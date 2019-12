VinFast LUX SA2.0 "chạy lướt" bán hơn 1,5 tỷ ở Hà Nội

Mới đây trên các diễn đàn mua bán ôtô bất ngờ xuất hiện một tin rao bán chiếc xe VinFast LUX SA2.0 chạy lướt với mức giá rất rẻ, chỉ hơn 1,5 tỷ đồng. Qua lời giới thiệu của người đăng bán được biết, chiếc SUV LUX SA2.0 này có màu sơn ngoại thất đỏ, nội thất màu nâu, đeo biển số Hà Nội, xe mới chỉ chạy lướt được 2.000 km nên còn rất mới. VinFast LUX SA2.0 mới gia nhập phân khúc SUV tại thị trường ôtô Việt chưa lâu, xe chính thức được trình làng tại triển lãm Paris Motor Show 2018. Rất nhanh chóng mẫu xe mang thương hiệu ôtô Việt còn non trẻ đã nhận được sự chú ý của nhiều khách hàng quốc tế và trong nước. Được thiết kế bởi Pininfarina, VinFast LUX SA2.0 mang ngoại hình ấn tượng, đặc biệt là phần đầu xe mang đậm dấu ấn thương hiệu VinFast với lưới tản nhiệt thiết kế lớn, logo chữ "V" của VinFast nổi bật ở chính giữa. Xe sở hữu dải đèn LED định vị kéo dài xuống lưới tản nhiệt mang phong cách hiện đại, kết hợp với chi tiết crôm bóng bên phải của logo tạo nên chữ "F", ký tự thứ hai trong cái tên của thương hiệu xe Việt. Phần đuôi xe với cụm đèn hậu led với thiết kế kéo dài vào giữa cửa cốp và bao quanh biểu tượng chữ V, các chi tiết logo tên xe và nhà sản xuất Vinfast cũng xuất hiện phía dưới. Ốp cản sau màu đen, ốp bảo vệ gầm màu bạc cùng hai ống xả mang đến sự khỏe khoắn. Ngoài ra, bộ vành la-zăng hợp kim 7 chấu phối 2 màu mang đến vẻ thể thao cho mẫu xe này. Bên trong nội thất xe rộng rãi với 7 chỗ ngồi. Bảng điều khiển trung tâm trang bị màn hình cảm ứng 10,4 inch đặt dọc cho hệ thống thông tin giải trí. Vô lăng của xe bọc da, thiết kế 3 chấu thể thao. Bảng đồng hồ lắp đồng hồ 7 inch với chức năng MirrorLink và tích hợp dẫn đường, kèm ứng dụng kết nối Apple CarPlay và Android Auto. Những chi tiết nổi bật còn lại bên trong VinFast Lux SA2.0 tại Việt Nam bao gồm; ghế ngồi bọc da, cửa gió điều hòa nằm dọc hai bên màn hình thông tin giải trí và cụm điều khiển trung tâm với một số nút bấm nằm bên trái cần số... Trong khi đó, hàng ghế thứ ba của xe khá nhỏ hẹp, có vẻ chỉ phù hợp với hành khách trẻ em. Các trang bị an toàn tiêu chuẩn trên xe LUX SA2.0 đều là những công nghệ tiên tiến nhất. Có thể kể đến các hệ thống phanh ABS/EDB/BA, hỗ trợ xuống dốc HDC, hệ thống TCS/ESC/HSA, cảnh báo phanh khẩn cấp ESS, cảnh báo điểm mù/chệch làn đường, camera lùi, bản cao cấp có camera 360 độ, cảm biến trước sau cùng hệ thống 6 túi khí an toàn. SUV VinFast LUX SA2.0 vận hành được là nhờ động cơ xăng tăng áp, có dung tích 2.0L sản sinh công suất tối đa 228 mã lực và 350 Nm mô-men xoắn cực đại. Kết hợp cùng là hộp số tự động 8 cấp ZF và dẫn động RWD/AWD (tùy phiên bản) giúp truyền sức mạnh đến các bánh xe. Hiện nay, giá xe VinFast LUX SA2.0 mới nhất tại nước ta đang dao động từ 1,53 đến 1,814 tỷ đồng cho 3 phiên bản tiêu chuẩn, nâng cao và cao cấp. Ước tính tổng chi phí lăn bánh tại Hà Nội, TP HCM và các tỉnh khác trên cả nước sẽ rơi vào khoảng từ 1,75 đến 2,08 tỷ đồng. Có thể thấy với mức giá sang nhượng lại cho chủ mới như vậy thì người bán đã phải chịu lỗ khoảng hơn 500 triệu đồng, ngang với số tiền mua một chiếc xe cỡ B. Chủ của chiếc xe bán lại với mức giá rẻ để ai thiện chí mua có thể sở hữu nhanh, sử dụng cho dịp Tết. Vì thế, khách nào đang có nhu cầu sở hữu chiếc xe VinFast LUX SA2.0 thì đây chính là cơ hội tốt để sở hữu chiếc xe ôtô thương hiệu Việt. Video: Chi tiết xe SUV VinFast LUX SA2.0 màu độc tại Việt Nam.

