TWR Supercat - huyền thoại Jaguar XJS "tái sinh" bán 6,76 tỷ đồng

Jaguar đã chính thức khép lại một chương lịch sử, từ bỏ động cơ đốt trong để chuyển sang xe điện siêu sang. Nhưng nếu bạn yêu thích thời kỳ hoàng kim của dòng xe XJS với biểu tượng "chú báo nhảy", bạn sẽ rất vui khi biết TWR đang mang chiếc grand tourer Jaguar XJS huyền thoại trở lại. Tuy không phải Jaguar trực tiếp làm nhưng TWR đã hồi sinh Jaguar XJS qua một bản độ mang tên Supercat với thiết kế táo bạo và thân xe bằng sợi carbon do nhà thiết kế nổi tiếng Khyzyl Saleem chắp bút. TWR, một công ty kỹ thuật thành lập năm 2020, đã chọn Supercat làm dự án đầu tiên. Chiếc xe TWR Supercat độ này nhẹ hơn gần 10% so với XJS nguyên bản, chỉ nặng 1.605 kg nhờ vào thân xe làm từ sợi carbon. Bên cạnh đó, xe còn có cả tùy chọn phanh gốm-carbon. Về ngoại thất, Supercat sở hữu thiết kế hoàn toàn khác biệt với vòm bánh xe vuông vắn, phần đầu và đuôi khí động học, cùng hệ thống ống xả bên hông. Các bánh xe cũng được nâng cấp lên 18 inch ở phía trước và 19 inch ở phía sau, khiến xe trông hiện đại và hầm hố hơn. Khung gầm xe được gia cố bằng sợi carbon, còn khung phụ làm từ thép không gỉ T45 cường độ cao. Hệ thống treo tay đòn kép được cải tiến với giảm chấn chủ động và có thể điều chỉnh. Xe cũng được trang bị vi sai hạn chế trượt (LSD) và hệ thống kiểm soát lực kéo, cùng 5 chế độ lái hiện đại. Điểm nổi bật nhất của Supercat nằm dưới nắp ca-pô: động cơ V12 siêu nạp 6.5 lít sản sinh 660 mã lực và 730 Nm mô-men xoắn, hộp số sàn 6 cấp kèm tính năng kiểm soát khởi động. So với XJS nguyên bản, vốn chỉ đạt 281 mã lực và 431 Nm, Supercat là một bước nhảy vọt về hiệu suất. Nếu XJS nguyên bản có bố trí ghế 2+2 thì Supercat là một chiếc xe thể thao chỉ có 2 chỗ ngồi, với ghế chỉnh điện và không gian hành lý rộng rãi hơn. Nội thất mang phong cách retro với ghế da lưng carbon và cần số thiết kế tinh xảo. Tuy nhiên, bảng đồng hồ kỹ thuật số hiện đại lại hơi "lạc nhịp" với tổng thể cổ điển. Xe còn có màn hình trung tâm hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto. Chỉ có 88 chiếc Jaguar XJS độ TWR nâng cấp thành Supercat, con số kỷ niệm chiến thắng của Jaguar tại Le Mans năm 1988. Xe có cả hai phiên bản tay lái nghịch và tay lái thuận. Xe được bán tại Mỹ, Anh, châu Âu, châu Á và Trung Đông. Tại Anh, xe có giá khởi điểm là 225.000 bảng (khoảng 285.000 USD - khoảng 6,76 tỷ đồng) chưa bao gồm thuế. Video: TWR Supercat - huyền thoại Jaguar XJS "tái sinh".

