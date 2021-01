Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk sở hữu siêu xe, máy bay nào?

Là người sáng lập hãng xe điện Tesla, tỷ phú Elon Musk có đầy đủ mẫu xe của hãng này trong bộ sưu tập, từ Model 3 đến Cybertruck. Bên cạnh đó, "người giàu nhất thế giới" vẫn có tình yêu với các mẫu xe dùng động cơ đốt trong. Thậm chí, số lượng xe động cơ đốt trong của tỷ phú này còn nhiều gấp 2-3 lần dàn xe điện. Thậm chí, Elon Musk còn sở hữu cả máy bay chiến đấu. McLaren F1: Được biết đến nhiều nhất trong bộ sưu tập siêu xe của Elon Musk là chiếc McLaren F1 đời 1997. Musk mua siêu xe này vào năm 28 tuổi (năm 1999) với mức giá 815.000 USD. Đây là món quà tỷ phú tự thưởng sau thương vụ bán lại công ty trị giá 22 triệu USD ở Thung lũng Silicon. Sau đó, Musk dùng chiếc siêu xe hàng hiếm như một chiếc xe của công ty. Sau khi sử dụng được hơn 11.000 dặm, chiếc F1 bị tai nạn. Năm 2007, Musk bán chiếc McLaren F1 này. McLaren chỉ sản xuất 106 chiếc F1. Chiếc F1 của Musk mang số hiệu 067 và nằm trong số 7 chiếc được nhập khẩu vào Mỹ khi đó. Porsche 911 Turbo: Năm 2003, Elon Musk mang về garage chiếc Porsche 911 Turbo - một trong những mẫu xe thể thao tốt nhất thế giới mọi thời đại. Chiếc xe có cảm giác lái tuyệt vời nhưng tỷ phú này chưa hài lòng ở một vấn đề - quá hao xăng. Do đó, Musk đã liên hệ với Alan Cocconi - một người tiên phong ở lĩnh vực xe điện - để thay động cơ chiếc 911 bằng động cơ điện. Tuy nhiên, Cocconi đã từ chối và giới thiệu Musk với Martin Eberhard và Marc Tarpenning. Bộ đôi kỹ sư từng chịu trách nhiệm phát triển dự án xe điện EV1 của GM nhưng sau đó bị hãng xe Mỹ hủy dự án. Sau khi gặp 2 kỹ sư này, Musk đã đầu tư 30 triệu USD và Tesla lớn mạnh từ đó. Audi Q7: Năm 2006, gia đình của Musk có đến 7 thành viên nhưng khi đó Tesla chỉ có mẫu xe 2 chỗ ngồi là chiếc Roadster. Do đó, Musk mua chiếc Audi Q7 - mẫu SUV hạng sang 7 chỗ phù hợp với nhu cầu. Tuy nhiên, việc ra vào hàng ghế thứ 3 khó khăn là điều được Musk rút kinh nghiệm để thiết kế chiếc Model X sau đó. Mẫu SUV của Tesla có cửa sau mở kiểu cánh chim để hành khách có thể ra vào hàng ghế sau dễ dàng hơn. Lotus Esprit "Wet Nellie": Một công ty tại Floria đã sửa đổi chiếc Lotus Esprit S1 thành chiếc Wet Nelli - mẫu xe lặn dưới nước của James Bond trong tập phim The Spy Who Loved Me (1977). Ở thời điểm đó, chi phí chế tạo mẫu xe này chỉ khoảng 100.000 USD nhưng đã được Elon Musk trả giá 1 triệu USD vào năm 2013, trong một buổi đấu giá. Aero L-39 Albatros: Không chỉ yêu thích phương tiện trên mặt đất, Musk còn hứng thú với tốc độ trên không. Đó là lý do tỷ phú này chi tiền để sở hữu chiếc máy bay Aero L-39 Albatros. Aero L-39 Albatros là chiếc máy bay chiến đấu của Nga, được ra mắt vào thập niên 1960. Chiếc máy bay này được mua sau khi Musk thu về gần 170 triệu USD từ thương vụ bán PayPal cho eBay. Hiện tại, chiếc chiến đấu cơ này thuộc biên chế của SpaceX. Video: Elon Musk sở hữu siêu xe, máy bay nào?

