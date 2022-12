Vén màn Nio ES8 2023 từ 1,55 tỷ đồng - đối thủ của VinFast VF9

Vào tối hôm 24/12/2022 vừa qua, hãng xe Nio của Trung Quốc đã chính thức vén màn ôtô điện ES8 thế hệ thứ hai ở thị tường nội địa trong sự kiện Nio Day. Đúng như những hình ảnh rò rỉ trước đó, Nio ES8 2023 mới đã thay đổi khá toàn diện về mặt thiết kế ngoại thất đồng thời cải thiện tính năng tiện nghi, an toàn. Ở thế hệ thứ 2, mẫu xe điện Nio ES8 2023 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ NT2.0 đồng thời dài hơn 77 mm, rộng hơn 27 mm, thấp hơn 5 mm và chiều dài cơ sở tăng 60 mm so với thế hệ cũ. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài 5.099 mm, chiều rộng 1.989 mm, chiều cao 1.750 mm và chiều dài cơ sở 3.070 mm trong khi trọng lượng tăng 100 kg lên 2.460 kg. Với kích thước này, Nio ES8 2023 sẽ là đối thủ tiềm năng của VinFast VF9 trên thị trường quốc tế. Không dừng ở đó, Nio ES8 2023 còn được áp dụng phong cách thiết kế mới sao cho tương đồng với những mẫu xe cùng thương hiệu. Do đó, mẫu ô tô Trung Quốc này có ngoại hình tối giản hơn, gợi liên tưởng đến xe Tesla. Trên đầu xe, Nio ES8 2023 được trang bị hệ thống đèn 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày khá mỏng nằm phía trên và đèn pha đặt dọc bên dưới. So với thế hệ cũ, đèn pha của mẫu xe này đã được thu nhỏ kích thước. Trong khi đó, hốc gió trung tâm của xe được chuyển xuống vị trí thấp hơn. Tương tự đầu xe, khu vực bên sườn của mẫu SUV điện cỡ lớn này cũng được thổi làn gió mới, thể hiện qua đường dập gân giữa 2 hốc bánh, đường chân kính thẳng thớm và gương chiếu hậu nằm ở cột A thay vì trên cửa. Bên dưới là các loại vành la-zăng có đường kính dao động từ 20 - 22 inch, tùy phiên bản. Vành la-zăng có thể đi với cùm phanh 6 piston, giúp giảm quãng đường phanh xuống còn 34,5 m. Ở phía sau, Nio ES8 2023 tạo cảm giác mới mẻ bằng cụm đèn hậu LED mỏng hơn trước và nằm vắt ngang đuôi xe thay vì tách rời như phiên bản cũ. Thiết kế này giúp khu vực phía sau gọn gàng và tạo cảm giác rộng hơn. Ngoài ra, xe còn có cản sau mới và đèn phản quang chuyển xuống vị trí thấp hơn. Trong khi đó, màu sơn ngoại thất của Nio ES8 2023 có thêm 2 lựa chọn là xanh lá Star Green và vàng ánh kim Dawn Gold mới. Bên trong mẫu xe này là không gian nội thất 6 chỗ ngồi tạo cảm giác quen thuộc vì vẫn được áp dụng phong cách thiết kế như thế hệ cũ. Tất nhiên, Nio ES8 2023 cũng có những chi tiết mới như cửa gió điều hòa, vô lăng, màn hình cảm ứng trung tâm hay cụm điều khiển trung tâm. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số trong khi màn hình thông tin giải trí cỡ lớn được đặt dọc. Thêm vào đó là những trang bị như màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, sạc không dây 40W và tủ lạnh thông minh có thể mở chỉnh điện, thay đổi nhiệt độ từ 0-50 độ cũng như điều khiển từ xa thông qua điện thoại thông minh. Tiếp đến là hệ thống âm thanh 23 loa với công suất 2.230W, đèn viền nội thất, hệ thống thông tin giải trí hỗ trợ công nghệ thực tế ảo, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, có thể nhận ra 6 tông giọng, chế độ giao tiếp với trẻ em, ghế không trọng lực, chỉnh điện 22 hướng và ghế gập 1 chạm. Xe còn có chế độ chất/dỡ đồ, cho phép hạ thấp chiều cao gầm 50 mm xuống còn 730 mm. Tại thị trường Trung Quốc, mức giá xe Nio ES8 2023 cho 3 phiên bản là Tiêu chuẩn, Executive và Signature sẽ dao động từ 458.000 - 510.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,55 - 2,03 tỷ đồng), nếu khách hàng chọn hình thức thuê pin. Chi phí thuê pin Nio ES8 2023 là 980 Nhân dân tệ/tháng (3,91 triệu đồng/tháng) với cụm pin 75 kWh và 1.680 Nhân dân tệ/tháng (6,7 triệu đồng/tháng) với cụm pin 100 kWh. Trong khi đó, giá mua xe kèm pin sẽ dao động từ 528.000 - 638.000 Nhân dân tệ (2,1 - 2,54 tỷ đồng). Mẫu xe này sẽ được bảo hành 10 năm, không giới hạn số km và thay pin miễn phí trọn đời. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV điện Nio ES8 2023 của Trung Quốc.

