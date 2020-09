Tỷ phú Nigeria mua 3 siêu xe Ferrari Portofino tặng con gái

Những vụ như chồng, bạn trai hay bố mua tặng cho vợ, bạn gái hay con cái những chiếc siêu xe đắt tiền khiến không ít người ghen tỵ. Nhưng có một câu chuyện còn sốc hơn khi một tỷ phú dầu mỏ ở Nigeria mua hẳn 3 chiếc siêu xe Ferrari Portofino chỉ để tặng cho 3 cô con gái cưng. Trong nhà của tỷ phú này ngoài tiền ra còn có 3 "nàng tiên" được ông rất mực cưng chiều nên doanh nhân này đã không tiếc tiền mà mua 1 lúc 3 chiếc siêu xe mui trần Ferrari Portofino đủ màu sắc để làm vui lòng 3 cô con gái "rượu" của mình. Ông bố của nhà người ta có tên là Femi Otedola, một tỷ phú dầu mỏ của Nigeria và còn là người nổi tiếng chi mạnh tay cho những món đồ đắt tiền. 1 trong 3 cô con gái của Femi Otedola chính là Florence Ifeoluwa Otedola, nhà sản xuất âm nhạc kiêm DJ nổi tiếng với nghệ danh DJ Cuppy có hơn 6 triệu người theo dõi, còn tỷ phú Femi Otedola có hơn 1,2 triệu lượt người theo dõi. Trong số 3 chiếc siêu xe mui trần Ferrari Portofino mà tỷ phú dầu mỏ ở Nigeria mua tặng cho 3 cô con gái rượu có chiếc mang màu nâu đất, một chiếc mang màu xanh và chiếc còn lại nguyên bản màu đen nhưng hiện đang diện bộ áo màu hồng rất nữ tính được dán đề-can và thuộc sở hữu của Florence Ifeoluwa Otedola. Điểm thú vị là biển số của 3 chiếc siêu xe mui trần Ferrari Portofino do tỷ phú Femi Otedola mua tặng cho các con đều có ý nghĩa và trùng tên với 3 cô con gái này. DJ Cuppy cũng cho biết vị khách đặc biệt và đầu tiên ngồi bên ghế phụ chiếc siêu xe mui trần Ferrari Portofino của mình chính là người cha tỷ phú Femi Otedola. Hiện dòng siêu xe mui trần Ferrari Portofino đã dừng sản xuất để nhường dây chuyền cho phiên bản nâng cấp mang tên gọi Ferrari Portofino M. Tại thị trường nước ngoài, giá xe Ferrari Portofino có mức bán khởi điểm chỉ 214.533 đô la, tương đương 4,89 tỷ đồng, đây là mức giá thấp nhất so với các dòng siêu xe khác của hãng Ferrari. Hãng Ferrari đã trình làng mẫu siêu xe mui trần hoàn toàn mới mang tên gọi Portofino vào tháng 9/2017 tại triển lãm xe Frankfurt. Động thái này cũng đặt dấu chấm hết cho dòng siêu xe mui trần đình đám Ferrari California sau 10 năm có mặt trên thị trường. Ferrari Portofino có kích thước tổng thể bao gồm chiều dài 4.586 mm, rộng 1.938 mm và cao 1.318 mm. Mẫu siêu xe mui trần này có thiết kế 2+2 nên hai hàng ghế sau chỉ phù hợp với trẻ con ngồi khi xe đóng mui. Nếu muốn chở đến 4 người lớn, siêu xe Ferrari Portofino cần phải hạ mui xếp cứng để biến thành xe mui trần nhằm có thể giúp hai hành khách ngồi phía sau thoải mái hơn. Mui xếp cứng của siêu xe Ferrari Portofino hoàn toàn chỉnh điện, người lái chỉ thực hiện thao tác thông qua một nút bấm đặt bên trong khoang lái. Thời gian để đóng hoặc mở mui trên siêu xe mui trần Ferrari Portofino dao động trong khoảng thời gian 14 đến 16 giây. Ngay cả khi lăn bánh, chiếc siêu xe mui trần Ferrari Portofino vẫn có thể thực hiện việc đóng hoặc hạ mui xe, nhưng hãng siêu xe Ý khuyến cáo chủ nhân nên làm việc này khi tốc độ Ferrari Portofino dưới 50 km/h để đảm bảo mui xếp cứng của siêu xe này hoạt động hoàn hảo. Siêu xe mui trần Ferrari Portofino vẫn được trang bị hộp số ly hợp kép 7 cấp tương tự như dòng xe California T, tuy nhiên, hãng siêu xe Ý đã bổ sung thêm phần mềm mới nhằm cho phép hộp số của xe thay đổi bánh răng nhanh hơn. Hệ thống ống xả của siêu xe mui trần hoàn toàn mới nhà Ferrari cũng đã được sửa đổi lại so với người tiền nhiệm nhằm mang đến cho Ferrari Portofino âm thanh ấn tượng hơn. Vận tốc tối đa của siêu xe mui trần Ferrari Portofino theo công bố của nhà sản xuất là 320 km/h. Video: Tỷ phú Nigeria mua 3 siêu xe Ferrari Portofino tặng con gái.

