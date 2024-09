Volkswagen Taos 2025 trình làng, nâng cấp "mạnh tay" đấu Mazda CX-5

Theo kế hoạch, Volkswagen Taos 2025 mới sẽ được bán ra vào cuối năm nay với mức giá dự kiến cao hơn phiên bản hiện tại vốn đang có giá khởi điểm từ 25.420 USD (tương đương khoảng 623,9 triệu đồng). Ở lần nâng cấp giữa vòng đời này, mẫu xe SUV Volkswagen Taos 2025 sở hữu ngoại thất được tinh chỉnh khá nhiều. Xe có lưới tản nhiệt và cản trước được làm lại. Cụm đèn pha LED được thiết kế gọn gàng hơn và khá tương đồng với mẫu ID. Buzz. Phía sau xe là dải đèn LED trải dài suốt chiều rộng đuôi xe, kết hợp cùng một thanh mạ crom ở giữa rất hiện đại và bắt mắt. Volkswagen Taos 2025 được bổ sung thêm 3 màu ngoại thất cùng tùy chọn mâm 17, 18 và 19 inch mới. Về nội thất, Volkswagen Taos 2025 sở hữu khoang cabin hiện đại với nhiều tiện ích nổi bật như: hệ thống thông tin giải trí 8 inch mới, bảng điều khiển phía trên được tinh chỉnh, hệ thống điều hòa mới. Cung cấp sức mạnh cho Taos 2025 là động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.5L tăng áp, nhưng được bổ sung vòng piston, kim phun, bộ làm mát khí nạp lớn hơn và vỏ turbo mới. Nhờ đó, công suất của xe tăng thêm 16 mã lực, đạt mức 174 mã lực. Sức mạnh được truyền đến các bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp mới và hệ dẫn động bốn bánh 4Motion. Về trang bị an toàn, Volkswagen Taos 2025 sở hữu gói IQ.DRIVE với các tính năng hỗ trợ lái như: Kiểm soát hành trình thích ứng với Stop and Go, Hỗ trợ phanh khẩn cấp, Hỗ trợ di chuyển, Hệ thống cảnh báo điểm mù, Hỗ trợ khẩn cấp, Cảnh báo giao thông phía sau và Hỗ trợ làn đường cũng được tích hợp sẵn. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Volkswagen Taos 2025 mới.

Theo kế hoạch, Volkswagen Taos 2025 mới sẽ được bán ra vào cuối năm nay với mức giá dự kiến cao hơn phiên bản hiện tại vốn đang có giá khởi điểm từ 25.420 USD (tương đương khoảng 623,9 triệu đồng). Ở lần nâng cấp giữa vòng đời này, mẫu xe SUV Volkswagen Taos 2025 sở hữu ngoại thất được tinh chỉnh khá nhiều. Xe có lưới tản nhiệt và cản trước được làm lại. Cụm đèn pha LED được thiết kế gọn gàng hơn và khá tương đồng với mẫu ID. Buzz. Phía sau xe là dải đèn LED trải dài suốt chiều rộng đuôi xe, kết hợp cùng một thanh mạ crom ở giữa rất hiện đại và bắt mắt. Volkswagen Taos 2025 được bổ sung thêm 3 màu ngoại thất cùng tùy chọn mâm 17, 18 và 19 inch mới. Về nội thất, Volkswagen Taos 2025 sở hữu khoang cabin hiện đại với nhiều tiện ích nổi bật như: hệ thống thông tin giải trí 8 inch mới, bảng điều khiển phía trên được tinh chỉnh, hệ thống điều hòa mới. Cung cấp sức mạnh cho Taos 2025 là động cơ 4 xi-lanh, dung tích 1.5L tăng áp, nhưng được bổ sung vòng piston, kim phun, bộ làm mát khí nạp lớn hơn và vỏ turbo mới. Nhờ đó, công suất của xe tăng thêm 16 mã lực, đạt mức 174 mã lực. Sức mạnh được truyền đến các bánh xe thông qua hộp số tự động 8 cấp mới và hệ dẫn động bốn bánh 4Motion. Về trang bị an toàn, Volkswagen Taos 2025 sở hữu gói IQ.DRIVE với các tính năng hỗ trợ lái như: Kiểm soát hành trình thích ứng với Stop and Go, Hỗ trợ phanh khẩn cấp, Hỗ trợ di chuyển, Hệ thống cảnh báo điểm mù, Hỗ trợ khẩn cấp, Cảnh báo giao thông phía sau và Hỗ trợ làn đường cũng được tích hợp sẵn. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Volkswagen Taos 2025 mới.