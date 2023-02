Vén màn Hyundai Mufasa 2024 - "đối thủ" mới của Honda CR-V

Mới đây, hình ảnh của mẫu SUV mới mà Hyundai chuẩn bị tung ra thị trường đã bất ngờ xuất hiện trên trang web của Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc. Qua những hình ảnh đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp, mẫu SUV này có tên gọi là Hyundai Mufasa 2024 mới. Bên ngoài, mẫu xe SUV Hyundai Mufasa 2024 được áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của thương hiệu. Theo đó, ở khu vực đầu xe sở hữu lưới tản nhiệt cỡ lớn sơn màu đen nhưng phần lớn là đóng kín. Ở giữa lưới tản nhiệt có vẻ là logo có thể phát sáng của thương hiệu Hyundai. Ngoài ra, lưới tản nhiệt còn được bao quanh bằng nẹp mạ crôm tạo thành hình chữ "X", theo phong cách giống với Hyundai Stargazer và Mitsubishi Xpander. Ở hai góc đầu xe là cụm đèn pha nằm dọc khá lớn, kéo dài từ nắp ca-pô xuống cản trước. Thêm vào đó là dải đèn LED định vị ban ngày nằm vắt ngang trên đầu xe, ôm lấy nắp ca-pô. Trên cản trước xuất hiện hốc gió trung tâm hình thang. Xung quanh hốc gió trung tâm là khe gió giả với tạo hình như vảy cá màu đen bóng. Chi tiết thiết kế này cũng được áp dụng cho khu vực cản sau của xe. Bên sườn, Hyundai Mufasa được trang bị nẹp hốc bánh và bộ vành hợp kim 5 chấu màu đen. Các cột của xe cũng được sơn màu đen, tạo hiệu ứng nóc "trôi nổi". Ở phía sau, Hyundai Mufasa gây ấn tượng bằng cụm đèn hậu hình chữ "C", nối liền với nhau bằng 2 dải đèn nằm song song trên cửa cốp, tạo thành hình chữ nhật. Thiết kế này khá giống với Hyundai Santa Fe hiện đang bán ở thị trường Trung Quốc. Nằm giữa đèn hậu của xe là tem chữ nổi "Hyundai". Chưa hết, Hyundai Mufasa còn có đèn phanh trên cao ở giữa cánh gió mui và 2 đèn nằm ngang trên cản sau. Dải đèn bên phải còn tích hợp cả đèn lùi của xe. Bên dưới là bộ khuếch tán gió giả với đèn hình thang nằm giữa. Theo thông tin từ Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, Hyundai Mufasa sẽ sở hữu kích thước bao gồm chiều dài 4.475 mm, chiều rộng 1.850 mm, chiều cao 1.665 mm (1.681/1.685 mm, tùy phiên bản) cùng chiều dài cơ sở 2.680 mm. Với kích thước này, Hyundai Mufasa sẽ được định vị trong phân khúc SUV cỡ C. Đồng thời, Mufasa có kích thước nhỏ hơn người anh em Hyundai Tucson. Hiện hình ảnh nội thất của và giá xe Hyundai Mufasa 2024 chưa được công bố. Chỉ biết rằng, xe sẽ có cửa sổ trời toàn cảnh Panorama. "Trái tim" của Hyundai Mufasa là động cơ xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L do nhà máy ở Trung Quốc sản xuất. Động cơ này tạo ra công suất tối đa 161 mã lực. Đáng tiếc là giá bán và thời điểm ra mắt thị trường Trung Quốc của Hyundai Mufasa chưa được hé lộ. Video: Đánh giá Hyundai Creta và Kia Seltos tại thị trường Việt Nam.