Vào tối hôm 24/12/2022 vừa qua, hãng xe Nio của Trung Quốc đã chính thức vén màn ôtô điện ES8 thế hệ thứ hai ở thị tường nội địa trong sự kiện Nio Day. Đúng như những hình ảnh rò rỉ trước đó, Nio ES8 2023 mới đã thay đổi khá toàn diện về mặt thiết kế ngoại thất đồng thời cải thiện tính năng tiện nghi, an toàn. Ở thế hệ thứ 2, mẫu xe điện Nio ES8 2023 được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ NT2.0 đồng thời dài hơn 77 mm, rộng hơn 27 mm, thấp hơn 5 mm và chiều dài cơ sở tăng 60 mm so với thế hệ cũ. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài 5.099 mm, chiều rộng 1.989 mm, chiều cao 1.750 mm và chiều dài cơ sở 3.070 mm trong khi trọng lượng tăng 100 kg lên 2.460 kg. Với kích thước này, Nio ES8 2023 sẽ là đối thủ tiềm năng của VinFast VF9 trên thị trường quốc tế. Không dừng ở đó, Nio ES8 2023 còn được áp dụng phong cách thiết kế mới sao cho tương đồng với những mẫu xe cùng thương hiệu. Do đó, mẫu ô tô Trung Quốc này có ngoại hình tối giản hơn, gợi liên tưởng đến xe Tesla. Trên đầu xe, Nio ES8 2023 được trang bị hệ thống đèn 2 tầng với dải đèn LED định vị ban ngày khá mỏng nằm phía trên và đèn pha đặt dọc bên dưới. So với thế hệ cũ, đèn pha của mẫu xe này đã được thu nhỏ kích thước. Trong khi đó, hốc gió trung tâm của xe được chuyển xuống vị trí thấp hơn. Tương tự đầu xe, khu vực bên sườn của mẫu SUV điện cỡ lớn này cũng được thổi làn gió mới, thể hiện qua đường dập gân giữa 2 hốc bánh, đường chân kính thẳng thớm và gương chiếu hậu nằm ở cột A thay vì trên cửa. Bên dưới là các loại vành la-zăng có đường kính dao động từ 20 - 22 inch, tùy phiên bản. Vành la-zăng có thể đi với cùm phanh 6 piston, giúp giảm quãng đường phanh xuống còn 34,5 m. Ở phía sau, Nio ES8 2023 tạo cảm giác mới mẻ bằng cụm đèn hậu LED mỏng hơn trước và nằm vắt ngang đuôi xe thay vì tách rời như phiên bản cũ. Thiết kế này giúp khu vực phía sau gọn gàng và tạo cảm giác rộng hơn. Ngoài ra, xe còn có cản sau mới và đèn phản quang chuyển xuống vị trí thấp hơn. Trong khi đó, màu sơn ngoại thất của Nio ES8 2023 có thêm 2 lựa chọn là xanh lá Star Green và vàng ánh kim Dawn Gold mới. Bên trong mẫu xe này là không gian nội thất 6 chỗ ngồi tạo cảm giác quen thuộc vì vẫn được áp dụng phong cách thiết kế như thế hệ cũ. Tất nhiên, Nio ES8 2023 cũng có những chi tiết mới như cửa gió điều hòa, vô lăng, màn hình cảm ứng trung tâm hay cụm điều khiển trung tâm. Phía sau vô lăng là bảng đồng hồ kỹ thuật số trong khi màn hình thông tin giải trí cỡ lớn được đặt dọc. Thêm vào đó là những trang bị như màn hình hiển thị thông tin kính lái HUD, sạc không dây 40W và tủ lạnh thông minh có thể mở chỉnh điện, thay đổi nhiệt độ từ 0-50 độ cũng như điều khiển từ xa thông qua điện thoại thông minh. Tiếp đến là hệ thống âm thanh 23 loa với công suất 2.230W, đèn viền nội thất, hệ thống thông tin giải trí hỗ trợ công nghệ thực tế ảo, tính năng ra lệnh bằng giọng nói, có thể nhận ra 6 tông giọng, chế độ giao tiếp với trẻ em, ghế không trọng lực, chỉnh điện 22 hướng và ghế gập 1 chạm. Xe còn có chế độ chất/dỡ đồ, cho phép hạ thấp chiều cao gầm 50 mm xuống còn 730 mm. Tại thị trường Trung Quốc, mức giá xe Nio ES8 2023 cho 3 phiên bản là Tiêu chuẩn, Executive và Signature sẽ dao động từ 458.000 - 510.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,55 - 2,03 tỷ đồng), nếu khách hàng chọn hình thức thuê pin. Chi phí thuê pin Nio ES8 2023 là 980 Nhân dân tệ/tháng (3,91 triệu đồng/tháng) với cụm pin 75 kWh và 1.680 Nhân dân tệ/tháng (6,7 triệu đồng/tháng) với cụm pin 100 kWh. Trong khi đó, giá mua xe kèm pin sẽ dao động từ 528.000 - 638.000 Nhân dân tệ (2,1 - 2,54 tỷ đồng). Mẫu xe này sẽ được bảo hành 10 năm, không giới hạn số km và thay pin miễn phí trọn đời. Video: Giới thiệu mẫu xe SUV điện Nio ES8 2023 của Trung Quốc.