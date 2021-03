Tuyệt phẩm Mercedes-Benz GLS 450 độ GLS 63 tiền tỷ tại Việt Nam

Tại Việt Nam, Mercedes-Benz GLS thế hệ thứ ba (tên mã X167) dù mới chỉ xuất hiện trên thị trường được hơn 1 năm nhưng đã nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu trong phân khúc SUV hạng sang cỡ lớn. Với mức giá chính hãng chỉ 4,909 tỷ đồng cho phiên bản Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC mới nhập khẩu từ Mỹ, sự xuất hiện của mẫu xe này thực sự là một "cú sốc" lớn dành cho các đối thủ cạnh tranh cùng hạng, vốn có giá bán cao hơn GLS khá nhiều. Là dòng xe SUV đầu bảng của Mercedes-Benz kèm theo việc được mệnh danh là "phiên bản gầm cao của sedan S-Class" nên GLS đáp ứng tốt nhiều nhu cầu sử dụng. Xe đủ rộng rãi với 3 hàng ghế cho cả gia đình tận hưởng, sở hữu nhiều công nghệ hiện đại phục vụ hành khách thư giãn, đồng thời trang bị cơ cấu truyền động mạnh mẽ để người lái dễ dàng thỏa mãn niềm đam mê cá nhân. Nhiều khách hàng Việt Nam sau khi "tậu" GLS 450 thế hệ mới cũng đã quyết định độ lại, không chỉ để khẳng định dấu ấn cá nhân mà còn tăng thêm độ hữu dụng so với xe nguyên bản. Chiếc xe màu đen trong bài viết này là một ví dụ điển hình: khác với nhiều người từng độ GLS 450 theo phong cách Maybach GLS 600 sang chảnh, chủ xe chọn sự năng động thể thao của GLS 63 để hướng tới. Ở ngoại thất, xe được lắp đặt lưới tản nhiệt Panamericana cỡ lớn với cách bố trí nan dọc thay thế cho kiểu 2 thanh ngang của lưới tản nhiệt nguyên bản. Cản trước và cản sau cũng được thay đổi theo đúng với thiết kế trên GLS 63. Ở phía sau còn có bộ chụp ống xả kép AMG đều 2 bên rất hài hòa. Đặc biệt, chủ xe cũng thay thế bộ mâm AMG 21-inch 5 chấu kép tiêu chuẩn bằng mâm AMG monoblock đơn khối 23-inch màu đen cực kỳ bắt mắt và ấn tượng Đối với các tín đồ đam mê xe Mercedes-Benz thì mâm monoblock không phải điều gì đó quá xa lạ, khá nhiều mẫu xe hiệu năng cao AMG trong lịch sử của thương hiệu "ngôi sao 3 cánh" đã từng được trang bị kiểu mâm kinh điển này. Tuy nhiên theo thời gian, tuyệt đại đa số các hãng xe cũng như các nhà làm mâm xe đều ưa chuộng kiểu mâm đa chấu, khiến cho mâm monoblock "lui vào hậu trường" và phải tới tận năm 2018 mới xuất hiện trở lại khi được trang bị cho chiếc AMG GT 43 4-cửa. Kể từ đó, kiểu mâm monoblock cải tiến có tên gọi chính thức "AMG Schmiederäder im 5-Loch-Design" này đã trở thành một tùy chọn cho các dòng xe AMG GT 4-cửa với đủ mọi kích thước. Đến năm 2019, phiên bản 23-inch của kiểu mâm này được trang bị sẵn cho GLS 63 2021 và góp phần tôn thêm dáng vẻ hầm hố cho chiếc xe. Chính vì vậy, sẽ thật thiếu sót nếu như quá trình độ chiếc GLS 450 theo phong cách GLS 63 lại bỏ qua việc nâng cấp bộ mâm monoblock. Dưới nắp capô của Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC là động cơ M256 với 6 xylanh thẳng hàng, dung tích 3.0L có công suất 367 mã lực tại dải vòng tua 5.500 - 6.100 vòng/phút và mô men xoắn cực đại đạt 500 Nm ở dải vòng tua 1.600 - 4.500 vòng/phút. Kết hợp cùng với đó là hệ thống EQ Boost với động cơ điện 48 volt có khả năng hỗ trợ tức thời 22 mã lực và 250 Nm mô men xoắn, giúp xe tăng tốc tốt mà vẫn đảm bảo sử dụng nhiên liệu