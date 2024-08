Vợ chồng Đoàn Di Băng mới "thanh lý" siêu xe, xe sang tiền tỷ nào?

Trong 4 năm trở lại đây, vợ chồng Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ rất nổi tiếng trong giới chơi xe, khi liên tục mua sắm các xế khủng. Cụ thể là McLaren 720S Spider được đại gia Quốc Vũ mua tặng cho vợ vào năm 2020, sau đó, rất nhiều chiến mã siêu xe của vợ chồng Đoàn Di Băng được đưa về. Ngoài việc mua xe mới, có khá nhiều mẫu xe đã cũ bị vợ chồng Đoàn Di Băng bán đi trong 2 năm trở lại đây, đó là những cái tên như SUV hạng sang Mercedes-AMG G63 Edition One độ Brabus, Porsche Panamera, Porsche Taycan hay Lamborghini Huracan LP610-4, trong số các xe này có cả xe mua chính hãng lẫn tư nhân. Trong số các xe này, chiếc siêu xe Lamborghini Huracan LP610-4 của Đoàn Di Băng nhận được nhiều sự quan tâm, khi xe này đã lên bản độ tiền tỷ của 3 hãng là 1016 Industries, Vorsteiner và cuối cùng là Novitec. Tại thời điểm bán đi, Huracan LP610-4 chỉ mới chạy gần 5.000 km, còn khá mới, và nhanh chóng đã tìm thấy bến đỗ mới, là 1 showroom bán xe ở Đà Nẵng. Lamborghini Huracan LP610-4 sử dụng khối động cơ V10, dung tích 5.2 lít, sản sinh công suất tối đa 601 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 560 Nm nhưng nay đã được thông nòng công suất lên 618 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 575,5 Nm, lý do cho sự khác biệt này đến từ ống xả độ Ryft giúp xe tăng công lực thêm 17 mã lực ở công suất và 15,5 Nm ở mô-men xoắn cực đại. "Trái tim" trên của siêu xe Lamborghini Huracan sẽ kết hợp cùng hộp số ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, nhờ đó, siêu bò này chỉ mất thời gian 3,2 giây để tăng tốc lên 100 km/h từ vị trí xuất phát trước khi đạt vận tốc tối đa lên đến 325 km/h. Mới đây nhất,vợ chồng Đoàn Di Băng rao bán Porsche Taycan. Chiếc xe này mua vào cuối năm 2021, với mức giá được tiết lộ gần 8 tỷ đồng, đã bao gồm luôn chi phí lăn bánh. Khá thú vị là chiếc xe Porsche Taycan này trong giao diện mới, đã được sơn lại và độ một số chi tiết. Mức giá thách cưới của chiếc xe Porsche Taycan này hơn 4 tỷ đồng. Porsche Taycan có 4 phiên bản là bản tiêu chuẩn, 4S, Turbo và Turbo S. Trong đó, Taycan 4S trang bị pin 79.2 kW và có công suất tối đa 522 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 640 Nm. Phiên bản này có thể di chuyển quãng đường 405 km mỗi lần sạc đầy pin. Xe còn thể hiện khả năng sạc vượt trội của mình khi được trang bị hệ thống điện áp 800V. Nhờ đó, mẫu xe này chỉ cần 5 phút sạc là có thể di chuyển được quãng đường 100 km,một con số cực kỳ ấn tượng lúc mới ra mắt. Thời gian sạc pin từ 5% tới 80% của Porsche Taycan cũng chỉ dừng ở mức 22,5 phút. Cũng trong tháng 7 vừa qua, 2 vợ chồng đại gia Đoàn Di Băng cũng đã bán đi 1 chiếc xe còn khá mới, đó là mẫu xe Triumph Rocket 3 R có giá bán chính hãng 869 triệu đồng, tương đương các mẫu xe hạng C. Theo thông tin từ người mua lại siêu môtô Triumph Rocket 3 R của vợ chồng Đoàn Di Băng, chiếc xe này thuộc đời 2022, có màu sơn đỏ Korosi, nhưng 2 năm qua lăn bánh chỉ vỏn vẹn có đúng 1.000 km. Triumph Rocket 3 R là mẫu xe Cruiser thương mại có dung tích xy-lanh và mô men xoắn lớn nhất trên thế giới, cụ thể, khối động cơ 3 xi-lanh với thiết kế đặc biệt như trên xe hơi, dung tích 2.458 cc tạo ra công suất lên tới 165 mã lực tại 6.000 vòng/phút, mô-men xoắn tối đa cực cao tới 221Nm tại 4.000 vòng/phút. Ở thế hệ mới, chiếc xe đã được tinh chỉnh để giảm gần 20 kg chỉ còn 291 kg so với đời xe trước đây. Triumph Rocket 3 R mới được đại gia Quốc Vũ bán lại sở hữu hệ thống phuộc hành trình ngược Showa nổi bật và cứng cáp với đường kính 47 mm có thể điều chỉnh độ cứng. Phía sau là một bộ phuộc đơn monoshock cũng có khả năng tùy chỉnh hợp lý. Việc mua và bán các siêu xe, xe thể thao, hay xe sang là rất bình thường, nhất là biệt thự nơi mà 2 vợ chồng Đoàn Di Băng sinh sống có không gian để xe khá hạn chế. Riêng năm 2024 này, đại gia Quốc Vũ đã mua 2 chiếc xe SUV là Bentley Bentayga và Lamborghini Urus Performante cùng Subaru BRZ. Video: Đoàn Di Băng cùng chồng khoe G63 độ Brabus và Mclaren 720s.

