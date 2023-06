Toyota Zenix 2023 từ 706 triệu đồng tại Philippines, sắp về Việt Nam

Toyota Innova thế hệ mới đã lần đầu tiên được giới thiệu ở thị trường Indonesia vào hồi tháng 11 năm ngoái dưới cái tên mới là Innova Zenix. Tính đến thời điểm hiện tại, mẫu MPV này đã trình làng tại một số thị trường như Ấn Độ, Malaysia và Philippines. Trong đó, Philippines là thị trường tay lái thuận hiếm hoi mà mẫu MPV hạng trung này ra mắt. Toyota Innova 2023 ở Philippines có một điểm khác biệt so với xe tại các thị trường còn lại. Theo đó, mẫu MPV này được gọi bằng cái tên ngắn gọn là Toyota Zenix thay vì Innova Zenix như ở Indonesia, Malaysia hay Innova Hycross như ở Ấn Độ. Có vẻ như hãng Toyota làm như vậy là nhằm phân biệt với Innova thế hệ cũ vẫn tiếp tục được bán tại thị trường Philippines. Tại thị trường Philippines, giá xe Toyota Zenix 2023 tương ứng của 2 phiên bản V CVT và Q Hybrid là 1,67 triệu Peso (khoảng 706 triệu đồng) và 1,95 triệu Peso (825 triệu đồng). Ngoài tên gọi, Toyota Zenix 2023 không có gì khác biệt so với xe ở những thị trường khác. Xe vẫn được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ Toyota New Global Architecture (TNGA) mới với chiều dài 4.760 mm, chiều rộng 1.850 mm, chiều cao 1.795 mm và chiều dài cơ sở 2.850 mm. Không chỉ tăng kích thước, Toyota Zenix 2023 còn được thiết kế theo phong cách SUV. Thậm chí, ngoại hình của mẫu MPV này còn gợi liên tưởng đến những mẫu SUV quen thuộc nhà Toyota như RAV4 hay Highlander. Được lột xác hoàn toàn so với thế hệ cũ, Toyota Zenix 2023 mang trên mình lưới tản nhiệt hình lục giác cỡ lớn, đèn pha LED nhỏ gọn hơn và dải đèn LED định vị ban ngày tích hợp vào khe gió giả trên cản trước. Khe gió giả này còn được trang trí bằng nẹp màu bạc, tạo cảm giác cao cấp hơn. Thêm vào đó là đèn sương mù trước khá nhỏ, nằm hai bên hốc gió trung tâm hình chữ nhật. Chưa hết, Toyota Zenix 2023 còn có đường dập gân nổi bật trên sườn xe và nẹp nhựa màu đen ở hốc bánh. Với bản Q Hybrid, xe sẽ dùng vành hợp kim mạ crôm tối màu với thiết kế đa chấu và đường kính 18 inch. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn V CVT đi kèm tay nắm cửa sơn cùng màu thân xe và vành màu bạc 17 inch. Gương của mẫu xe MPV Toyota Zenix 2023 gập chỉnh điện được trang bị cho mọi phiên bản. Đằng sau xe xuất hiện cụm đèn hậu LED kết hợp Halogen với thiết kế nằm ngang gọn gàng. Bên dưới là cản sau màu đen, tích hợp 2 đèn phản quang. Tương tự ngoại thất, nội thất của mẫu MPV này cũng được thổi làn gió mới với mặt táp-lô có thiết kế đa tầng. Mọi chi tiết trên mặt táp-lô của xe đều được làm mới hoàn toàn. Tại đây, chúng ta sẽ bắt gặp vô lăng 3 chấu tương tự Land Cruiser 300 Series, màn hình đa thông tin 7 inch trong bảng đồng hồ và màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch, hỗ trợ Apple CarPlay/Android Auto không dây và hệ thống âm thanh 6 loa. Chưa hết, bản Q Hybrid của Toyota Zenix 2023 ở Philippines còn có lẫy chuyển số thể thao sau vô lăng, gương chiếu hậu chống chói tự động, khởi động nút bấm, chìa khóa thông minh... Phanh tay điện tử, tự động giữ phanh tạm thời, hệ thống đèn viền nội thất, 3 cổng USB Type C, 1 cổng USB Type A, các dịch vụ kết nối myToyota Connect Bản V CVT của xe sẽ được trang bị ghế bọc nỉ và ghế lái chỉnh tay 6 hướng. Trong khi đó, bản Q Hybrid dùng ghế bọc da màu đen phối nâu, tay nắm cửa màu bạc bên trong xe, ghế lái chỉnh điện 8 hướng... và 2 ghế cơ trưởng ở giữa có thể ngả chỉnh điện, đi kèm bệ đỡ bắp chân. Trang bị an toàn tiêu chuẩn của Toyota Zenix 2023 ở Philippines gồm có 2 túi khí, camera lùi, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến đỗ xe và hệ thống lái trợ lực điện. Trong khi đó, bản Q Hybrid có thêm những tính năng an toàn như hệ thống kiểm soát hành trình thích ứng bằng radar, hệ thống cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, 6 túi khí và camera 360 độ. Nằm bên dưới nắp ca-pô của Toyota Zenix 2023 ở Philippines vẫn là 2 tùy chọn động cơ như xe dành cho các thị trường khác. Đầu tiên là động cơ xăng 4 xi-lanh, dung tích 2.0L với công suất tối đa 176 mã lực và mô-men xoắn cực đại 205 Nm. Động cơ đi kèm với hộp số biến thiên vô cấp CVT và hệ dẫn động cầu trước. Thứ hai là hệ truyền động hybrid với máy xăng 4 xi-lanh, hút khí tự nhiên, dung tích 2.0L, mô-tơ điện và hộp số e-Drive, tạo ra công suất tổng cộng 184 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 188 Nm. Khi mua Toyota Zenix 2023, khách hàng Philippines có thể chọn các màu sơn ngoại thất như trắng ngọc trai Platinum White Pearl Mica, nâu Blackish Brown Mica, xám Dark Steel Mica, xám Gray Metallic, bạc Silver Metallic và đen Attitude Black Mica. Theo một số nguồn tin, Toyota Innova thế hệ mới sẽ ra mắt Việt Nam vào nửa cuối năm nay và cũng có phiên bản hybrid. Hiện các đại lý tại Việt Nam đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu MPV này. Cũng như công thức được áp dụng cho các thị trường khác, Toyota Innova thế hệ cũ sẽ tiếp tục được bán song song với xe đời mới. Tuy nhiên, Toyota Innova mới sẽ được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia trong khi xe đời cũ được lắp ráp trong nước. Video: Mẫu xe MPV Toyota Innova thế hệ mới nhận cọc tại Việt Nam.

