Volkswagen Golf R 2022 từ 43.645 USD, "đối thủ" Honda Civic Type R

Tại triển lãm Ô tô Chicago 2021, Volkswagen không chỉ giới thiệu Golf GTI mới mà còn vén màn cả Golf R 2022. Tương tự phiên bản dành cho thị trường châu Âu, Volkswagen Golf R 2022 mới tại Mỹ cũng được trang bị động cơ xăng 4 xi-lanh, tăng áp, phun nhiên liệu trực tiếp, dung tích 2.0 tương tự Golf GTI. Tuy nhiên, trên Volkswagen Golf R 2022 số tự động ly hợp kép DSG 7 cấp, động cơ này tạo ra công suất tối đa 315 mã lực và mô-men xoắn cực đại 400 mã lực. Trong khi đó, Volkswagen Golf R 2022 bản số sàn 6 cấp sở hữu mô-men xoắn cực đại 380 Nm. So với đối thủ Honda Civic Type R có công suất tối đa 306 mã lực, mẫu xe này mạnh hơn một chút. Cũng giống như thế hệ cũ, Volkswagen Golf R 2022 được trang bị hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4Motion, bao gồm cả hệ thống điều hướng mô-men xoắn trên trục sau. Bên cạnh đó là khóa vi sai phía sau với 2 bộ ly hợp đa đĩa, có thể dồn 100% mô-men xoắn vào 1 bánh sau. Hiện hãng Volkswagen chưa công bố thời gian tăng tốc từ 0-100 km/h của Golf R 2022. Chỉ biết rằng, mẫu xe này sở hữu vận tốc tối đa giới hạn điện tử 250 km/h giống Volkswagen Golf GTI 2022. So với bản thường và bản GTI, Volkswagen Golf R 2022 có một số chi tiết thiết kế khác biệt, bao gồm đường kẻ trên lưới tản nhiệt cũng như cùm phanh màu xanh dương. Trong khi đó, cản trước và cản sau của xe được thiết kế hầm hố hơn. Đằng sau xe còn có bộ khuếch tán gió nổi bật và 4 ống xả. Riêng nội thất của Volkswagen Golf R 2022 có thiết kế giống với Golf GTI. Do đó, bên trong mẫu xe này cũng có bảng đồng hồ kỹ thuật số Digital Cockpit Pro với màn hình 10,25 inch tiêu chuẩn và màn hình thông tin giải trí dạng cảm ứng 10 inch. Thêm vào đó là một màn hình cảm ứng nữa dùng để chỉnh hệ thống đèn, tính năng sấy kính, điều hòa và các tính năng của hệ thống âm thanh. Màn hình hiển thị thông tin kính lái sẽ được trang bị tùy chọn cho xe. Những trang bị đáng chú ý khác của Volkswagen Golf R 2022 bao gồm ghế thể thao bọc da Nappa, sưởi ghế trước/ghế sau, ghế trước làm mát, hệ thống điều hòa tự động Climatronic Touch 3 vùng, hệ thống âm thanh Harman Kardon 480 W 9 loa, sạc điện thoại thông minh không dây và 4 cổng USB-C. Cuối cùng là những trang bị an toàn tiêu chuẩn khá đầy đủ với hệ thống hỗ trợ lái bán tự động, cảnh báo va chạm phía trước, phanh khẩn cấp tự động tích hợp tính năng phát hiện người đi bộ/người đạp xe, phát hiện điểm mù chủ động, cảnh báo giao thông phía sau, kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ làn đường, hỗ trợ gọi cấp cứu, hệ thống đèn trước thích ứng, hỗ trợ đỗ xe với tính năng kiểm soát khoảng cách đỗ xe và hiển thị biển báo giao thông. Tại thị trường Mỹ, giá xe Volkswagen Golf R 2022 có mức bán ra khởi điểm từ 43.645 USD với bản số sàn và 44.445 USD với bản số tự động. Như vậy, so với đối thủ Honda Civic Type R có giá khởi điểm 37.895 USD, mẫu xe này đắt hơn nhiều. Khác với Golf GTI mới, Volkswagen Golf R 2022 chỉ có 3 màu sơn ngoại thất là xanh dương, trắng và đen. Video: Giới thiệu Volkswagen Golf R 2022 thế hệ mới.

