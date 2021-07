V8 Hotel - khách sạn với giường ngủ ôtô, xe máy độc nhất thế giới

Nằm ở trung tâm của Stuttgart trong khu vực MotorWorld, V8 Hotel cho dân mê xe được thiết kế khá độc. Kể từ năm 2018, khách sạn này đã thu hút mọi người từ khắp nơi trên thế giới với 153 phòng, trong đó có 26 phòng được thiết kế theo chủ đề đặc biệt với nội thất và giường làm từ phụ tùng xe thật. Không chỉ vậy, khách sạn còn cung cấp một loạt các hoạt động, tất cả đều hướng đến những người yêu thích ôtô, môtô, và thậm chí máy bay. Bạn là một người thích BMW? V8 Hotel có một phòng với giường ngủ từ BMW E36. Đối với những người đam mê off-road, một căn phòng khác được thiết kế theo chủ đề xung quanh Jeep Wrangler. Thậm chí khách sạn còn có một căn phòng kiểu nhà xưởng, nơi bạn ngủ trên một chiếc Morris Minor có mái che đang được kiểm tra. Một trong những căn phòng hấp dẫn nhất là căn phòng làm theo chủ đề xe đua Ý, nơi kỷ niệm lịch sử đua xe của thương hiệu Alfa Romeo với chiếc giường được xây dựng từ chiếc Alfa Romeo những năm 1970. Nếu bạn muốn có thêm chỗ ở sang trọng, bạn có thể lựa chọn giường V12 Mercedes Suite với 4 tầng. Trải dài gần 400 mét, căn phòng xa hoa này có phòng tắm nhìn toàn cảnh với phòng xông hơi, quầy bar mini, và phòng khách với TV màn hình phẳng 47 inch. Vì V8 Hotel có trụ sở tại Stuggart, nên nó cũng cung cấp các chuyến tham quan tại các bảo tàng Mercedes-Benz và Porsche. Nhưng hoạt động hấp dẫn nhất là chương trình “Drive It”, cho phép bạn lái thử xe trong khi ở khách sạn. Cụ thể, bạn sẽ có thể chọn một chiếc Mercedes-AMG C 63 S hoặc Tesla Model X và thậm chí là một chiếc Porsche 911 Turbo Coupe để lái thử khi bạn ở lại Khách sạn V8. Nếu không thích ô tô, vậy thì bạn có thể tham hoạt động Ride On cho phép bạn đi vòng quanh trên một chiếc Harley-Davidson. Những hoạt động này cũng thường đi kèm với gói ăn ở và bao ăn uống, do đó bạn sẽ cần chi nhiều tiền hơn. Mỗi phòng theo chủ đề sẽ có giá trên 200 USD mỗi đêm, trong khi V12 Mercedes Suite có giá gần 800 USD mỗi đêm. Video: Thăm quan một vòng khách sạn ôtô, xe máy - V8 Hotel.

