hãng Volkswagen và tem chữ nổi "Tayron". Cản sau của Volkswagen Tayron 2023 cũng được làm mới với 2 đầu ống xả giả mạ crôm của xe được đưa lên vị trí cao hơn so với trước. So với Tayron tiêu chuẩn, Volkswagen Tayron X 2023 có thiết kế chỉ khác ở một số chi tiết như lưới mắt cáo màu đen ở hốc đèn sương mù trước và hốc gió trung tâm, nóc dốc về phía sau theo phong cách coupe, 2 đầu ống xả giả, tấm ốp màu bạc dưới cản trước/sau hay đèn hậu. Cuối cùng là Volkswagen Tayron GTE 2023 với thiết kế thể thao hơn. Phiên bản này cũng có một số đặc điểm nhận dạng như lưới tản nhiệt với mắt lưới đa điểm mạ crôm và vành la-zăng sơn 2 màu. Vì chỉ là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời nên Tayron 2023 giữ nguyên kích thước như trước, bao gồm chiều dài 4.592 mm, chiều rộng 1.860 mm, chiều cao 1.669 mm và chiều dài cơ sở 2.731 mm. So với một số đối thủ cùng phân khúc SUV hạng C như Honda CR-V hay Toyota RAV4, xe có chiều dài cơ sở lớn hơn, mang đến nội thất rộng rãi hơn. Để tăng sức hấp dẫn cho Tayron ở thị trường Trung Quốc, hãng Volkswagen đã bổ sung một số trang bị nội thất mới như vô lăng 3 chấu, vát đáy thể thao và tích hợp nút cảm ứng. Bên cạnh đó là màn hình thông tin giải trí cảm ứng 12 inch đặt nổi trên mặt táp-lô và cụm điều khiển trung tâm nghiêng về phía người lái hơn. Để tăng sức hấp dẫn cho Tayron ở thị trường Trung Quốc, hãng Volkswagen đã bổ sung một số trang bị nội thất mới như vô lăng 3 chấu, vát đáy thể thao và tích hợp nút cảm ứng. Bên cạnh đó là màn hình thông tin giải trí cảm ứng 12 inch đặt nổi trên mặt táp-lô và cụm điều khiển trung tâm nghiêng về phía người lái hơn. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Volkswagen Tayron 2023 tại thị trường Trung Quốc là 2 tùy chọn động cơ. Thứ nhất là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.4L, sản sinh công suất tối đa 150 mã lực và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Thứ hai là động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, dung tích 2.0L với 2 mức sức mạnh: 186 mã lực/320 Nm hoặc 220 mã lực/350 Nm. Động cơ kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp, hệ dẫn động 1 cầu hoặc 2 cầu.Giá xe Volkswagen Tayron 2023 tại thị trường Trung Quốc dao động từ 207.900 - 259.900 Nhân dân tệ (khoảng 727 - 909 triệu đồng). Con số tương ứng của Volkswagen Tayron X 2023 là 235.900 - 266.900 Nhân dân tệ (825 - 934 triệu đồng). Trong khi đó, Volkswagen Tayron GTE 2023 có giá từ 244.900 Nhân dân tệ (857 triệu đồng). Hiện nay, Tayron là một trong những mẫu SUV bán chạy nhất của liên doanh FAW-Volkswagen ở thị trường Trung Quốc. Sự xuất hiện của phiên bản mới hứa hẹn sẽ càng củng cố vị thế cho mẫu xe này. Video: Xem chi tiết Volkswagen Tayron 2023 tại Trung Quốc.