hợp lý. Trang Wards Auto danh tiếng của Mỹ đã bình chọn đây là 1 trong 10 động cơ tốt nhất thế giới năm 2020. Tuy nhiên, đối với chiếc GLS 450 cụ thể trong bài viết này thì hiệu năng không chỉ dừng lại ở mức nguyên bản. Chủ xe cảm thấy cần phải thay đổi sức mạnh động cơ để tương xứng với phần ngoại hình mang phong cách GLS 63, nên đã lựa chọn gói nâng cấp chính hãng, tăng công suất lên 512 mã lực và mô-men xoắn cực đại lên đến 850 Nm! Do đó, trải nghiệm lái mà chiếc xe này đem lại thực sự ấn tượng với những cú vọt ga mau lẹ dứt khoát, tràn đầy phấn khích và khác biệt rất nhiều so với trạng thái ban đầu. Sức mạnh trên được hộp số tự động 9 cấp 9G-Tronic truyền đến hệ thống dẫn động 4 bánh toàn thời gian 4MATIC với công nghệ biến thiên thông minh TonD (Torque on Demand), từ đó lực kéo được phân bổ hoàn toàn đến cầu trước hay cầu sau (0-100%) tùy vào chế độ lái và điều kiện vận hành. Ngoài các chế độ tiêu chuẩn theo xe gồm Comfort, Sport, Sport+ và Individual, chiếc GLS 450 này còn được bổ sung thêm chế độ Race, kích hoạt được thông qua cụm điều khiển gắn trên vô-lăng độ thêm. Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC đã được trang bị giao diện MBUX thế hệ mới nhất, thể hiện trên 2 màn hình 12,3 inch nối liền tạo cảm giác vô cùng hiện đại. Người lái có thể điều khiển MBUX thông qua 4 hình thức bao gồm cảm ứng, giọng nói, nút cảm ứng trên vô-lăng hoặc cụm touchpad thế hệ mới. Hệ thống giải trí có khả năng kết nối Apple Car Play, Android Auto, cùng với dàn âm thanh 13 loa tới từ Burmester. Những tính năng an toàn tiêu chuẩn trên Mercedes GLS thế hệ mới gồm có camera 360 độ, hỗ trợ đỗ xe tự động, hệ thống tự động bảo vệ Pre-Safe và Pre-Safe Sound, kiểm soát lực kéo điện tử, hỗ trợ lên dốc và xuống dốc... Đặc biệt, tính năng hiển thị thông tin kính lái HUD từng thiếu vắng trên GLS 450 nguyên bản cũng đã được chủ nhân chiếc GLS 450 này trang bị trở lại, giúp cho việc điều khiển xe tiện lợi hơn. GLS 450 4MATIC còn là một “thảm bay mặt đất” khi được trang bị hệ thống treo khí nén AIRMATIC thế hệ mới nhất của Mercedes-Benz, có khả năng thay đổi độ cao và độ cứng ở các chế độ vận hành khác nhau. Hàng ghế thứ 2 trên GLS 450 4MATIC có khả năng chỉnh điện 6 hướng với cụm điều khiển tích hợp trên bệ cửa. 2 ghế sau của hàng ghế thứ 3 có đủ không gian và sự thoải mái cho 2 người lớn, có thể gập điện từ phía sau. Việc ra vào hàng ghế thứ 3 cũng tiện lợi hơn với tính năng EASY ENTRY. Tựa đầu ở tất cả các ghế đều điều chỉnh được, mang đến sự thoải mái cho tất cả hành khách. Ngoài ra, không thể không nhắc đến tinh hoa công nghệ ánh sáng MULTIBEAM: mỗi cụm đèn trên GLS 450 4MATIC bao gồm 84 bóng đèn LED hiệu suất cao, tự động điều chỉnh thích ứng theo điều kiện giao thông và thời tiết. Từng bóng LED được kiểm soát độc lập nhằm tạo ra luồng sáng chính xác mà không gây chóa cho các phương tiện đi ngược chiều. Tính năng ULTRA RANGE Highbeam giúp tạo ra cường độ ánh sáng siêu mạnh – tương đương 1 lux trong phạm vi 650 m, giúp người lái luôn tự tin kiểm soát cung đường phía trước. Những thay đổi trên chiếc xe trong bài viết này được thực hiện bởi Daimler AG Germany và Mercedes chính hãng tại Việt Nam. VIdeo: Mercedes Benz GLS 450 4MATIC 2020 về Việt Nam.

