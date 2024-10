VinFast VF3 siêu lướt lên sàn ôtô cũ, vẫn đắt hơn xe "đập thùng"

Mới đây, cộng đồng mạng xôn xao khi một chiếc VinFast VF3 lên sàn xe cũ, trở thành một trong những chiếc VF3 chạy "siêu lướt" đầu tiên được rao bán lại. Được biết, chiếc xe điện mini này mới chỉ bắt đầu được bàn giao đến tay khách hàng từ ngày 1/8/2024. Theo người bán, chiếc VinFast VF3 này đã lăn bánh được 248 km, có ngoại thất màu xanh quân đội, còn rất mới do sử dụng ít, và đã trang bị thảm sàn. Giá xe VinFast VF3 đã qua sử dụng sang tên mà người bán đề xuất là 268 triệu đồng. Hiện tại, giá niêm yết của VinFast VF3 bản thuê pin chính hãng đang là 240 triệu đồng. Để lăn bánh chiếc xe, người dùng cần chi khoảng 260 triệu đồng, nghĩa là giá bán lại chiếc xe này chỉ nhỉnh hơn vài triệu so với giá mới. Được biết, khách hàng muốn mua VinFast VF3 hiện nay sẽ phải chờ đến năm sau để nhận xe, do lượng đơn đặt hàng đã vượt quá 30.000 chiếc. VinFast đặt mục tiêu giao ít nhất 20.000 xe VF3 trong năm nay. Đây có thể là một lựa chọn hấp dẫn cho những người dùng muốn trải nghiệm sớm mẫu xe điện mini đến từ VinFast. Về ngoại hình, VF3 gây ấn tượng với những khối hình học khỏe khoắn và đường nét bóng bẩy, thể hiện cá tính mạnh mẽ của người sở hữu. Xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 3.190 x 1.679 x 1.622 mm, chiều dài cơ sở 2.075 mm. Xe được trang bị bộ la-zăng hợp kim 16 inch và khoảng sáng gầm 191 mm, phù hợp với nhiều loại địa hình. Vinfast VF3 cũng được trang bị các công nghệ an toàn hiện đại như chống bó cứng phanh ABS, hỗ trợ phanh khẩn cấp, hỗ trợ khởi hành ngang dốc cùng với túi khí dành cho người lái và phanh đĩa phía trước. Dù là xe cỡ nhỏ nhưng VF 3 được cung cấp màn hình giải trí cảm ứng có kích thước lên tới 10 inch và cần gạt chuyển số sau vô lăng, tương tự như trên những mẫu xe sang. VF3 có cấu hình 4 chỗ, lược bỏ gần hết các nút bấm vật lý. Xe trang bị vô-lăng đơn giản và màn hình giải trí cảm ứng 10 inch đặt ở trung tâm táp-lô để điều khiển các tính năng. Mặc dù có kích thước nhỏ nhắn, VinFast VF3 vẫn có không gian nội thất 5 chỗ ngồi, được thiết kế theo phong cách tối giản, nhưng vẫn hiện đại. Hàng ghế sau của xe có thể gập xuống hoàn toàn để tăng diện tích khoang chứa (tổng sức chứa 550L), giúp người lái luôn sẵn sàng cho mọi chuyến đi. Xe có phạm vi hoạt động 210 km sau mỗi lần sạc, thời gian sạc từ 10% đến 70% mất khoảng 36 phút. Xe tăng tốc từ 0-50 km/h trong 5,3 giây trước khi đạt vận tốc tối đa 100 km/h. Theo dữ liệu của Cục Đăng kiểm, VinFast VF3 tại Việt Nam có mức tiêu thụ điện năng là 83,3 Wh/km. Con số này cho thấy, hiện tại VinFast VF3 là mẫu xe tiết kiệm điện nhất tại Việt Nam. Xếp ngay sau đó là Wuling Mini EV với mức tiêu thụ điện năng 88 Wh/km. Video: Xe mini điện VinFast VF3 phù hợp loại sạc nào?

